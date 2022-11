Comment trouver un OB/GYN favorable aux grossesses transgenres

“La grossesse devrait être une période passionnante”, déclare Amanda Kallen, MD, gynécologue à Yale Medicine et spécialiste de la reproduction. “Peut-être pas nécessairement amusant tout le temps, mais vous devriez avoir l’impression d’avoir une voix et de pouvoir participer à vos propres soins.”

Une visite chez l’OB/GYN peut vous rendre vulnérable. Tout le monde devrait avoir un médecin qui le met à l’aise. Mais si vous êtes un homme transgenre ou une personne non binaire enceinte ou essayant de l’être, il est essentiel que votre médecin connaisse et respecte vos besoins médicaux.

Faites une recherche rapide sur Internet. Tapez simplement des termes comme « OB/GYN respectueux des trans près de chez moi » ou « soins de grossesse adaptés aux transgenres » et voyez ce que vous trouvez.

Pour apprendre plus:

Utilisez les répertoires de fournisseurs LGBTQ+. Ceux-ci ne sont généralement pas fabriqués par des médecins ou des hôpitaux. Mais des groupes à but non lucratif comme Family Equality ne répertorient que les prestataires qui ont suivi des cours spéciaux sur la façon de fournir des soins médicaux inclusifs aux personnes de la communauté LGBTQ+.

Essayez de rechercher un OB/GYN affirmatif via :

Renseignez-vous auprès de votre assureur. Le site Web de votre plan de santé peut ne pas avoir d’outil de recherche LGBTQ+. Mais quelqu’un du service client pourra peut-être vous donner une liste d’obstétriciens/gynécologues qui travaillent avec des personnes transgenres ou non binaires.

Consultez les sites Web des médecins ou des hôpitaux. De nombreuses cliniques indiquent clairement qu’elles sont un espace inclusif. “S’il y a du matériel sur le site Web sur la construction d’une famille LGBTQ ou transgenre, ce serait très positif”, déclare Mindy Christianson, MD, directrice médicale du Johns Hopkins Fertility Center et professeure agrégée de gynécologie et d’obstétrique à la Johns Hopkins School of Medicine. .