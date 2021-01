WASHINGTON: La décision des entreprises de technologie de réprimer la capacité du président Donald Trump à parler aux abonnés via les médias sociaux traditionnels pourrait le forcer à utiliser des méthodes de communication plus traditionnelles ou des canaux en ligne conservateurs plus isolés au cours de ses derniers jours au pouvoir, selon les experts.

Twitter Inc, Facebook Inc, Google, Apple Inc et Amazon.com Inc appartenant à Alphabet Inc ont pris leurs mesures les plus fortes à ce jour contre Trump pour limiter sa portée, craignant la poursuite de la violence découlant de ses publications après que ses partisans ont attaqué le Capitole américain la semaine dernière. Ils ont été rejoints par de petites entreprises technologiques telles que Twitch, Snapchat, Reddit, Shopify et TikTok.

Trump, qui a contesté sans preuves la validité de la victoire électorale du président démocrate élu Joe Biden le 3 novembre, a loué et encouragé les partisans avant de faire le siège mercredi au Capitole, où les législateurs certifiaient le vote du collège électoral pour Biden. Cinq personnes, dont un officier de police du Capitole, sont mortes dans l’assaut.

Apple, Google et Amazon ont suspendu Parler – une application pro-Trump où les utilisateurs ont menacé de plus de violence – de leurs magasins d’applications respectifs et de leurs services d’hébergement Web, un ensemble de mesures qui risquent de gravement handicaper le service.

La plate-forme compte 12 millions d’utilisateurs et les fils de Trump, Donald Jr. et Eric, y sont actifs, mais elle devra maintenant trouver un nouvel hébergeur Web pour remplacer Amazon pour même rester en affaires.

COMMENT TRUMP PEUT ATTEINDRE SES FOLLOWERS?

Immédiatement après l’interdiction de Twitter – une plate-forme dont le président est obsédé depuis qu’il s’est présenté pour la première fois et où il s’est régulièrement entretenu avec ses 88 millions d’abonnés – Trump a juré qu’il « ne serait pas SILENCIEUX! » et a promis une «grande annonce bientôt».

Trump a également tweeté à partir du compte Twitter @POTUS peu de temps après l’interdiction et a dénoncé la société de technologie, les démocrates et une loi protégeant les entreprises Internet appelée Section 230, et a déclaré qu’il envisageait de créer sa propre plate-forme de médias sociaux. Ses tweets ont été presque immédiatement supprimés par l’entreprise.

Mais se retirer seul prendra du temps. Pour le moment, Trump, qui quitte ses fonctions le 20 janvier, se retrouve avec des alternatives telles que la plate-forme conservatrice en ligne Gab, un réseau de liberté d’expression avec presque aucune règle de censure, qui a beaucoup moins de portée.

Les aides et sympathisants se tournent déjà vers Gab et la plateforme MeWe pour amplifier ses messages dans les prochains jours, ont déclaré des experts. D’autres débouchés probables sont la plate-forme vidéo Rumble et le service de streaming vidéo DLive, ainsi que des sites d’informations alternatifs tels que American Media Periscope, a déclaré Monica Stephens, professeure adjointe à l’Université de Buffalo, dont la recherche se concentre sur des sujets tels que les médias sociaux.

«Je ne pense pas que Trump rejoindra lui-même ces petites plates-formes. Il est plus probable qu’il créera quelque chose de lui-même plutôt que de rejoindre quelque chose soumis aux contrôles de quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.

En attendant, il peut exploiter les réseaux favorables à Trump tels que Fox News, OAN et Newsmax pour faire passer son message. L’autre option sous-utilisée est le bureau de presse de la Maison Blanche, ont déclaré des experts. Il peut continuer à tenir des briefings ou à diffuser des déclarations et des vidéos jusqu’à la fin de son mandat.

QUE DISENT SES FOLLOWERS ET SUPPORTERS?

Immédiatement après l’interdiction de Twitter, des bailleurs de fonds tels qu’Angela Stanton-King, un partisan républicain du groupe de conspiration QAnon qui s’est présenté en novembre pour représenter le 5e district du Congrès de Géorgie, et le représentant républicain Thomas Massie ont commencé à partager leurs comptes Parler sur Twitter, encourageant les abonnés à bouger Là.

D’autres, comme l’animateur de médias conservateurs Rush Limbaugh, ont désactivé leurs comptes Twitter.

De nombreux législateurs républicains ont dénoncé les décisions des sociétés de médias sociaux comme une tentative d’étouffer les voix conservatrices et ont fait valoir que ces mesures polariseraient davantage le pays.

«Nous vivons maintenant dans un pays où quatre ou cinq entreprises – non élues, non responsables – ont le pouvoir, un pouvoir de monopole pour décider, nous allons éliminer les gens, nous allons simplement les effacer de toute sorte de plate-forme numérique », a déclaré le sénateur Marco Rubio sur Fox News.

Certains militants libéraux de la liberté d’expression étaient également mal à l’aise avec ces mouvements. L’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques, a défendu le droit de Twitter et d’autres à «gérer leurs plateformes», mais a appelé à plus de transparence et de cohérence dans la prise de décision.

L’Union américaine des libertés civiles a déclaré qu’elle «devrait préoccuper tout le monde lorsque des entreprises comme Facebook et Twitter exercent le pouvoir incontrôlé de retirer des personnes des plates-formes qui sont devenues indispensables pour le discours de milliards de personnes.

LES PLATEFORMES EN LIGNE PEUVENT-ELLES FAIRE SILENCIEUX ET SES SUIVANTS?

Les entreprises de la Silicon Valley ont souvent tenté, souvent sans grand succès, de s’attaquer à ceux qui colportent des contenus préjudiciables – de la désinformation électorale aux discours de haine et aux menaces violentes – mais leurs actions ces derniers jours ont été les plus difficiles à ce jour.

Le premier amendement garantissant la liberté d’expression ne s’applique généralement pas aux entreprises du secteur privé, leur permettant de modérer les discours incitant à la violence sur leurs plateformes.

«Je pense qu’il y avait un intérêt légitime de politique publique au cours des quatre dernières années et plus à maintenir le président et sa voix sur Twitter et sur d’autres plateformes. Mais clairement, ce qu’il a fait a dépassé tout intérêt politique public raisonnable », a déclaré Chris Krebs, ancien directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.