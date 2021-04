Facebook est un trésor de données personnelles, si c’est ainsi que vous aimeriez le voir. Si vous lisez ceci, il est fort probable qu’à un moment donné, vous ayez au moins eu un compte Facebook, sinon en étiez (ou en êtes peut-être encore) un utilisateur régulier. Du partage de souvenirs d’enfance à l’utilisation de Facebook en passant par la connexion pratique à diverses applications et services, Facebook semblait être une manière totalement inoffensive et totalement rationalisée de se déplacer sur Internet – c’est-à-dire jusqu’à ce que la controverse Cambridge Analytica se produise. L’énorme activité de Facebook consistant à associer les données privées mondiales appartenant aux utilisateurs a été révélée, conduisant l’entreprise et son fondateur, Mark Zuckerberg, à des auditions après des auditions pour établir des moyens de vérifier le pouvoir de l’entreprise.

Bien que tout cela soit un débat pour un autre jour, ce qui reste pertinent est de vérifier la quantité exacte de données personnelles que Facebook peut avoir à votre sujet. Au cours des deux dernières années, après avoir été harcelée et forcée par les régulateurs sur la façon dont Facebook traite les données des utilisateurs, la société a tenté d’établir la « transparence ». Aujourd’hui, Facebook vous donne la possibilité de voir toutes les applications et services qui vous suivent à l’aide de Facebook, et inclut également des détails sur ce que vous faites sur Internet en dehors de Facebook (sociétés de courtoisie qui suivent vos données en dehors de la plate-forme en utilisant les services de Facebook). Sur cette note, si vous avez été tourmenté par ce qui peut sembler être une interface trop compliquée, nous vous présentons les meilleurs moyens possibles de suivre, tracer et effacer vos données personnelles de Facebook.

Vous pouvez également demander à Facebook toutes les données dont il dispose sur vous et suivre les informations dont il dispose sur ce que vous faites en dehors de Facebook. Voici un guide étape par étape sur la récupération d’au moins certaines de vos informations privées sur Facebook – ce qui est un bon point de départ pour prendre de plus en plus d’importance en matière de cybersécurité et de confidentialité des données.

Comment vérifier Facebook pour vos données privées

Facebook offre aujourd’hui un moyen direct de trouver vos données, directement dans les options initiales de son menu de paramètres. Voici comment procéder.

Connectez-vous à votre compte Facebook (de préférence sur le bureau), cliquez sur la flèche déroulante en haut à droite, puis cliquez sur « Paramètres et confidentialité » dans ce menu. À partir de là, si vous souhaitez ajuster vos paramètres de confidentialité pour votre compte Facebook, sélectionnez « Vérification de la confidentialité ». Pour suivre vos données, cliquez sur Paramètres. Sous cet onglet, cliquez sur la section intitulée «Vos informations Facebook». Sous celui-ci, sélectionnez «Accéder à vos informations» pour trouver toutes vos informations. Notez que la page qui s’ouvre à partir d’ici peut sembler déroutante ou intimidante pour beaucoup.

Accéder à votre activité Facebook

La première étape ici est de vérifier toutes les données que vous avez sur Facebook. Ici, vous pouvez consulter tous vos messages, photos marquées, sondages et autres éléments. Pour tout message que vous souhaitez supprimer d’ici, placez-les dans la corbeille et à partir de là, supprimez-les pour toujours pour supprimer complètement les informations de Facebook. Vous pouvez choisir de faire de même pour toute information privée que vous aviez déjà partagée avec Facebook, y compris la recherche de votre historique de recherche et la suppression définitive des entrées.

Supprimer vos photos et vidéos Facebook

Si vous souhaitez conserver une copie de vos photos et vidéos Facebook, mais que vous ne souhaitez pas les conserver sur Facebook, vous pouvez choisir de le faire en utilisant l’onglet « Transférer une copie de vos photos et vidéos ». Ici, vous pouvez sélectionner des photos et des vidéos. Ensuite, sélectionnez une plage de dates à partir de laquelle vous souhaitez que vos photos / vidéos soient sélectionnées, ou sélectionnez un album en particulier. Vous pouvez ensuite sélectionner parmi quatre options pour sauvegarder votre média. Les options les plus populaires incluent Dropbox et Google Photos, où vos médias Facebook seront enregistrés.

Télécharger toutes les données que Facebook possède à votre sujet

Vous pouvez télécharger une copie complète de toutes les informations que Facebook possède sur vous, y compris vos informations de paiement, les applications et les sites Web qui utilisent vos données Facebook, les données des publicités et des entreprises sur la plate-forme, etc. Vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez, sélectionner une plage de dates, la qualité des médias que vous souhaitez dans le fichier et cliquer sur Créer un fichier sous l’onglet « Télécharger vos informations » dans la section « Vos informations Facebook ». En règle générale, le fichier est préparé en quelques jours et vous recevrez une notification une fois qu’il sera prêt. Le fichier sera protégé par mot de passe et disponible en téléchargement pendant environ 48 à 72 heures.

Gérer et effacer les trackers en dehors de Facebook

L’activité hors Facebook est l’une des plus grandes gaffes de confidentialité à résoudre. Pour gérer, sélectionnez « Activité hors Facebook », et à partir de là, cliquez sur « Gérer votre activité hors Facebook ». Ici, vous verrez une liste de toutes les applications qui envoient des informations vous concernant à Facebook, afin de permettre à Facebook de vous proposer plus de publicités. Ici, cliquez sur chaque service qui vous suit pour obtenir une vue détaillée du nombre de fois où vos informations ont été partagées avec Facebook. À partir de là, faites défiler vers le bas pour sélectionner «Désactiver l’activité future de x». Ici, cliquez sur «désactiver». Notez que Facebook recevra toujours des informations sur votre utilisation, mais ne les liera plus directement à votre compte.

Cela résume toutes les étapes que vous pouvez suivre pour trouver et supprimer vos données personnelles de votre compte Facebook, sans supprimer complètement votre compte. Étant donné que les applications continueront à échanger vos données entre les services, si vous utilisez l’une des applications de Facebook (comme Instagram), il est généralement recommandé de nettoyer la liste des applications qui suivent vos données Facebook et de les supprimer à intervalles réguliers. Cela vous permettra d’empêcher des annonceurs injustifiés d’accéder à vos habitudes personnelles d’utilisation d’Internet et de l’utiliser à leur avantage commercial.