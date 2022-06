Comment trouver un nouvel emploi lorsque vous êtes épuisé

C’est un ironique Catch-22 : Votre travail sape votre énergie au point où vous ne pouvez pas trouver la force d’en chercher une nouvelle. Alors qu’est-ce que tu es censé fais?

L’un des problèmes les plus importants du travail moderne est l’épuisement professionnel généralisé. Selon Michael Leiter, co-auteur du prochain livre Le défi de l’épuisement professionnel : gérer les relations des personnes avec leur travail, les principaux aspects de l’épuisement professionnel sont le sentiment d’épuisement, de cynisme et de découragement. L’année dernière, 71% des travailleurs ont déclaré avoir ressenti du stress lié au travail, selon l’enquête 2021 sur le travail et le bien-être de l’American Psychological Association. Trois employés sur cinq ont déclaré avoir subi des impacts négatifs au travail à cause du stress; les principaux impacts signalés étaient le manque d’intérêt, de motivation ou d’énergie ; difficulté à se concentrer; et le manque d’effort au travail – tous des symptômes d’épuisement professionnel.

L’épuisement professionnel n’est pas un sous-produit de la pandémie ; cette race spécifique d’épuisement la précède. Le terme s’est popularisé pour la première fois dans les années 1970 pour décrire l’épuisement des travailleurs des services sociaux. Au cours des décennies qui ont suivi, il a été démontré que l’épuisement professionnel existait dans presque toutes les professions, a été classé comme un phénomène professionnel par l’Organisation mondiale de la santé et a été qualifié de caractéristique de la génération du millénaire.

Si votre travail contribue – ou est le seul à contribuer – à votre épuisement professionnel, vous pouvez vous sentir poussé à rechercher des pâturages plus verts. Mais lorsque vous êtes épuisé, accomplir même la plus petite des tâches, sans parler d’une entreprise massive comme une recherche d’emploi, peut être intimidant. « La recherche d’emploi est l’une des tâches les plus difficiles qui soient », dit Leiter. « Vous devez trouver comment vous allez rassembler votre énergie pour cela. » Vous pouvez prendre certaines mesures pour préserver votre énergie et rechercher votre prochain rôle, quel que soit votre secteur d’activité.

Aller à la racine de votre burn-out

Avant de sauter sur les sites d’emploi, déterminez d’abord ce qui cause votre épuisement professionnel, explique l’experte en bien-être au travail Jennifer Moss, auteur de L’épidémie d’épuisement professionnel : la montée du stress chronique et comment y remédier. Lorsque vous précisez pourquoi vous êtes si stressé, vous pouvez éviter d’entrer dans une autre culture de travail qui perpétue les mêmes problèmes. Votre charge de travail est-elle trop écrasante ou si légère que vous vous sentez ennuyé et insatisfait ? Vous sentez-vous seul et éloigné de vos collègues ? Êtes-vous négligé pour les promotions et les augmentations? Ces sujets valent la peine d’être discutés avec votre responsable actuel, dit Moss, et peuvent être résolus par des correctifs tels que la limitation des réunions, le tri des tâches importantes, la reconnexion avec des collègues, le contrôle accru de votre emploi du temps et la promotion d’une meilleure communication avec votre responsable (cependant, cela réussir que si votre manager vous rencontre à mi-chemin). Idéalement, votre patron sera réceptif à vos préoccupations et vous n’aurez pas besoin de quitter votre emploi. « Que cherchez-vous? » dit Moss. « Parce que ce ne sera pas facile de commencer un tout nouveau travail, surtout si vous êtes épuisé. »

Bien sûr, si le lieu de travail est vraiment toxique, vous devriez vous sentir capable d’arrêter. Une analyse du MIT Sloan Management Review des critiques de Glassdoor a révélé que les cinq principaux descripteurs des lieux de travail toxiques étaient « irrespectueux », « non inclusif », « contraire à l’éthique », « impitoyable » et « abusif ». Les femmes, les personnes LGBTQ et les personnes de couleur sont confrontées à des problèmes systémiques et structurels sur les lieux de travail qui contribuent davantage à l’épuisement professionnel. Bien que quitter un emploi malsain sans autre offre soit un privilège que tout le monde n’a pas, si votre santé mentale est sérieusement affectée, « nous avons toujours la possibilité de partir », dit Moss.

Faites un peu d’introspection

Si vous avez décidé de trouver un nouvel emploi, il est utile de déterminer à quoi ressemble un prochain poste idéal pour vous afin d’éviter d’être submergé par le déluge d’offres d’emploi. Pour aider les travailleurs à envisager leurs conditions de travail idéales, Leiter recommande de réfléchir à votre journée de travail actuelle (ou la plus récente, si vous êtes au chômage) pendant environ une semaine, en notant mentalement les moments où vous vous êtes senti heureux et épanoui : que faisiez-vous ? Avec qui travailliez-vous ? Avec qui ne travailliez-vous pas ?

Ensuite, dit Leiter, pensez aux situations où vous n’avez pas aimé le travail : quels ont été les moments les plus fastidieux ? Qu’est-ce qui vous a le plus bouleversé ? Quelle a été la pire partie de la journée ? Quels projets ou situations vous ont fait peur le dimanche ? « Cela pourrait être aussi simple que, ‘Ce travail nécessite beaucoup de voyages qui m’éloignent de ma famille et je déteste ça' », dit Leiter. « Cela pourrait être, ‘Les gens m’interrompent toute la journée. Je déteste quand les gens m’interrompent.

Au lieu de rechercher des compétences ou des spécifications étroites dans les offres d’emploi, identifiez les rôles et les entreprises qui correspondent à vos valeurs et à votre bien-être, dit Moss. Tous les facteurs qui ont initialement contribué à votre épuisement professionnel peuvent vous guider. Par exemple, si vous êtes épuisé par l’isolement, vous voudrez peut-être rechercher un lieu de travail avec une approche hybride afin de pouvoir interagir avec des collègues en face à face quelques jours par semaine. Ou si votre préoccupation concerne la charge de travail, peut-être qu’une startup décousue avec une petite équipe ne sera pas la meilleure solution. « Il s’agit en grande partie de rechercher des objectifs et des priorités en matière de santé mentale par rapport à certains des autres facteurs de compensation que nous aurions pu rechercher auparavant », déclare Moss.

Décomposer la recherche d’emploi

Le processus de recherche d’emploi peut être long et ardu. Mettre à jour votre CV, parcourir les offres d’emploi, rédiger des lettres de motivation, programmer des entretiens d’information, passer de vrais entretiens, effectuer des évaluations de compétences, puis attendre patiemment les mises à jour est beaucoup, même pour les personnes qui ne sont pas épuisées.

« La recherche d’emploi est l’un des métiers les plus difficiles qui soit »

Ne soyez pas démoralisé par le chemin vers l’emploi et décomposez plutôt le processus en petites étapes : Donnez-vous des objectifs de 30, 60 et 90 jours, dit Minda Harts, consultante en équité en milieu de travail et auteur de Le mémo : ce que les femmes de couleur doivent savoir pour s’assurer une place à table. Pendant les 30 premiers jours de votre recherche, réfléchissez à vos valeurs et à quoi vous aimeriez que votre prochain rôle ressemble. Un autre objectif de 30 jours est de travailler sur votre CV, dit Harts, que vous consacriez quelques heures par semaine à l’embellir (les centres d’orientation professionnelle des collèges et universités proposent souvent des ressources gratuites en ligne pour la rédaction de CV) ou que vous engagiez un rédacteur de CV, si tu peux t’en payer un. Les objectifs de soixante jours peuvent inclure la prise de contact avec des personnes qui occupent des postes ou des entreprises intéressantes pour de courts entretiens d’information. Dans 90 jours, vous devriez postuler pour des emplois. « Je suis en train de le décomposer, mais je ne me sens pas dépassé », déclare Harts. « Je suis toujours capable de guérir pendant ce processus et d’être en meilleure santé parce que vous voulez être en bonne santé pendant que vous cherchez un emploi. »

Pendant que vous assumez le fardeau supplémentaire de la recherche d’un nouvel emploi, vous allez devoir externaliser d’autres tâches pour créer un espace mental. Harts suggère de demander à un partenaire ou à un être cher s’il peut aller chercher les enfants à la garderie quelques fois par semaine ou s’occuper de tâches supplémentaires dans la maison. Vous pouvez également travailler avec un coach de carrière qui peut rendre l’épreuve moins accablante et moins isolante. Encore une fois, travailler avec un expert aura un prix – allant de 100 $ à 150 $ par session – que tout le monde ne peut pas se permettre, mais si vous suivez cette voie, recherchez des personnes avec des types de personnalité avec lesquels vous travaillez bien et des entraîneurs ayant une expertise dans le domaine. domaine ou l’industrie où vous cherchez à trouver un emploi.

Moss recommande également de jumeler la candidature à des emplois avec une activité agréable, comme siroter une tasse de thé réconfortante tout en lançant des CV. « Vous prenez un moment pour faire quelque chose qui engage les centres de plaisir de votre cerveau, puis vous faites quelque chose qui semble productif », dit-elle. Ne postulez pas à des emplois pendant les heures de travail ou sur un ordinateur portable ou un téléphone fourni par l’entreprise, poursuit Moss, et ne laissez pas non plus la candidature empiéter sur votre temps personnel. boisson ou le temps que met le soleil à se coucher.

Profitez au maximum de l’entretien

Dans des circonstances ordinaires, il est crucial de venir à la table préparé avec des questions pour votre intervieweur – c’est votre chance de déterminer si le rôle et l’entreprise conviennent, après tout. Lorsque vous faites face à l’épuisement professionnel, il est encore plus important d’utiliser la partie questions-réponses pour poser des questions pointues sur la culture. Sans mentionner l’épuisement professionnel, vous pouvez poser des questions sur les pratiques de soins personnels au bureau, les congés payés, les horaires flexibles et le travail à distance. « Vous pouvez vous poser la question sans vraiment sortir et dire: » Hé, vos employés souffrent-ils d’épuisement? « , Dit Harts. « Vous pouvez positionner la conversation sur l’épuisement professionnel autour du bien-être. »

Si votre patron a contribué à votre épuisement professionnel, vous pouvez poser des questions sur le style de gestion ou la dynamique d’équipe, dit Harts. Si l’offre d’emploi mentionnait des horaires flexibles, demandez à quoi ressemble cette flexibilité dans la pratique. « Parce que la flexibilité de ma dernière entreprise était peut-être de travailler cinq jours par semaine au bureau au lieu de sept », dit Harts, « donc ce n’est pas très flexible. » Moss recommande d’autres questions sournoises qui valent la peine d’être posées pour aller à la racine de la culture de l’épuisement professionnel : « Quels sont les avantages de l’entreprise pour la santé mentale ? » « Comment l’entreprise établit-elle des relations de travail favorables ? » « Parlez-moi des groupes de ressources pour les employés de l’entreprise. » « Comment les objectifs sont-ils atteints ? Y a-t-il des objectifs individuels ou partagés ? » (Les objectifs individuels sont plus susceptibles de conduire à l’épuisement professionnel, dit Moss.)

Gérer le rejet

Le rejet est, malheureusement, une partie requise de la recherche d’emploi. Lorsque vous êtes épuisé et que vous êtes déjà aux prises avec une attitude défaitiste, encaisser les coups est beaucoup plus difficile. Reconnaissez les sentiments de douleur et de déception, dit Harts. « Parfois, il est facile pour nous de les balayer sous le tapis ou nous nous attardons trop dessus », dit-elle, « ce qui pourrait créer des formes de syndrome de l’imposteur où nous commençons à nous éclairer sur la situation. »

Ensuite, reconnaissez votre contrôle limité sur le processus d’entretien et concentrez-vous sur les domaines en votre pouvoir, comme les emplois pour lesquels vous postulez et votre préparation pour chaque entretien. « Je ne peux pas contrôler si cette entreprise m’embauche ou me rappelle », dit Harts. « Nous devons nous rappeler, Quelle partie de cette équation puis-je contrôler ? et je vais me pencher dessus. Je ne vais pas me permettre de me submerger en plus, ou de m’éclairer en plus en me demandant si je suis assez bon.

N’amenez pas l’épuisement professionnel dans votre prochain rôle

Une fois que vous avez décroché un poste, la dernière chose que vous voulez faire est d’amener l’épuisement professionnel dans votre nouvel emploi. Les experts conviennent que prendre du temps pour se ressourcer, se déconnecter et se reposer est le meilleur moyen de guérir de l’épuisement professionnel, donc si vous pouvez vous permettre de prendre quelques semaines pour vous reposer, vous devriez le faire. Mais de nombreux travailleurs n’ont pas la possibilité de renoncer au travail pendant une période prolongée. En l’absence d’une pause transitoire, Leiter suggère de participer à une activité redynamisante – méditer, lire, passer du temps avec des amis – et de réfléchir à ce qui vous passionne au travail en premier lieu.

Harts recommande également d’avoir une conversation avec votre futur responsable pour fixer des limites, qu’il s’agisse de déterminer combien de jours vous pouvez venir au bureau, les heures et les jours par semaine où vous pouvez travailler, la flexibilité en matière d’horaire ou les attentes en matière d’e-mails et de chat après les heures d’ouverture.

Le but, dit Moss, est de vous donner la priorité au lieu de votre travail. Le plan le mieux conçu pour planifier un changement d’emploi pendant l’épuisement professionnel est celui qui place vos besoins et vos valeurs au centre, orchestré en petites étapes, mais significatives.

«Après deux ans à faire face à notre propre mortalité, notre identité avec le travail a vraiment changé et nos priorités ont changé», déclare Moss. « Quelle est l’importance du travail ? Est-ce que ça vaut ma santé ? Est-ce que ça vaut mon bonheur ? Si la réponse est non, vous voulez réfléchir clairement au plan pour en faire une priorité. »

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.