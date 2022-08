Comment trouver une activité secondaire qui pourrait vous rendre meilleur dans votre travail

Jen Glantz, fondatrice de Demoiselle d’honneur à louer et maintenant le Bulletin des petits boulots , a commencé à se lancer dans l’écriture indépendante comme les blogs tout en faisant des travaux comme le conseil et les relations publiques. En fin de compte, elle a obtenu un emploi à temps plein en tant que rédactrice pour une startup technologique.

Si vous travaillez dans le commerce de détail ou l’hôtellerie et que votre travail implique beaucoup de travail en contact avec les clients, le service client est-il une compétence que vous voudriez améliorer ? Si vous travaillez dans la publicité et que vous êtes régulièrement confronté à des délais serrés, la rapidité d’exécution est-elle une compétence que vous voudriez affiner ?

Si vous êtes intéressé par la rédaction, par exemple, essayez de taper des mots comme “rédaction indépendante” et “rédactrice indépendante” dans la recherche, suggère Daniella Flores, fondatrice du blog Side Hustle. J’aime barboter , pour voir quelles opportunités se présentent. Vous pouvez également consulter des groupes dédiés au type de travail que vous effectuez sur des sites sociaux comme Facebook et Twitter, où les employeurs publient parfois également des ouvertures de projets.

Une fois que vous avez une idée des compétences que vous souhaitez perfectionner, commencez à parcourir des sites comme LinkedIn, freelancer.com, Indeed et FlexJobs pour voir quels types de concerts les gens publient qui pourraient être pertinents.

Vous pouvez également voir quel type de travail et d’expertise les indépendants proposent sur des sites comme Fiverr, Upwork et TaskRabbit.

Une recherche de “avocat” sur Fiverr fait apparaître des services tels que la rédaction de contrats, le conseil juridique et l’enregistrement de marques. Une recherche de « organisation » sur TaskRabbit fait apparaître des services tels que le désencombrement, le nettoyage et l’étiquetage. « Même les personnes des RH qui révisent leur travail reprennent tout le temps », déclare Flores. “Ils peuvent être des rédacteurs de CV.”

Laissez le genre de travail que les autres offrent vous donner une idée des services que vous pouvez vous offrir. Même si vous ne voyez pas le genre de travail que vous voulez faire, il est tout à fait possible qu’il y ait un marché pour cela. Créez un profil sur l’un de ces sites et listez les types de projets que vous souhaitez entreprendre.

Flores a commencé à travailler en freelance en tant que développeur Web peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2011, et a continué à la fois lorsqu’ils travaillaient à plein temps sur le terrain et non. Cela “m’a aidé à garder mes compétences pointues même lorsque [similar] le travail ne me mettait pas au défi », disent-ils.

Vérifier:

3 activités secondaires qui pourraient améliorer vos compétences et vous rendre meilleur dans votre travail

4 bousculades pour les récents diplômés universitaires : on peut payer jusqu’à 85 $ de l’heure

Cette jeune femme de 26 ans a transformé son boulot parallèle en une entreprise de 170 000 $ par an : “4 choses que j’aurais aimé savoir plus tôt”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire