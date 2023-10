Comment trouver les meilleures offres Prime Day d’octobre

Le Prime Day d’octobre d’Amazon est presque arrivé, lançant des offres pour les abonnés Prime le 10 octobre. L’événement rebaptisé Prime Big Deal Days remplace la vente Prime Early Access de l’année dernière et est votre chance de démarrer vos achats de Noël avant Vendredi noir roule en novembre. Et si l’on en croit les ventes précédentes, ce sera un tourbillon absolu de baisses de prix et de promotions, sur tout, de la technologie et des jeux aux articles ménagers, en passant par la mode, le fitness et plus encore.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Bien que nous ne puissions pas encore vous dire exactement ce qui sera en vente ni quelles seront les réductions, nous pouvons vous donner quelques conseils sur la façon de vous assurer de trouver les meilleures offres pendant cet événement à durée limitée. Le Prime Day d’octobre 2023 n’est pas notre premier rodéo, et nous avons trouvé plusieurs trucs et astuces au fil des ans pour contribuer à faire de ces ventes un succès pour nos lecteurs.

Profitez d’un essai gratuit d’Amazon Prime

Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous disposez réellement d’un abonnement Amazon Prime actif. Sans un, vous ne pourrez pas accéder à toutes les ventes exclusives Prime qui se dérouleront pendant l’événement, cela devrait donc être un élément essentiel de votre Préparation du Prime Day d’octobre.

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être membre payant d’Amazon Prime et pouvez en fait bénéficier de l’essai gratuit Prime, à condition que votre période de 30 jours chevauche les jours de l’événement qui, si vous commencez votre essai aujourd’hui, seront les cas.

Comme Prime Day, la vente Prime Big Deal Days d'Amazon nécessite un abonnement Amazon Prime, bien que vous n'ayez pas besoin d'être un payant Je demande au député de profiter des économies. Commencez dès maintenant votre essai gratuit de 30 jours de Prime et vous pourrez profiter des meilleures offres sans payer d'abonnement – n'oubliez pas d'annuler avant le renouvellement.

Commencez vos achats tôt

Bien que le fonctionnaire Dates de vente des Amazon Prime Big Deal Days sont les 10 et 11 octobre, en réalité, vous commencerez à voir les économies arriver beaucoup plus tôt – comme c’est souvent le cas avec ces événements de shopping. De nombreuses offres peuvent être trouvées dès maintenant et le volume ne fera qu’augmenter dans les prochains jours.

Premières offres disponibles maintenant

Connaissez vos cibles

Il est facile de se sentir submergé par toutes les offres lors des soldes comme Prime Day, il est donc sage de décider à l’avance quels produits vous souhaitez essayer et mettre en vente. Amazon facilite grandement l’ajout de produits à votre liste de souhaits ou à la section Enregistrer pour plus tard, ce qui permettra d’essayer beaucoup plus facilement de cocher des éléments de votre liste de courses une fois la vente lancée.

Mieux encore, si vous avez Appareils Alexa vous pouvez même être alerté si un produit que vous avez enregistré est mis en vente pendant la vente Prime Big Deal Days. Nous vivons vraiment dans le futur.

Soyez ouvert d’esprit aux choix alternatifs

Parfois, le prix du produit que vous désirez réellement ne bouge tout simplement pas. Au lieu de regarder sa liste Amazon et de passer à côté d’autres offres intéressantes, ayez peut-être un ou deux choix de secours en tête au cas où cette situation se présenterait. De cette façon, vous pouvez toujours vous assurer que vous économisez de l’argent sur un produit qui fera l’affaire, même si cela n’a peut-être pas été votre choix de prédilection.

Réfléchissez à ce qui fait de votre choix le choix le plus attrayant, évaluez ses avantages et ses inconvénients, puis voyez si d’autres produits cochent certaines des mêmes cases. Il y a de fortes chances qu’il existe un produit alternatif qui vous permet d’atteindre 90 % du chemin et peut vous faire économiser une somme d’argent décente le jour du Prime Day.

Ne vous limitez pas à Amazon

Cela semble contre-intuitif, mais certaines des meilleures offres Prime Day n’apparaissent pas réellement sur Amazon. Ces dernières années, des détaillants concurrents ont lancé leurs propres ventes pour coïncider avec le grand jamboree d’Amazon et tentent de détourner certains acheteurs déjà prêts à ouvrir leur portefeuille. La vente d’octobre n’est pas différente, avec des ventes déjà annoncées chez Best Buy, Walmart et Target.

La concurrence est une bonne nouvelle pour les consommateurs, surtout si vous avez hésité à faire de gros achats jusqu’à la saison des soldes d’automne.

Continuez à vérifier

Les offres Amazon changent constamment, en particulier lors d’événements tels que Prime Day et Prime Big Deal Days. Vous souhaiterez donc jeter un œil à la vente périodiquement tout au long de l’événement pour vous assurer que vous vous donnez les meilleures chances de conclure les meilleures offres. .

Comme pour les événements précédents, nous nous attendons à ce que la première tranche d’offres soit mise en ligne à minuit HP (3 heures du matin HE) lorsque l’événement débutera officiellement le 10 octobre, avec un deuxième lot lancé en même temps le deuxième jour de l’événement. l’événement. Cela étant dit, des offres éclair à durée très limitée apparaîtront et expireront au cours des deux jours et Amazon fera également de son mieux pour égaler toutes les ventes exceptionnelles proposées chez d’autres détaillants. Il y a beaucoup de pièces mobiles et les prix restent rarement stables trop longtemps pendant les heures de l’événement.

Laissez-nous faire le travail pour vous

L’équipe CNET Deals travaillera dur tout au long de l’événement pour proposer les meilleures offres à nos lecteurs, alors suivez notre couverture si vous souhaitez séparer le signal du bruit lors de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon.

Suivez la principale Compte Twitter de CNET pour le meilleur des meilleures offres ainsi que le Compte Twitter CNET Deals si vous voulez voir encore plus de notre couverture.