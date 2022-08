Comment Trump a changé Facebook – Vox

À un moment donné, la relation de Facebook avec les politiciens était relativement peu controversée.

Mais après les élections américaines de 2016, tout a changé.

Au début de la campagne, le candidat présidentiel de l’époque, Donald Trump, a testé les limites des règles de Facebook contre les discours haineux, en même temps que l’entreprise devenait un véhicule d’exploitation politique par des acteurs étrangers.

Premier test de Facebook : traiter un message Facebook de 2015 de Trump appelant à un « arrêt total et complet » des musulmans entrant aux États-Unis. Alors que certains au sein de l’entreprise ont vu un argument solide selon lequel les commentaires de Trump violaient les règles de Facebook contre les discours de haine religieuse, l’entreprise a décidé de maintenir le message. Jusque-là, la plupart des employés de Facebook n’avaient jamais envisagé la possibilité que leur plateforme puisse être utilisée pour alimenter une telle division par un candidat politique au poste le plus élevé.

« Que faites-vous lorsque le principal candidat à la présidence publie une attaque… sur [one of the] la plus grande religion[s] dans le monde?” l’ancien employé de Facebook et lobbyiste démocrate Crystal Patterson nous l’a dit.

Et ce n’était pas seulement les politiciens nationaux dont Facebook devait s’inquiéter, mais aussi les adversaires étrangers. Malgré les premiers commentaires post-électoraux du PDG Mark Zuckerberg rejetant «l’idée assez folle» selon laquelle les fausses nouvelles sur la plate-forme auraient pu influencer les élections, il est rapidement devenu clair que la propagande des comptes Facebook russes avait atteint des millions d’électeurs américains – provoquant une réaction sans précédent et forçant l’entreprise à prendre en compte sa culpabilité d’influencer la politique mondiale.

Au fil du temps, Zuckerberg reconnaîtrait le rôle de Facebook comme ce qu’il appelait «le cinquième pouvoir» – une entité aussi puissante que le gouvernement et les médias pour façonner l’agenda public – tout en essayant de minimiser le rôle de l’entreprise en dictant les termes acceptables de politique parole.

Pour se décharger du fardeau de la responsabilité politique à l’avenir, Facebook a formé le Conseil de surveillance en 2018, un organe semblable à la Cour suprême qu’il a mis en place pour peser sur les décisions de contenu controversées – y compris la façon de traiter le compte de Trump. Mais le conseil d’administration est nouveau et nous apprenons encore à quel point il a du pouvoir sur Facebook. Quelle est la responsabilité de Facebook pour dicter les termes de sa propre plateforme ? Et le conseil peut-il aller assez loin pour changer le moteur sous-jacent de la plate-forme de médias sociaux : ses algorithmes de recommandation ?

Nous explorons ces questions sur le rôle de Facebook dans la modération du discours politique dans notre quatrième épisode de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media Podcast Network sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison, Recode et The Verge se sont associés au cours de sept épisodes pour raconter l’histoire du parcours de Facebook pour devenir Meta, avec des entretiens avec des dirigeants actuels et anciens.

