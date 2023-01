Comment trouver et annuler les abonnements inutilisés avec Rocket Money

J’ai passé environ 30 minutes à utiliser une application pour annuler un tas d’abonnements que je n’utilise plus. J’économiserai environ 1 235 $ cette année.

Si vous êtes comme moi, vous pouvez souscrire à de nombreux abonnements en utilisant différentes cartes de crédit, puis oublier de les annuler lorsque vous ne les utilisez plus.

j’ai utilisé le Application Rocket Money pour voir tous mes abonnements. Cela me permet d’annuler ceux dont je n’ai pas besoin sans ouvrir un tas d’autres applications ou sites Web, puis de trouver comment me désabonner.

J’ai annulé le service d’abonnement de préparation de repas Hello Fresh, ce qui m’a permis d’économiser 980 $ pour l’année dès le départ. J’ai également annulé un abonnement à une application d’entraînement à 180 $ et coupé mon abonnement Instacart à 75 $. Rocket Money peut également vous aider à découvrir et à annuler des abonnements à des services de streaming que vous n’utilisez plus ou à d’autres factures récurrentes que vous avez oubliées depuis longtemps.

L’application offre aux nouveaux utilisateurs un essai gratuit de 7 jours, suffisamment de temps pour que vous puissiez annuler vos abonnements, mais coûte autrement 3 $ à 12 $ par mois, facturé annuellement, selon ce dont vous avez besoin. Il existe d’autres fonctionnalités de Rocket Money, telles que le suivi du budget et des outils d’épargne, qui peuvent en valoir la peine pour vous. J’en avais juste besoin pour regrouper tous mes abonnements en un seul endroit afin de pouvoir annuler ceux que je n’utilisais pas.

Voici ce que j’ai fait.