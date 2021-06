Comment trouver des taux d’intérêt plus élevés sur votre argent malgré les soucis d’inflation

Alors que tous les regards sont tournés vers les décideurs politiques pour voir quelles mesures ils peuvent prendre pour atténuer la situation, vous voudrez peut-être réévaluer où votre argent est déposé.

Pendant ce temps, les taux d’intérêt constamment bas signifient qu’il est plus difficile de rentabiliser votre argent et de garder votre argent dans un endroit facilement accessible.

Votre épargne d’urgence risque de perdre de la valeur à cause d’une chose : l’inflation.

Chacun offre des avantages et des inconvénients potentiels.

Lorsqu’il s’agit de stocker votre fonds d’urgence, il existe généralement une poignée d’options : certificats de dépôt, comptes courants, comptes d’épargne et du marché monétaire et bons d’épargne.

« Avec de l’argent, s’il est destiné à quelque chose comme un fonds d’urgence ou une dépense à court terme, il doit être conservé en sécurité », a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com.

« La seule raison d’obtenir un CD serait si vous pouviez obtenir beaucoup plus que ce que vous pouvez au taux d’un compte d’épargne », a déclaré Tumin.

En règle générale, ce n’est pas le moment idéal pour investir dans les CD, a déclaré Tumin, en raison du fait que leurs taux sont actuellement au plus bas. Si vous investissez maintenant, vous pourriez bloquer ce taux à long terme.

Plus de 150 d’entre eux offrent des comptes qui paient au moins 3 % d’intérêt sur des dépôts allant jusqu’à 10 000 $.

Environ 1 200 banques et coopératives de crédit américaines proposent actuellement des comptes chèques à haut rendement, selon Tumin.

Investir dans des obligations I offre un avantage particulier dans l’environnement actuel car elles sont indexées sur l’inflation, selon Tumin.

Contrairement à certains autres investissements, les obligations I vous permettent de reporter les impôts fédéraux sur l’argent jusqu’à ce que vous les rachetiez ou qu’ils atteignent leur échéance de 30 ans.

Cependant, il y a quelques compromis. Un inconvénient est que vous êtes limité quant au montant que vous pouvez investir par an. À l’heure actuelle, la limite est de 10 000 $.

Vous ne pouvez pas non plus échanger l’argent dans les 12 premiers mois suivant la date d’émission. Si vous retirez l’argent au cours des cinq premières années, vous risquez de perdre trois mois d’intérêts. Cependant, cela dépasse les pénalités de retrait anticipé pour certains CD de cinq ans, qui peuvent représenter au moins six mois d’intérêt, a noté Tumin.