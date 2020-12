S’entraîner à la maison signifie lutter contre les problèmes d’espace, d’équipement et de motivation. | Sarah Lawrence pour Vox

La clé de l’entraînement à la maison est de penser moins à l’exercice et aux résultats qu’à un avantage pour la santé mentale.

L’hiver sera nul. Nous avons rassemblé certains des esprits les plus confortables de Vox pour vous aider le faire sucer moins.

L’une des choses qui me manquent le plus dans ma vie avant la pandémie était d’être dans une pièce de gens en sueur. Je ne suis pas fan de la sueur ou des gens séparément et indépendamment, pourtant j’aime beaucoup les cours de fitness en groupe. L’adrénaline, les cris de motivation, l’excitation et la peur d’effectuer un squat de plus devant un instructeur attrayant, et les 60 minutes de séparation de mon téléphone – quelque chose à ce sujet clique pour moi.

Et depuis mars, je n’ai pas pu y aller.

En raison des craintes de propagation de Covid-19 dans des espaces fermés, Barry’s et des entreprises similaires comme F45, SoulCycle et Rumble ont fermé leurs portes à travers le pays. Des villes comme New York et Los Angeles ne leur ont pas permis de rouvrir, invoquant des raisons de santé (certaines villes autorisent la réouverture de groupe de remise en forme avec une capacité réduite) et certaines entreprises de conditionnement physique ont carrément mis fin. Et alors que la pandémie continue de s’intensifier, il semble que la réouverture ne se produira pas tant qu’un vaccin ne sera pas entièrement accessible.

Pour les fans de Barry, le fitness en groupe, les gymnases et l’exercice au cours des neuf derniers mois ont été un exercice d’adaptation. Certains cours sont maintenant offerts à l’extérieur. Certaines entreprises ont accéléré et créé des applications. Certains instructeurs sont sur Zoom, ce qui permet des interactions réelles, en quelque sorte. Mais aucune de ces options n’est tout à fait la même que d’entrer dans une pièce remplie de personnes en sueur et de s’entraîner pendant que quelqu’un vous crie des choses motivantes.

La pandémie a perturbé chaque routine de nos vies, exercice compris. Et à mesure que le temps se refroidit et que les cours en plein air ne sont pas une option aussi viable – et que la pandémie s’aggrave et entraîne peut-être davantage de directives sur les abris sur place – tout pourrait encore changer.

Alors, comment maintenir un semblant de routine? Ou encore plus simple, comment pouvez-vous vous motiver à faire autre chose que de sortir du lit?

J’ai posé ces questions à Charlie Meredith, un mentor senior chez Barry’s. Meredith enseigne les cours de Barry à l’extérieur et via Zoom via les cours en ligne de la société depuis environ neuf mois, et en plus de cela, elle a également travaillé. Voici ce qu’il avait à dire sur l’exercice et des trucs et astuces pour rester motivé même si nous ne le voulons pas.

Personne n’a d’haltères, et c’est bon



Meredith / Barry’s Charlie Meredith.

L’une des façons les plus étranges dont la pandémie a changé l’économie est la façon dont les objets ordinaires sont devenus si difficiles à trouver. En raison d’une chaîne d’approvisionnement brisée – et parce que de nombreux adeptes de la salle de sport n’avaient jamais eu auparavant à acheter eux-mêmes des haltères – il y a maintenant une pénurie d’haltères. Pendant la pandémie, les prix des haltères ont monté en flèche, les vendeurs les évaluant hors des fourchettes normales.

«Les haltères sont plus rares que l’or 24 carats de nos jours», a déclaré Meredith.

Les objets ménagers lourds, y compris les sacs de farine, peuvent être de bons poids de fortune; un sac à dos chargé peut également fonctionner à la rigueur. Ou, s’ils le souhaitent, trouvez un petit enfant ou le Chihuahua d’un voisin et enroulez-les. Et même si elles ne sont pas aussi lourdes et pourraient ne pas vous donner les mêmes résultats de résistance que les poids, les bandes de résistance pourraient être un bon investissement.

«N’oubliez pas les bandes de résistance, les kettlebells, les cruches à eau et les bouteilles de vin», a déclaré Meredith. «Dernier point, mais non le moindre, utilisez votre poids corporel. Il existe tellement de plateformes qui fournissent des entraînements de poids corporel féroces et efficaces. Meredith a expliqué que vous n’avez pas besoin de beaucoup d’équipement pour commencer ou pour maintenir votre routine.

Depuis que la pandémie a fermé les gymnases et les studios de fitness en mars, j’ai transformé mon salon en station d’entraînement. Chaque matin, je traîne ma table basse hors du chemin, déroule un tapis de yoga et fais un cours en ligne de Barry via Zoom. C’est loin d’être la même chose que de travailler en studio, mais ça marche pour moi.

Une des choses que je fais à contrecœur et ce que Meredith encourage est de garder votre «caméra allumée» pendant les cours. Ma règle est que je ne fais cela pour aucun cours avant 7 heures du matin, mais j’ai constaté que garder la caméra allumée me rend moins enclin à faire la moitié de l’entraînement. Je ne peux pas sauter les planches d’ours ou tromper mon squat si quelqu’un regarde. Mais il y a un autre avantage, a expliqué Meredith.

«Barry’s At Home est le meilleur parce que vous pouvez vous entraîner avec votre caméra allumée et que l’instructeur peut regarder et fournir des indices de forme», a-t-il déclaré. « Tenez-vous responsable, et si vous avez des questions spécifiques, contactez directement l’instructeur. »

Ayant suivi un grand nombre de ces cours, les corrections de forme ne sont généralement que légèrement embarrassantes. Mais ils sont précieux en ce sens qu’ils vous empêcheront probablement de peaufiner le bas du dos ou vous rappelleront de ne pas céder votre genou pendant les fentes. C’est bien d’avoir un professionnel du fitness qui vous dise si vous faites un certain mouvement correctement, plutôt que de suivre sur une application et de ne pas vraiment savoir ce qui «se sent» bien.

Vissez les attentes et soyez gentils avec nous-mêmes

L’une des choses les plus réconfortantes que Meredith, dont les bras semblent être aussi épais que tout mon torse, m’a dit que la pandémie l’a amené à ajuster ses habitudes d’exercice également. Les plaintes partagées et les plaintes générales sont une forte motivation pour moi, alors entendre comment les gens du fitness ont leurs jours de congé m’a fait me sentir mieux.

«Ce sont des moments difficiles et nous sommes tous mentalement mis à l’épreuve. Soyez gentil avec vous-même, faites des choses qui vous rendent heureux et suscitent la joie », dit-il. «Prenez du temps chaque jour et consacrez-le à vous-même.»

Il a dit que la cohérence et l’équilibre sont des défis, compte tenu de toutes les courbes que la pandémie lui a lancées. Mais il a trouvé la clarté en reconnaissant que cet événement qui change la vie est en fait un événement qui change la vie. Il est important d’en tenir compte lorsque nous sommes durs avec nous-mêmes, a-t-il déclaré.

Une partie de l’établissement de la cohérence consiste à comprendre qu’on ne s’attend pas à ce que nous fassions tout notre possible tous les jours. Écouter votre corps et réduire un niveau d’intensité ou prendre une journée de récupération, a-t-il dit, est aussi important que d’atteindre des objectifs difficiles et écrasants.

«Même si c’est 10 minutes, quelque chose vaut mieux que rien»

Une autre façon de voir cela pourrait être d’arrêter de se concentrer sur les résultats et de mettre davantage l’accent sur la façon dont l’exercice peut vous faire ressentir. Meredith dit que l’exercice ressemble plus que jamais à une libération de santé mentale. Et ces moments sont précieux et peuvent vous motiver à vous présenter les jours où vous n’en avez pas envie.

Faire un bilan honnête de ce qui s’est passé et des options disponibles peut être solide et même motivant. «Rappelez-vous que la capacité de bouger votre corps est un cadeau; transpirer est un privilège », m’a dit Meredith. «Même si c’est 10 minutes, quelque chose vaut mieux que rien.»

Qu’il s’agisse d’un cours de Barry, d’un cours de yoga, d’une promenade ou d’apprendre quelque chose de nouveau comme la corde à sauter, le meilleur entraînement est celui que vous allez faire et celui que vous aimez faire. Et peut-être que ces éléments constitutifs du bien-être et de la gratitude peuvent lentement se transformer en quelque chose qui ressemble à de la cohérence et à une routine, ou ramener la motivation pré-pandémique.

«Personnellement, je n’ai jamais fait d’entraînement et je l’ai regretté», m’a dit Meredith.