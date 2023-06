Comment Trump et Johnson, populistes qui divisent avec de nombreuses similitudes, se sont retrouvés sur des chemins différents

À première vue, ils se ressemblent tellement – ​​deux politiciens pugnaces et idéologiquement flexibles qui se sont accrochés à l’explosion mondiale du populisme de 2016 pour diriger leurs pays respectifs avant de tomber du pouvoir.

Mais Boris Johnson et Donald Trump semblent emprunter des voies différentes cette semaine alors qu’ils gèrent les retombées de leur conduite maintenant qu’ils ont quitté leurs fonctions supérieures – un reflet des différentes cultures et systèmes politiques des nations qu’ils dirigeaient autrefois.

Jeudi, un comité de la Chambre des communes a publié un rapport cinglant sur la façon dont Johnson a menti au Parlement et intimidé ceux qui enquêtaient sur les partis bafouant le verrouillage dans son administration pendant la pandémie. Le comité a déclaré que la conduite de Johnson était si flagrante qu’elle justifiait une suspension de 90 jours du Parlement, bien que cette recommandation soit en grande partie symbolique car il a démissionné de la Chambre des communes la semaine dernière. Il a été évincé du poste de Premier ministre il y a près d’un an, en partie à cause du scandale du « partygate ».

Deux jours plus tôt, Trump est devenu le premier ancien président américain à comparaître devant un juge fédéral dans une affaire pénale, plaidant non coupable de 37 chefs d’accusation d’entrave à la justice et de rétention abusive de documents classifiés. Il fait également face à des accusations de dépôt de faux documents commerciaux dans une affaire sans rapport avec New York, et à un risque juridique supplémentaire dans deux autres enquêtes sur sa tentative d’annuler sa défaite électorale de 2020.

ILS VEULENT REVENIR. PEUVENT-ILS?

Les deux hommes ont dénoncé les efforts visant à les punir comme étant antidémocratiques, décrivant les enquêtes sur leur conduite comme des « chasse aux sorcières ».

Tous deux veulent également revenir au pouvoir. Mais seul Trump a une voie claire – il est le favori pour la nomination présidentielle de son parti en 2024. Si Trump le gagne, il affrontera le président Joe Biden et a une chance décente de regagner son ancien emploi dans un pays qui est également divisé entre ses deux principaux partis politiques.

Johnson, en revanche, a un chemin de retour beaucoup moins direct.

Dans le cadre du système parlementaire britannique, les premiers ministres ne sont pas choisis par vote populaire, mais parce qu’ils sont les chefs du parti qui contrôle la majorité à la Chambre des communes. Cela signifie que Johnson devrait regagner le soutien des sommités de son parti conservateur avant d’avoir la moindre chance de revenir au Parlement, et encore moins au bureau du Premier ministre.

« Nous sommes un système parlementaire par opposition à un système présidentiel. Cela signifie qu’en fait, il y a probablement moins de place pour un populiste convaincu pour capturer à la fois son parti – et, en fait, le pays – au Royaume-Uni qu’il n’y en a aux États-Unis », a déclaré Tim Bale, un professeur de sciences politiques à l’Université Queen Mary de Londres.

C’est à cause du système bipartite des États-Unis, que Trump a exploité en 2016 lorsqu’il est entré en politique électorale pour la première fois. Les partis nomment des candidats lors d’élections primaires décidées par leurs propres électeurs, donnant l’avantage aux plus partisans ou aux bombes. Trump a cimenté son pouvoir en se concentrant sur la fidélisation des électeurs républicains, de sorte que tout membre du parti qui le critique est vulnérable à un défi principal.

Cela a effectivement divisé les États-Unis en deux, faisant de presque toutes les facettes de la vie moderne, des événements sportifs au choix de la bière, un référendum sur la question de savoir si les gens se rangent du côté de Trump et de son mouvement.

En revanche, la Grande-Bretagne n’a pas d’élections primaires et n’élit pas de Premiers ministres par vote populaire, ce qui rend difficile pour les politiciens de transmettre leur message aux électeurs sans d’abord gagner le soutien des chefs de parti.

LEURS SIMILITUDES RÉVÈLENT LES DIFFÉRENCES DE LEURS NATIONS

Étonnamment, Trump et Johnson sont tous deux natifs de New York ; Les parents de Johnson étudiaient aux États-Unis lorsqu’il est né. Les deux arborent des mèches de cheveux dorées et des penchants pour l’autopromotion parfois farfelue. Et les deux ont suivi des pistes parallèles qui éclairent les différences entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Trump, fils d’un riche promoteur, est devenu connu pour apposer son nom en lettres plaquées or sur ses tours. Lorsque son entreprise a faibli, Trump est devenu une star de la télé-réalité dans « The Apprentice », une émission qui le dépeint comme l’homme d’affaires idéal à l’esprit dur, une image qu’il a présentée à la Maison Blanche en 2016.

Johnson, enfant, a annoncé qu’il voulait être «roi du monde» et a gravi le système éducatif d’élite britannique, d’Eton à Oxford, pour y arriver. Il a travaillé comme chroniqueur pour des journaux britanniques – perdant un emploi pour avoir concocté des citations – avant de remporter un siège au Parlement en 2001, puis de devenir maire de Londres en 2008. Johnson a cultivé un style loufoque, se délectant de cascades qui ont souvent mal tourné, comme le temps il s’est retrouvé coincé sur une tyrolienne faisant la promotion des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Trump a maintenu son image populiste avec des touches d’homme du peuple, comme ses camées dans les combats de la World Wrestling Federation et son penchant pour McDonalds, qu’il a autrefois servi à la Maison Blanche. Johnson saupoudre ses discours de citations latines et son vin rouge italien préféré se vend 180 livres (230 $) la bouteille.

Autrefois un New-Yorkais cosmopolite fier qui a embrassé les droits des homosexuels et de l’avortement, Trump a viré à droite lorsqu’il s’est présenté à la présidence, nommant les juges qui ont annulé l’affaire de la Cour suprême qui garantissait aux femmes américaines le droit à l’avortement.

Son swing a d’abord été critiqué par nul autre que Johnson, qui, en tant que maire de Londres, a contesté l’affirmation de Trump selon laquelle les musulmans radicaux ont créé des zones « interdites » dans sa ville. Johnson a déclaré que Trump avait fait preuve « d’une ignorance stupéfiante ».

L’année suivante, cependant, Johnson a adopté la mesure de vote pour quitter l’Union européenne et le sentiment anti-immigrés dans lequel Trump avait puisé. Johnson a déploré plus tard que les femmes en burka ressemblaient à des « boîtes aux lettres ».

Johnson est devenu ministre des Affaires étrangères en 2016, puis est devenu Premier ministre en promettant qu’il « ferait le Brexit ». Il a tenu cette promesse en remportant une majorité inattaquable de 80 sièges au Parlement, ce qui lui a permis de faire passer à toute vitesse l’accord sur le Brexit qui a rompu pratiquement tous les liens avec l’UE.

Mais la capacité de Johnson à gagner les élections en faisant des promesses grandioses et en divertissant les électeurs ne s’est pas traduite par un soutien indéfectible des législateurs d’arrière-ban, qui l’ont abandonné après une série de scandales qui comprenaient le soi-disant «participation» sur les célébrations arrosées dans ses bureaux de Downing Street.

Après que Johnson ait attaqué le comité qui l’a enquêté comme un « tribunal kangourou », l’opposition l’a rapidement comparé à son homologue outre-Atlantique.

« Il n’est pas apte à une fonction publique et il s’est déshonoré et continue d’agir comme un marchand de livres Trump », a déclaré jeudi Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste.

Cela pourrait faire de lui un paria de la politique britannique. Mais pour de nombreux Américains, c’est un compliment à comparer à Trump, même après que les mensonges de l’ancien président sur les élections de 2020 ont provoqué l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Seule une poignée de républicains ont osé critiquer Trump pour sa conduite. Même après que des accusations ont été déposées à la fin de la semaine dernière contre Trump, la plupart de ses principaux rivaux ont passé plus de temps à le dépeindre comme une victime.

En revanche, personne dans la politique américaine ne prendrait la peine de comparer un rival – ou un allié – à Boris Johnson.

___

Nicholas Riccardi est un journaliste politique et démocratique national basé à Denver pour l’Associated Press. Danica Kirka couvre la Grande-Bretagne pour AP. Suivez Riccardi sur Twitter à http://twitter.com/nickriccardi et Kirka à http://twitter.com/danicakirka

Nicholas Riccardi et Danica Kirka, The Associated Press