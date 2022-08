Comment trouver des chambres d’hôtel pas chères ? Une enquête compare les tarifs des sites Web populaires

Réserver directement auprès d’un hôtel était plus cher, mais seulement environ 6 $ de plus en moyenne, selon l’étude.

“Il y a eu des opinions divergentes sur les tarifs des hôtels, et les gens … pensent que la réservation via des plateformes de voyage en ligne garantit un meilleur tarif que le site Web de l’hôtel”, a déclaré Shalabh Arora, directeur du marketing au Four Seasons Hotel Bengaluru en Inde. “Cependant, ce n’est pas le cas chez Four Seasons où la parité tarifaire est prise très au sérieux.”

Il a déclaré que le site Web des hôtels dispose d’une fonction contextuelle qui compare les tarifs proposés par l’hôtel avec ceux d’autres plateformes de réservation.

Enfin, le site Booking.com avait les tarifs les moins chers dans 72 cas – soit environ 7% du temps – selon l’étude.

“Non seulement était [Booking.com] rarement la plus abordable, mais c’était aussi l’option la plus chère la plupart du temps », selon le résultats publiés.

La directrice générale de la société pour l’Asie-Pacifique, Laura Houldsworth, a répondu à l’étude par e-mail, déclarant que la société visait “à toujours être transparente avec nos clients” et que “nos partenaires immobiliers sont libres de fixer leurs propres prix sur Booking.com”.

Elle a ajouté que “notre promesse de correspondance des prix signifie également que si un client devait trouver un prix inférieur sur un autre site Web, Booking.com remboursera la différence”.