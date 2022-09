Comment trouver des rôles cachés sur le marché du travail

Le secret pour décrocher le rôle de vos rêves n’est pas de soumettre des centaines de candidatures sur les sites Web des entreprises – en fait, de nombreux emplois intéressants ne sont pas du tout publiés en ligne. De plus en plus de personnes trouvent et décrochent de nouvelles opportunités via le “marché du travail caché”: des postes vacants qui ne sont pas répertoriés publiquement ou annoncés auprès des recruteurs, mais qui sont plutôt pourvus par des “candidats internes ou des références”, Stacey Perkins, coach de carrière et de leadership chez cabinet de recrutement Korn Ferry, raconte CNBC Make It. “Il y a beaucoup d’excellents postes – au moins 60 %, je dirais – qui n’arrivent jamais sur les sites d’emploi publics, ce qui surprend vraiment beaucoup de gens”, ajoute Perkins. Voici comment vous pouvez puiser dans le marché du travail caché et en tirer parti pour trouver votre prochaine opportunité :

Commencez avec une liste cible d’entreprises et de personnes

En ce qui concerne le marché du travail caché, moins c’est plus. Faites une courte liste des entreprises pour lesquelles vous souhaitez travailler – pas plus de 10 – et laissez cette liste guider votre recherche, recommande la coach de carrière Emily Liou. Ensuite, déterminez qui sont les décideurs de ces entreprises : les personnes travaillant dans les équipes qui vous intéressent, qui serait votre patron potentiel, les recruteurs et les responsables des ressources humaines. LinkedIn et les anciennes descriptions de poste sur les sites Web des entreprises sont des points de départ solides. Avoir une recherche ciblée peut vous aider à établir des liens plus profonds et plus personnels, ajoute-t-elle, et ces liens devraient vous alerter sur les opportunités d’emploi avant qu’elles ne soient publiées en ligne. C’est parce que les entreprises veulent embaucher des personnes qui ont un intérêt fort et véritable pour leur entreprise, explique Liou – et en tant que demandeur d’emploi, il est beaucoup plus facile d’établir des relations avec ces décideurs si vous êtes réfléchi et intentionnel dans votre recherche au lieu de copier et coller le même message de sensibilisation à 50 personnes. “Même s’ils n’ont pas d’ouverture immédiate, cela ne veut pas dire que dans quelques semaines ou quelques mois, quelqu’un sera promu ou démissionnera et qu’il y aura soudainement un poste vacant”, explique Liou. “Si vous êtes sur leur radar, vous serez en tête de leur liste d’embauche.”

Adopter une approche personnelle du réseautage