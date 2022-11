Comment Trump pourrait exploiter une zone grise juridique pour canaliser des millions dans la candidature présidentielle de 2024

Donald Trump a aspiré des dons politiques à une échelle sans précédent pour un ancien président américain, récoltant au moins 170 millions de dollars avant les élections de mi-mandat de cette année.

Maintenant qu’il a lancé une nouvelle course à l’investiture républicaine, il est confronté à un problème – comment utiliser les 69 millions de dollars que son comité d’action politique Save America a rapporté avoir en banque fin octobre, que les lois de campagne disent qu’il peut utiliser sur n’importe quel candidat pour le bureau, mais lui-même.

Une récente transaction de plusieurs millions de dollars pourrait montrer comment Trump pourrait contourner cette restriction.

Save America, que Trump a enregistré après les élections de 2020 pour financer des alliés politiques, a viré 20 millions de dollars le 3 octobre à Make America Great Again Inc, également connu sous le nom de MAGA Inc, un groupe de collecte de fonds lié à Trump qui a été fondé en septembre et a soutenu des candidats approuvés par l’ancien leader à mi-mandat, montrent les divulgations de financement de campagne.

De nombreux experts américains en droit électoral s’attendent à ce que MAGA Inc dépense de l’argent pour soutenir la campagne 2024 de Trump, qu’il a officiellement lancée mardi.

Enregistré en tant que Super PAC, MAGA Inc est autorisé à dépenser des sommes illimitées pour soutenir les candidats, mais n’est pas autorisé à coordonner les dépenses avec leurs campagnes.

Parce que Trump n’est pas enregistré en tant que chef de MAGA Inc, ses défenseurs pourraient affirmer que les futures dépenses de MAGA Inc ont été effectuées de manière indépendante et donc autorisées en vertu des lois sur le financement des campagnes, a déclaré Dan Weiner, directeur du programme électoral et gouvernemental du Brennan Center.

“C’est une zone grise dans la loi qu’ils pourraient essayer d’exploiter”, a déclaré Weiner, un ancien avocat de la Commission électorale fédérale.

Depuis le début de sa campagne de 2016, au cours de ses quatre années à la Maison Blanche et depuis, Trump a fait étalage des normes de la politique américaine, notamment en poursuivant ses fausses affirmations selon lesquelles sa défaite était le résultat d’une fraude.

Il a attiré les critiques de certains républicains à mi-mandat, lorsque le parti a fait moins bien que prévu, qu’une partie de sa collecte de fonds agressive détournait de l’argent des candidats au Congrès.

Le transfert de 20 millions de dollars suscite déjà des poursuites judiciaires.

Le Campaign Legal Center, un organisme de surveillance non partisan du gouvernement, a demandé lundi à la FEC d’ouvrir une enquête sur le mouvement de l’argent, arguant que parce que MAGA Inc est composée d’actuels et d’anciens assistants de Trump, il est “évidemment destiné à financer le soutien pour la candidature présidentielle de Trump en 2024.”

Selon la plainte, la FEC devrait interdire à Save America d’effectuer de futurs transferts vers MAGA Inc et “demander des sanctions appropriées pour toutes les violations”.

La FEC a déclaré qu’elle ne commentait pas les litiges, tandis que le porte-parole de Trump, Taylor Budowich, qui superviserait également MAGA Inc, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Peu d’experts juridiques pensent que la FEC fera obstacle à Trump.

La commission de direction de six personnes du régulateur est également répartie entre républicains et démocrates, et le lancement d’une enquête sur les finances de Trump nécessiterait probablement qu’un commissaire républicain se range du côté de ses collègues démocrates.

Cependant, la décision de Trump de lancer sa candidature à la présidentielle près de deux ans avant les élections du 5 novembre 2024 pourrait donner aux groupes de surveillance le temps d’utiliser les tribunaux américains pour forcer un examen plus approfondi des finances de sa campagne, a déclaré Kenneth Gross, l’ancien chef de l’application de la FEC. division.

Si la FEC ne donne pas suite à la demande d’enquête du Campaign Legal Center, le groupe pourrait demander à un juge d’ordonner au régulateur d’ouvrir une enquête. Même alors, les enquêtes sur la coordination sont “parmi les enquêtes les plus difficiles” à la FEC, a déclaré Gross.

Une majorité de commissaires de la FEC doit également approuver toute mesure d’exécution. Une impasse pourrait conduire à de nouvelles affaires judiciaires, pouvant potentiellement manquer de temps avant les élections de 2024.

“À moins que vous n’ayez des armes à feu”, a déclaré Gross, “cela prend du temps.”