Comment trouver la meilleure voiture d’occasion pour l’argent

Pour en avoir pour votre argent, un récent Etude iSeeCars a analysé plus de 2 millions de voitures pour voir quels modèles d’occasion sont les moins chers et offrent la plus longue durée de vie restante. Le rapport a ensuite classé ces modèles en fonction du calcul du coût par mile restant pour déterminer quelles voitures d’occasion sont la meilleure affaire.

Aujourd’hui, bien que les coûts aient légèrement diminué, les voitures plus anciennes sont toujours recherchées et leur prix en conséquence.

Cependant, une offre limitée de voitures et de camions neufs en raison de la pénurie continue de puces a fait monter en flèche la demande de voitures d’occasion, faisant grimper les prix beaucoup plus haut et réduisant la valeur de l’achat d’occasion.

D’autres concurrents de premier plan – tels que la Kia Sedona, la Dodge Grand Caravan, la Honda Ridgeline et la Ford Fusion – comprenaient une gamme de berlines, de VUS, de mini-fourgonnettes et d’une camionnette.

La Toyota Prius est la deuxième meilleure offre, avec jusqu’à 130 000 milles de maniabilité pour moins de 14 000 $ – en plus de coûts de carburant considérablement inférieurs.

Le prix moyen des voitures et des camions de 10 ans dans le top 10 n’est que de 11 819 $, avec plus de 105 000 miles restants, selon le rapport – soit plus de 47 % de leur durée de vie.

“Les acheteurs peuvent acheter une voiture de 10 ans qui coûte nettement moins que les modèles d’occasion de 1 à 5 ans, mais ces véhicules ont encore 80 000 miles ou plus de vie”, a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif pour iSeeCars.com.

“Certaines, comme la Toyota Prius, la Toyota Avalon et la Honda Ridgeline, ont plus de 125 000 miles à parcourir.”

Parmi les voitures et les camions de 5 ans, la Honda Fit est en tête de liste, coûtant 18 486 $ en moyenne, avec une durée de vie restante de plus de 150 000 milles, soit près de 75 % de sa durée de vie totale, suivie de la Civic et de la Prius.

Dans l’ensemble, cinq Toyota ont fait partie de la liste des 10 meilleures voitures d’occasion de 5 ans pour l’argent, y compris la Camry, la Corolla et l’Avalon.

Le rapport a examiné des modèles de 10 ans d’un prix compris entre 9 000 $ et 19 000 $, avec une durée de vie restante moyenne de plus de 100 000 milles, ainsi que des modèles de 5 ans d’un prix compris entre 18 000 $ et 26 000 $ avec une durée de vie restante moyenne de plus de 150 000 milles. milles.