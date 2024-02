Comment trouver un appartement à Paris, pour un Américain vivant à l’étranger

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Je vis à Paris, en France, depuis deux ans. Moriah Costa

J’ai quitté les États-Unis pour Paris il y a deux ans et trouver un appartement ici était stressant.

J’ai postulé dans des dizaines de logements et j’ai été approuvé uniquement parce que les propriétaires connaissaient un de mes amis.

Paris peut être cher, c’est pourquoi beaucoup (moi y compris) vivent en petite couronne.

Avec plus de 11 millions de personnes vivant dans la métropole parisienne (ville et proche banlieue), trouver une maison ou un appartement peut être difficile.

Mais c’est l’un des endroits les plus chers où vivre, ce qui explique en partie pourquoi seulement 2,2 millions de personnes vivent dans la ville actuelle.

Mon mari français et moi vivons dans la région métropolitaine depuis plus de deux ans et nous avons eu la chance de vivre au même endroit. Mais obtenir notre appartement n’a pas été facile.

Voici à quoi ça ressemble vraiment de louer à Paris ou aux alentours, auprès d’un Américain qui l’a fait.