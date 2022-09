Comment trouver votre clé de produit Microsoft Office

Windows et Microsoft Office vont de pair, mais cela ne signifie pas toujours que Word, Excel et PowerPoint sont préinstallés lorsque vous achetez un nouvel appareil.

En effet, Windows 11 n’est pas livré avec Microsoft Office par défaut. À moins que vous ne soyez prêt à payer pour un abonnement Microsoft 365, une version autonome d’Office est probablement votre meilleure alternative.

Les versions récentes sont automatiquement liées à votre compte Microsoft, il vous suffit donc de vous y connecter sur chaque appareil sur lequel vous souhaitez l’installer, à condition qu’il en prenne en charge plusieurs.

Mais avant 2013, Office s’appuyait toujours sur les clés de produit. Ce sont des codes uniques à 25 caractères qui sont requis à chaque fois que les applications sont réinstallées.

Après l’avoir acheté (sur le site Web de Microsoft ou ailleurs), vous pouvez être invité à entrer la clé de produit pour chaque appareil sur lequel vous choisissez de l’installer. Il s’agit d’un code unique à 25 caractères qui est parfois requis pour les achats d’activation.

Mais qu’en est-il si le pire se produit et que vous perdez votre clé de produit ? Cela signifie-t-il que vous ne pouvez plus réinstaller Office ?

Heureusement, tout n’est pas perdu. Voici comment récupérer votre clé de produit Office via Windows.

Comment puis-je trouver une clé de produit Office (2013 ou version ultérieure) ?

Sur les versions modernes d’Office, vous n’aurez peut-être même pas besoin d’une clé de produit. Rendez-vous sur account.microsoft.com depuis votre nouvel appareil, puis voyez si vous pouvez télécharger les applications via votre historique d’achat.

Mais si Office était préinstallé lorsque vous avez acheté votre PC ou votre ordinateur portable, vous trouverez peut-être un autocollant sur la machine elle-même avec le code.

Qu’Office ait été pré-installé ou non, voici la mauvaise nouvelle : Microsoft a changé la façon dont les clés de produit sont stockées, donc à partir de Microsoft Office 2013, uniquement les cinq derniers chiffres du code à 25 caractères sont stockés dans le Registre pour Office 2013, 2016, 2019 et 2021.

Cela signifie que, comme pour toutes les clés de produit Windows, tout code affiché par une application Keyfinder ne fonctionnera pas. Si les 20 premiers chiffres sont affichés pour un produit Office, ils seront génériques.

La partie utile, cependant, est que les cinq derniers chiffres doivent être les bons pour votre licence, ce qui signifie que vous pouvez rechercher votre e-mail et le disque dur de votre ordinateur pour voir si vous trouvez des e-mails ou des fichiers correspondants contenant la clé de produit complète.

Si cela échoue, vos options restantes consistent à effectuer une réinitialisation complète des paramètres d’usine sur votre ordinateur (mais uniquement s’il existe une partition de récupération contenant tous les logiciels d’origine fournis avec) ou à acheter une nouvelle copie d’Office.

Cependant, si vous ne le saviez pas, il existe quelques excellentes suites bureautiques gratuites qui fonctionnent exactement comme la version de Microsoft et peuvent enregistrer dans les mêmes formats, ce qui signifie que les fichiers que vous créez avec eux peuvent être ouverts et modifiés par d’autres utilisant Microsoft Office. Consultez nos recommandations pour les meilleures alternatives Office ici.

Comment trouver ma clé de produit Office (avant 2013) ?

Pour les anciennes versions, vous avez peut-être pensé à localiser la clé de produit en parcourant le registre Windows, mais les codes sont cryptés. Heureusement, il existe de nombreuses applications qui feront tout le travail pour vous.

Notre préféré est ProduKey, une application gratuite qui plongera dans le registre pour rechercher et décrypter votre clé de produit Office (Office 2010 ou version antérieure).

Une fois téléchargé, exécutez-le et il affichera immédiatement les clés de produit de tout logiciel Microsoft Office jusqu’à (mais non compris) 2013, ainsi que les clés des systèmes d’exploitation hérités tels que Windows Vista, 7 et 8. Ensuite, vous pouvez soit copier les clés pour une utilisation future, ou exportez-les dans un fichier HTML et enregistrez-le pour référence future.

Si cela ne fonctionne pas, essayez Belarc Advisor, ou si vous êtes prêt à payer pour un logiciel, Recover Keys est capable d’analyser plus profondément que n’importe quelle application gratuite.

Bien que vous souhaitiez probablement rechercher uniquement votre clé de produit Office, Recover Keys prend en charge plus de 10 000 applications. Il peut analyser des ordinateurs Windows et Mac distants, récupérer des clés de licence à partir d’un stockage externe, analyser plusieurs installations Windows et peut même fonctionner à partir d’une clé USB. Et à 29,95 $ / 24,95 £, c’est moins cher que d’acheter une autre copie d’Office.

