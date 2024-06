Comment trouver des meubles de qualité

Le seul outil indispensable pour acheter des meubles est un ruban à mesurer. Bien sûr, il faut connaître les dimensions de la pièce, mais cela ne suffit pas. Créez un plan d’étage détaillé (y compris les moulures et les prises électriques) indiquant où ira chaque pièce et quelle taille elle devrait avoir, y compris la longueur, la largeur et la hauteur idéale, explique Panos. Essayez différents canapés et chaises pour trouver une profondeur, une taille et une échelle d’assise confortables, et notez les dimensions. Il en va de même pour la profondeur et la hauteur d’une table basse ou d’un ensemble de salle à manger. Mesurez également chaque porte, couloir et point d’entrée de votre maison pour vous assurer que vous pouvez installer des meubles dans l’espace.