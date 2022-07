Comment trouver un thérapeute qui prend une assurance

Lorsque vous êtes préoccupé par votre santé mentale, obtenir de l’aide professionnelle est souvent une étape importante pour vous sentir mieux.

Mais parmi les obstacles – tels que la stigmatisation et le manque de thérapeutes disponibles dans certains endroits – de nombreuses personnes ne peuvent pas non plus se permettre le coût des soins, et elles se rendent compte qu’elles doivent en quelque sorte les payer de leur poche.

Le coût moyen d’une séance de thérapie est de plus de 180 $, selon un rapport de Zencare, un site Web où les gens peuvent rechercher des thérapeutes. Les prix augmentent encore plus dans certaines parties des États-Unis où le coût de la vie est plus élevé. Le coût de la thérapie peut être un stress supplémentaire, en plus de tout autre problème de santé mentale auquel vous êtes confronté à ce moment-là.

La loi fédérale exige que l’assurance maladie fournie par les grands employeurs ou via le marché des soins de santé couvre les traitements de santé mentale à des niveaux similaires à ceux auxquels elle couvre la santé physique. Mais moins de 40% des thérapeutes sont en réseau avec même un seul plan de santé. Cela peut rendre difficile de trouver un thérapeute qui prend votre assurance.

Si vous passez par un prestataire en réseau, le thérapeute facturera directement votre assureur et vous ne serez responsable que de votre quote-part ou frais de coassurance, après votre franchise. Si vous utilisez un fournisseur hors réseau, l’assureur peut couvrir une plus petite partie des frais, en fonction de votre police, mais vous devrez payer le coût à l’avance, puis déposer une demande de remboursement.

Gardez à l’esprit que les assureurs ne couvriront généralement votre traitement que si vous avez un diagnostic médical, pour traiter une condition telle que la dépression ou l’anxiété. Mais vous devez à votre santé mentale de savoir exactement quelles ressources sont disponibles.

Si vous espérez utiliser votre assurance pour aider à compenser le coût des traitements de santé mentale, voici ce que vous devez savoir.