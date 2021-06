Comment trouver les meilleures offres

C’est généralement l’une des ventes les plus attendues de l’année. En 2021, la demande refoulée des consommateurs et l’augmentation du nombre de nouveaux acheteurs en ligne pourraient rendre Amazon Prime Day encore plus grand.

Cette année Amazon Prime Day comprendra des remises sur plus de 2 millions d’articles pour les membres Prime – environ deux fois plus que l’année dernière – y compris plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises, selon le géant de la vente au détail.

L’événement de magasinage annuel de deux jours, qui a été retardé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, devrait maintenant débuter à 3 h HE le 21 juin.

Voici comment vous préparer pour la vente à venir.

En savoir plus sur Personal Finance:

Voici quelques bases budgétaires

Prenez ces mesures avant de commencer les dépenses post-pandémique

Les prix augmentent – voici ce que l’inflation signifie pour vous

Il y aura des offres à durée limitée sur une large gamme de produits, en particulier des articles liés au divertissement et aux voyages car les restrictions liées à Covid sont levées, telles que 25 % de réduction sur les friteuses à air, les fumeurs, les jeux de jardin, les téléviseurs, les écouteurs JBL, les Legos et Amazon appareils comme le Kindle, la sonnette vidéo Ring et les streamers Fire TV à partir de 100 $.

« Je m’attends toujours à ce qu’il y ait de bonnes affaires sur un article que tout le monde achète », a déclaré Julie Ramhold, analyste de la consommation chez DealNews.com, de l’événement de magasinage de deux jours.

Dans le passé, certains des articles les plus populaires comprenaient l’Instant Pot, l’Echo Dot et, bien sûr, le manteau Amazon.

L’année dernière, au milieu de l’épidémie de coronavirus, de nombreux accords visaient à rester. « Cette année, nous sommes revenus dans l’autre sens », a déclaré Ramhold.