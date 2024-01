Comment Trump a écrasé l’élan de Haley – et s’est rapproché de la nomination

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

NASHUA, NH — Donald Trump et son équipe avaient une mission singulière alors que la primaire républicaine se déplaçait dans le New Hampshire : détruire Nikki Haley. À huis clos, l’équipe de Trump considérait depuis longtemps le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, comme la plus grande menace en raison de son vaste trésor de guerre et de son alignement idéologique avec la base. Ils ont tranquillement accepté de permettre à Haley de surgir, la considérant comme un repoussoir utile alors qu’ils achevaient DeSantis dans l’Iowa.

Mais il était désormais temps d’utiliser tout l’arsenal d’attaques de Trump contre celle qui avait été son ambassadrice à l’ONU et qui allait devenir la dernière républicaine à s’opposer à lui et à la nomination de son parti.

Lors d’un rassemblement samedi dans le centre-ville de Manchester, Trump a utilisé un écran de projection géant derrière lui pour afficher pancarte après pancarte attaquant Haley alors que sa foule hurlait de désapprobation à la simple mention de son nom. Dans ce que Chris LaCivita, conseiller principal de Trump, a décrit comme un mouvement de « tenaille », Trump a bombardé Haley des deux côtés idéologiques – affirmant à tort qu’elle supprimerait les prestations de sécurité sociale et qu’elle ne soutenait pas son mur frontalier.

“NIKKI HALEY EST AIMÉE DES DÉMOCRATES, DE WALL STREET ET DES MONDIALISTES”, proclamait l’écran au-dessus de sa tête.

Dimanche, deux jours avant les primaires, il était clair que la stratégie d’artillerie lourde de Trump contre l’ancien gouverneur de Caroline du Sud fonctionnait. L’avantage de Trump dans le New Hampshire grandissait et l’élan que Haley avait espéré utiliser pour l’aider à rattraper son retard dans son État d’origine, la Caroline du Sud, lui échappait.

Betsy Ankney, la directrice de campagne de Haley, était lucide sur les défis liés à la prise en charge d’un président sortant de facto suivi par des fanatiques, décrivant la tâche comme ardue mais possible.

“C’est un poids lourd”, a reconnu Ankney lors d’un déjeuner organisé par Bloomberg News ce week-end. « Mais comment mange-t-on un éléphant ? Une bouchée à la fois.

Mardi, le poids lourd a continué. Les électeurs du New Hampshire qui auraient pu mener Haley à la victoire ont plutôt choisi Trump et ont prolongé encore plus sa candidature à long terme. Haley a obtenu de meilleurs résultats que ne le prédisaient certains sondages pré-électoraux, mais il s’agit néanmoins d’une défaite décisive.

L’ancien président Donald Trump a remporté la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire le 23 janvier, battant son rival, l’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley. (Vidéo : Le Washington Post)

Les résultats pourraient représenter les derniers efforts des efforts visant à arrêter Trump, qui s’est rapproché de l’investiture républicaine après avoir remporté seulement quelques centaines de milliers de voix dans l’Iowa et le New Hampshire.

La campagne de Haley insiste sur le fait qu’une douzaine d’États restants – y compris le Michigan et bon nombre de ceux qui ont voté lors des élections du Super Tuesday du 5 mars – offrent un « terrain fertile » pour Haley, car il s’agit de primaires ouvertes ou semi-ouvertes où les indépendants sont autorisés. voter. Elle lance un achat de publicité de 4 millions de dollars sur les sept marchés médiatiques de Caroline du Sud et prévoit un rassemblement à Charleston mercredi soir.

“Nous n’allons nulle part”, a écrit Ankney dans une note de mardi.

Mais le résultat ici a été le point culminant d’une candidate prudente, réticente à s’engager pleinement auprès des électeurs et des médias, et dont le discours serré et rationalisé offrait des solutions à de multiples problèmes – mais sans une idée claire de ce que seraient ses principales priorités.

Haley hésitait également à s’en prendre directement à Trump, prise entre les impératifs concurrents de faire voter les électeurs non déclarés de l’État sans s’aliéner les principaux républicains qui aiment toujours l’ancien président. La campagne Trump, quant à elle, a profité de son approche prudente, utilisant le vide pour la définir auprès des électeurs.

“C’était une toile vierge et nous avions un seau de peinture”, a déclaré LaCivita.

Haley s’est rendue mercredi dans son État natal, la Caroline du Sud, où sa campagne indique qu’elle est prête à réaliser une solide performance aux primaires du 24 février. Mais les sondages montrent que Trump bat Haley à deux chiffres dans un État qui comprend un parti républicain profondément conservateur et fortement évangélique, même s’il y a eu peu de sondages indépendants jusqu’à présent.

S’adressant à ses partisans mardi soir à Concord, New Hampshire, Haley a adopté une note de défi en disant à la foule : “Je suis une combattante, je suis décousue et maintenant nous sommes les derniers à côté de Donald Trump.”

« Les électeurs de Caroline du Sud ne veulent pas de couronnement », a-t-elle conclu sous les acclamations. « Ils veulent des élections – et nous allons leur en donner une. Parce que nous ne faisons que commencer.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a promis de rester dans la course après avoir perdu les primaires du New Hampshire le 24 janvier. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Melina Mara/The Washington Post)

L’équipe de Haley ne pouvait pas attendre le premier débat des primaires républicaines.

Après avoir lancé son offre en février 2023, Haley avait eu du mal à gagner du terrain. Les donateurs étaient intrigués par elle – ils aimaient son histoire personnelle en tant que fille d’immigrants indiens qui devint la première femme gouverneur de Caroline du Sud – mais ils ne voulaient pas verser d’argent dans les coffres de quelqu’un dont ils n’étaient pas sûrs. pourraient remporter l’investiture de leur parti.

Sa campagne s’est retrouvée coincée dans une boucle cauchemardesque. Les donateurs voulaient voir des nouvelles plus positives sur Haley et une amélioration des sondages, et les médias étaient réticents à prendre Haley au sérieux jusqu’à ce qu’elle commence à collecter des fonds et à grimper dans les sondages.

Beaucoup de ses conseillers connaissaient l’histoire de sa candidature au poste de gouverneur de 2010, lorsqu’elle était sortie d’un chiffre pour vaincre trois bons vieux garçons blancs, en partie grâce à ses prouesses en matière de débat. Ils étaient convaincus qu’une solide performance lors du débat d’août à Milwaukee pourrait à nouveau relancer sa campagne.

« Nous disions aux gens : ‘Attendez. Nous gagnons des chambres. Attendez simplement que des millions de personnes la voient sur la scène du débat’ », a déclaré Ankney.

Entre-temps, l’équipe de Haley a mis l’accent sur la discipline, en redoublant d’efforts sur une opération insurrectionnelle et légère. Ils savaient que leur frugalité – une nécessité – serait également considérée comme un atout.

Le directeur financier de Haley a personnellement acheté une poubelle pour son bureau et s’est vanté de sa frugalité dans un e-mail pour solliciter des dons auprès de ses partisans, en écrivant : « Nous utilisons chaque dollar à bon escient. »

Trump et DeSantis a volé à bord de jets privés et a voyagé dans d’élégants SUV noirs. Jusqu’à ce que la sécurité en décide autrement, l’assistant personnel de Haley l’a conduite dans une mini-fourgonnette louée – la grande voiture la moins chère qu’ils ont pu trouver et qui convienne à elle et à ses assistants.

Lorsqu’ils sont arrivés à Milwaukee pour le débat, Haley et son équipe ont séjourné dans un hôtel économique, suggérant gentiment aux donateurs qui souhaitaient rester au même endroit que le candidat de préférer des logements légèrement plus luxueux.

Une fois sur scène, Haley a tenu ses promesses. Seule femme aux côtés de sept hommes, Haley s’est distinguée, notamment lorsqu’elle a frappé l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy lors d’une question sur l’Ukraine.

“Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère et cela se voit”, a lancé Haley à Ramaswamy, suscitant une salve d’applaudissements.

Après le débat, de petits dons ont commencé à affluer. Haley a collecté 1 million de dollars en 72 heures, transformant une situation financière qu’un donateur a décrite plus tard comme plus désastreuse que la plupart des gens ne le pensaient. Le seul employé de Haley dans l’Iowa a été inondé de plus de 400 appels et SMS d’électeurs, de donateurs et de militants de l’Iowa, tous désireux de s’impliquer.

“Nikki était Nikki et a bien joué”, a déclaré Ankney. « Et nous faisons notre travail. Nous menons une campagne intelligente. Nous n’avons pas grandi trop tôt. Nous avons été intelligents quant à notre expansion et à notre croissance, et nous avons été très économes.

Leur chiffre de collecte de fonds au troisième trimestre a également revigoré leur campagne. À l’époque, l’opération Haley vantait un gain de 11 millions de dollars, bien que le Washington Post ait rapporté plus tard qu’il avait considérablement surestimé ce chiffre et que le chiffre réel était plus proche de 8,3 millions de dollars.

Même à mesure qu’ils grandissaient, la campagne Haley restait farouchement fidèle à Haley et joyeuse. Jon Lerner, conseiller de longue date de Haley et principal assistant de campagne, a organisé une chanson quotidienne à 18 heures ; chaque soir, il traversait le quartier général de campagne à Charleston avec un petit haut-parleur rouge, faisant exploser son choix du jour – tout, d’Elvis à Pitbull et Flo Rida – pour dynamiser l’équipe et remonter le moral alors qu’ils envisageaient une autre longue nuit de travail. .

D’autres jetaient également un deuxième regard à Haley. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu – le gouverneur populaire pour quatre mandats dont l’approbation était également courtisée par DeSantis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie – a été impressionné par la fougue de Haley lors de ses diverses confrontations dans les débats.

Sununu a déclaré qu’il était sceptique quant au fait que Christie avait un chemin en dehors du New Hampshire et n’a réussi que quelques plaisanteries sportives maladroites – sur le football de Floride et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre – avec DeSantis avant que le gouverneur de Floride ne cesse pratiquement de venir dans l’État. Il a finalement envoyé une note à DeSantis, lui souhaitant bonne chance dans l’Iowa.

Mais il restait enthousiasmé par Haley, qu’il décrivit plus tard dans une interview comme « une bête de somme absolue » qui dégageait la même énergie lors d’un petit-déjeuner que lors d’une assemblée publique en soirée. Ils ont noué une étroite amitié au cours de dîners, où ils ont comparé leur amour du hard rock et leur approche commune de la politique budgétaire et du gouvernement décentralisé.

“‘Mec, ce truc de ‘vivre libre ou mourir’ est réel – comme tu peux le sentir'”, Sununu se souvient que Haley lui avait dit autour d’un café et d’un biscuit dans une boulangerie de Merrimack, faisant référence à la célèbre devise de l’État. « Je veux porter cela à la Maison Blanche. » »

“Et j’ai dit ‘C’est tout'”, a déclaré Sununu.

Il l’a soutenue six semaines avant la primaire, à la mi-décembre. Dans la dernière ligne droite avant le Le 15 janvier, lors des caucus de l’Iowa, les deux hommes envoyaient des SMS ou parlaient plusieurs fois par jour pendant que Sununu planifiait personnellement le sprint final de Haley dans le New Hampshire.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Dans une mairie de Berlin, Haley n’a pas prononcé le mot esclavage lorsqu’un électeur lui a demandé la cause de la guerre civile.