Comment trouver un médecin de soutien

CRÉDITS PHOTOS :

Zach McCallum : Photo de Zach McCallum

Amanda Kallen: Photo par Karissa Van Tassel photographie

Christy Olezeski : Photo publiée avec l’aimable autorisation de Christy Olezeski

SOURCES:

Zach McCallum, écrivain et défenseur de la santé, Portland, OR.

Amanda Kallen, MD, médecine de Yale ; professeur agrégé d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction, Yale School of Medicine, New Haven, CT.

Christy Olezeski, PhD, directrice et co-fondatrice, Yale Pediatric Gender Program; professeur agrégé de psychiatrie, Yale School of Medicine, New Haven, CT.

Coalition pour la santé des transgenres du Wisconsin : « Le répertoire de la santé des transgenres du WI ».

Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres (WPATH) : « Recherche dans l’annuaire des fournisseurs ».

American Medical Association (AMA) : “Créer une pratique adaptée aux LGBTQ.”

Human Rights Campaign (Health Equity Index 2022) : « Comment les établissements de santé près de chez vous se mesurent-ils en matière d’inclusion LGBTQ+ ? »

GLMA : Professionnels de la santé faisant progresser l’égalité LGBTQ : « Trouver un fournisseur ».

OutCare Health : “Trouvez un fournisseur de soins de santé en qui vous pouvez avoir confiance.”

Journal de psychologie humaniste: “Le modèle de consentement éclairé des soins transgenres : une alternative au diagnostic de la dysphorie de genre.”

Frontières en microbiologie cellulaire et infectieuse: “L’effet des soins médicaux affirmant le genre sur les microbiomes vaginaux et néovaginaux des personnes transgenres et de genre divers.”