Comment trouver une planète

Pluton a été découvert en janvier 1930, un minuscule point sur une plaque photographique. C’était le monde le plus lointain que les humains aient jamais vu. Des décennies plus tard, même le puissant télescope spatial Hubble a eu du mal à bien voir la planète naine – l’image Hubble de Pluton n’est qu’une tache jaune maladive.

Ainsi, lorsque les astronomes ont entrepris de rechercher des planètes autour d’autres étoiles (c’est-à-dire des exoplanètes), ils savaient que ce ne serait pas facile. Notre voisine la plus proche, une petite naine rouge nommée Proxima Centauri, est 7 000 fois plus éloignée de nous que Pluton. Toutes les planètes en orbite autour de lui seraient probablement perdues dans l’éclat de la lumière brillante des étoiles.

« Essayer de voir une planète semblable à la Terre à travers des distances interstellaires », écrit l’astrophysicien Adam Frank, « ce serait comme regarder de New York au parc AT&T à San Francisco, où jouent les Giants, et distinguer une luciole à côté de l’un des projecteurs du stade. .”

« Pour détecter ou étudier une exoplanète », explique Sara Seager, astrophysicienne en chasse aux planètes au MIT, « nous devons travailler avec l’étoile ».

Les astronomes ont commencé à surveiller les étoiles pour détecter de minuscules changements qui pourraient indiquer la présence d’une ou plusieurs planètes. Les premiers efforts se sont concentrés sur la recherche d’une oscillation. L’attraction de la gravité d’une planète fait qu’une étoile tourne autour de son centre de gravité mutuel, et de notre point de vue, l’étoile semble se balancer d’avant en arrière. En 1995, une équipe suisse a relevé la signature d’une telle oscillation dans la lumière des étoiles d’une naine jaune de la constellation de Pégase. Ils avaient trouvé 51 Pegasi b : la première exoplanète autour d’une étoile semblable au soleil.

Au cours des décennies suivantes, les astrophysiciens ont perfectionné toute une gamme d’outils de chasse aux planètes. Ils ont appris à repérer la façon dont les planètes peuvent modifier la forme de leurs étoiles, comment la gravité d’une planète peut plier la lumière et la baisse périodique de luminosité lorsqu’une planète passe entre son étoile et la Terre. Les télescopes sont devenus plus précis et puissants, et les ordinateurs sont devenus plus efficaces pour distinguer le signal du bruit. Aujourd’hui, nous nous rapprochons des 5 000 exoplanètes connues.

Il y a cinquante ans, les astronomes n’avaient aucune idée du pourcentage d’étoiles ayant des planètes. Une supposition éclairée commune était de 20%, mais pour tout ce que nous savions, cela aurait pu être zéro. Mais d’après ce que nous avons vu depuis, il semble possible que chaque étoile ait au moins un compagnon planétaire.

Maintenant que nous savons que les exoplanètes existent, il est temps d’en savoir plus à leur sujet. De quoi sont-ils faits? Comment se sont-ils formés ? Et, le plus tentant, pourraient-ils abriter la vie ? Nous sommes comme des marins qui ont repéré une minuscule élévation de terre à l’horizon. Maintenant, nous voulons étudier la géologie et la biologie de cette nouvelle île et entrer en contact avec tous les habitants… mais nous devons tout faire à bord de notre navire, flottant à des milliards de kilomètres en mer.

