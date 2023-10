Comment Trump a été convaincu d’entrer et de sortir de la course à la présidence

La bulle Trump pour président a officiellement éclaté tôt vendredi matin, lorsqu’il a pris parti dans la bataille brassante entre le représentant Jim Jordan (R-Ohio) et le chef de la majorité Steve Scalise (R-La.).

« Le membre du Congrès Jim Jordan a été une STAR », Trump a écrit sur Truth Social. « Il sera un GRAND Président de la Chambre et a mon soutien complet et total! »

Il n’était pas prévu que Trump bénisse la Jordanie, son allié de longue date et son plus fidèle défenseur au Congrès. Nehls et une poignée de fidèles de l’ex-président à la Chambre, dont la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), se sont immédiatement mis au travail pour essayer de faire passer le « Président Trump » du rêve fiévreux à la réalité.

Nehls a déclaré qu’il avait même étudié la question de savoir si les accusations criminelles de Trump poseraient un problème et a assuré à l’ancien président qu’une procédure potentiellement disqualifiante règle interne du GOP de la Chambre pourrait être facilement lissé.

Trump, qui était occupé cette semaine lors de son procès pour fraude civile à Manhattan, ne s’est pas engagé. Mais à mesure que l’idée prenait de l’ampleur au sein de la base MAGA, Trump a commencé à considérer l’idée comme une diversion fortuite du barrage constant de gros titres sur ses problèmes juridiques, selon un allié de Trump au Congrès.

Les flirts ont abouti à un Entretien de jeudi après-midi avec Fox Newsoù Trump a non seulement confirmé sa volonté de servir de président pour une « courte période », mais a également déclaré qu’il viendrait à Washington la semaine prochaine pour assister à l’élection du Parti républicain à la Chambre des représentants.

L’histoire a déclenché la panique parmi les républicains de la Chambre. Personne ne pensait sérieusement qu’il remporterait les 218 voix pour être élu. En fait, la plupart de ceux qui connaissaient la dynamique interne de la conférence pensaient qu’il ne pourrait même pas obtenir la nomination à la conférence, ce qui nécessiterait une majorité simple de républicains.

Les républicains centristes candidats dans les districts de Biden redoutaient la perspective d’être liés à Trump en tant que président. Et même les Républicains traditionnels et conservateurs n’étaient pas contents à l’idée que les journalistes les bombardent de questions pour savoir s’ils pensent que Trump devrait diriger la Chambre.

De plus, de nombreux républicains pensaient que l’incursion de Trump dans la lutte ne ferait que prolonger le vide du pouvoir avant une nouvelle bataille pour la fermeture du gouvernement.

C’est à ce moment-là que les alliés les plus importants de Trump sont intervenus, selon des personnes proches des manœuvres en coulisses et qui ont parlé sous couvert d’anonymat. Ils ont fait valoir à Trump que sa poursuite du marteau de l’orateur se retournerait contre lui.

Non seulement il perdrait contre Scalise ou Jordan, lui ont-ils dit, mais il ne pourrait recevoir qu’une poignée de voix puisque le processus de nomination se fait au scrutin secret – ce qui signifie que les républicains étaient libres de voter selon leur conscience sans retour de flamme de MAGA. En fait, préviennent-ils, Trump pourrait même ne pas être admis aux élections à huis clos, qui se déroulent généralement lors d’une « session exécutive » au cours de laquelle les étrangers et même la plupart des membres du personnel sont expulsés de la salle.

Ils ont également déclaré à son entourage que les décomptes étaient rendus publics, ce qui signifie que Trump pourrait être embarrassé par une mauvaise performance. Ils l’ont encouragé à jouer le rôle de faiseur de roi dans la course et à se concentrer plutôt sur la course à la présidence de 2024.

Trump a suivi le conseil et a entamé un retour en arrière soigneusement chorégraphié. Le pivot a été taquiné publiquement pour la première fois hier soir par Sean Hannity, quelques instants avant d’interviewer Jordan sur Fox News, et Trump l’a rendu officiel quelques heures plus tard sur Truth Social.

Nehls a déclaré avoir tenté de convaincre Trump une fois de plus hier soir : « J’ai dit : ‘Vous savez, vous avez rendu sa grandeur à l’Amérique.’ Vous pouvez venir et rendre le Congrès à nouveau formidable.

Il pense toujours que Trump pourrait devenir président en cas d’impasse.

