Comment trouver la joie (ou au moins la paix) dans les moments difficiles ?

Un patient adulte plus âgé m’a dit un jour : « Il y a de bonnes décennies et de mauvaises décennies. Je me souviens du choc en entendant cela – le patient faisait référence à la relation avec sa femme. Pour beaucoup d’entre nous, 10 ans semblent être une très longue période de lutte. Comment trouvons-nous de la joie lorsque nous rencontrons des difficultés – ou comment rendons-nous au moins nos luttes supportables ?

La perte de joie peut être le signe d’un problème de santé mentale – ou cela peut être une réponse normale

La vie a ses hauts et ses bas, mais parfois des événements difficiles se produisent tous en même temps. Lorsque notre monde est bouleversé, il est normal de ressentir un manque de joie. Problèmes de santé, pertes, ruptures, problèmes de logement, catastrophes naturelles – la liste des facteurs de stress graves et des événements traumatisants est longue. La plupart des adultes subiront de multiples traumatismes graves et subiront des pertes tout au long de leur vie. La perte de joie dans ces contextes fait naturellement partie de l’expérience humaine.

Pour certaines personnes, cependant, le manque de joie persiste ou apparaît à l’improviste. Cela peut se produire dans un trouble de l’humeur comme la dépression. L’incapacité à ressentir du plaisir (également connue sous le nom d’anhédonie) fait même partie des critères diagnostiques de la dépression, et c’est assez courant. Environ 8 % des adultes américains souffrira de dépression au cours d’une année donnée, et environ 20% connaîtront un épisode de dépression au cours de leur vie. Une perte de joie peut également accompagner d’autres maladies mentales, y compris les maladies psychotiques et la démence. Certains médicaments, dont (paradoxalement) ceux qui traitent la dépression, peuvent également provoquer un émoussement émotionnel et une perte de joie.

Quelle est la différence entre la joie et le bonheur ?

La joie et le bonheur sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, le bonheur fait techniquement référence aux sentiments agréables (émotions) qui résultent d’une situation, d’une expérience ou d’objets, tandis que la joie est un état d’esprit qui peut être trouvé même en période de chagrin ou d’incertitude. Ainsi, nous pouvons travailler à cultiver la joie indépendamment de nos circonstances. Gagner à la loterie peut déclencher le bonheur (à court terme) ; passer du temps à s’engager dans des activités significatives peut entraîner une joie à long terme.

Neurotransmetteurs de joie et de bien-être

Bien que la neurobiologie de la joie soit complexe, il existe quelques neurotransmetteurs qui se démarquent dans la promotion de sentiments positifs : la dopamine, la sérotonine, l’ocytocine et les endorphines. La bonne nouvelle est que de nombreux changements dans nos vies peuvent augmenter ces niveaux de neurotransmetteurs. Par exemple, la course à pied peut produire un « high du coureur » ; passer du temps avec un bébé libère de l’ocytocine, “l’hormone du câlin” qui vous fait vous sentir connecté.

Les effets des neurotransmetteurs sur le corps sont larges, allant de la relaxation de vos muscles à l’accélération de votre rythme cardiaque, mais ils peuvent aboutir à une dernière voie commune de promotion de sentiments positifs. Qu’il s’agisse de trouver un but ou de profiter de relations de soutien, les avantages pour l’esprit et le corps sont considérables.

Comment augmentez-vous la joie?

Dans les moments difficiles, il devient deux fois plus important de modifier votre routine, vous permettant d’éprouver de la joie. Voici quelques idées, même si cela peut prendre quelques essais et erreurs pour trouver ce qui vous convient le mieux :

Faire de l’aérobie régulièrement activité physique. Pensez à l’activité physique comme à la libération d’un bain moussant de neurotransmetteurs – et leurs effets persistent longtemps après la fin de l’exercice.

Consacrez-vous aux autres. Des activités telles que faire du bénévolat produire une plus grande joie que de se concentrer sur soi-même.

Connectez-vous avec votre côté spirituel. Lorsque nous nous joignons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous développons des sentiments de gratitude, de compassion et de paix. Méditation est un moyen puissant de modifier les voies cérébrales pour augmenter la joie.

Découvrez quelque chose de nouveau. En tant qu’êtres humains, nous sommes câblés pour éprouver de la joie lorsque nous faisons l’expérience de la nouveauté. Développer une nouvelle activité peut nous aider à recentrer notre énergie.

Autorisez-vous à prendre quelques instants de plaisir, surtout lorsque vous vous sentez déprimé. Tu peux essayer Générateur de joie de NPR pour goûter.

Faites attention au bien. Un état d’esprit joyeux peut être développé, mais demande de la pratique. La exercice des trois bonnes choses vous aide à garder un œil sur les points positifs pendant la journée.

À l’inverse, limitez la négativité. Qu’il s’agisse de collègues bavards, d’une relation toxique avec un membre de la famille ou d’un ami qui se plaint, passer du temps avec un état d’esprit négatif nous influence directement. C’est bien de se fixer des limites.

Concentrez vos efforts sur ce qui donne un sens à votre vie (et ne te focalise pas sur l’argent).

Demandez à votre médecin si vos médicaments peuvent affecter votre capacité à éprouver du plaisir, surtout si vous prenez des antidépresseurs.

Bienfaits surprenants de la joie

Quels que soient les changements que vous apportez à votre état d’esprit ou à votre routine quotidienne, augmenter votre capacité à trouver de la joie peut avoir des effets bénéfiques durables sur la santé. Ton le système immunitaire peut être renforcé par votre état mental (les cellules immunitaires ont même des récepteurs pour les neurotransmetteurs). Les interventions visant à augmenter la joie peuvent également diminuer les hormones du stressaméliorer la douleur, et soulager la dépression. Enfin, trouver la joie peut vous aider vivre plus longtemps.