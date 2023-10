Comment Trump et d’autres hauts revenus ont vu leurs impôts divulgués

Il a ensuite téléchargé les documents du site Internet privé sur un ordinateur personnel. Littlejohn a stocké les données à divers endroits, y compris sur son iPod.

Littlejohn a donné les résultats de Trump au New York Times. Il a ensuite envoyé anonymement à ProPublica un périphérique de stockage de données personnelles contenant des milliers d’informations sur d’autres personnes fortunées.

Ces documents jettent un nouvel éclairage sur la question de savoir comment Littlejohn, qui a plaidé coupable du vol et de la divulgation des données, a pu commettre l’une des plus grandes failles de sécurité de l’histoire de l’IRS.

Il est extrêmement rare que des déclarations de revenus fuient, et l’ampleur même des divulgations a étonné les vétérans de l’agence.

Le ministère dispose de mesures de protection élaborées ainsi que d’une culture profondément enracinée de protection de la vie privée des contribuables. Il est illégal pour les employés de l’IRS de consulter les déclarations des gens, et des travailleurs ont été licenciés pour avoir consulté les déclarations des ex-conjoints.

Au départ, de nombreux vétérans de l’IRS soupçonnaient que des pirates informatiques étaient à l’origine de la fuite.

Mais les documents judiciaires indiquent que Littlejohn a réussi à voler des données fiscales à plusieurs reprises pendant plus d’un an sans supercherie particulièrement élaborée.

Le gouvernement ne décrit pas de motif ni n’indique comment Littlejohn a été découvert. Il risque jusqu’à cinq ans de prison, même si son accord de plaidoyer suggère qu’il sera probablement condamné à entre huit et 14 mois de prison et à une amende pouvant aller jusqu’à 40 000 dollars.

La condamnation est prévue pour janvier.

Littlejohn reçoit une « tape sur les doigts », président du comité des voies et moyens de la Chambre Jason Smith (R-Mo.) s’est plaint lundi.

« Pour restaurer la confiance dans le système judiciaire et l’IRS – et pour dissuader de futurs vols – ce type d’activité illégale et politiquement motivée doit avoir des conséquences importantes », a déclaré Smith dans un communiqué.

Littlejohn travaillait dans un cabinet de conseil anonyme où il avait accès à de « grandes quantités » de données sur les contribuables grâce à son contrat avec l’IRS.

Les procureurs affirment que Littlejohn a commencé à télécharger les déclarations de Trump vers la fin novembre 2018. Il semble s’être assis sur les documents pendant un certain temps, le gouvernement affirmant qu’il n’avait contacté le New York Times qu’en mai 2019.

Il a remis les documents au journal entre août 2019 et octobre 2019. Littlejohn est ensuite revenu début 2020 et a volé des informations fiscales supplémentaires sur Trump, qu’il a également remises au Times.

Fin septembre 2020, peu avant l’élection présidentielle, le journal a publié un article à succès montrant que Trump ne payait souvent que peu ou rien d’impôts.

Cet été-là, Littlejohn a également commencé à collecter des milliers de retours d’autres personnes riches remontant à 15 ans qu’il donnerait à ProPublica.

« En téléchargeant les déclarations des contribuables et les informations de retour sur un site Web privé, le défendeur a utilisé deux machines virtuelles (essentiellement des versions simulées d’ordinateurs physiques) », déclarent les procureurs. « Afin de dissimuler ses activités, l’accusé a rapidement détruit ces machines après les avoir utilisées pour voler les données de l’IRS. »

Vers septembre 2020, Littlejohn a contacté ProPublica « pour discuter de la possibilité de leur fournir une copie des données ». Peu de temps après, il lui a envoyé par courrier anonyme un périphérique de stockage personnel protégé par mot de passe contenant les informations.

Vers novembre 2020, il a fourni à un journaliste le mot de passe de l’appareil.

En juin 2021, ProPublica a publié le premier d’une série d’articles sur les déclarations de revenus de Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg et d’une série d’autres personnes fortunées. Beaucoup ne payaient que peu ou rien d’impôts.

Entre-temps, le gouvernement affirme que Littlejohn a pris d’autres mesures pour échapper à la détection.

« Presque tous les fichiers du profil utilisateur du défendeur sur son ordinateur portable IRS attribué ont été supprimés juste avant que l’ordinateur portable ne soit renvoyé à l’IRS » lorsque Littlejohn a cessé de travailler sur le contact en 2021.

« De plus, après avoir téléchargé les déclarations des contribuables et les informations de retour sur le site Web privé qu’il avait récemment créé, le défendeur a été invité à contacter le service d’enregistrement de domaine pour annuler l’enregistrement de domaine du site Web privé. »