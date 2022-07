Comment trouver celui

Lorsque Meher Ahmad a vu pour la première fois le film “Bend It Like Beckham” en tant que jeune fille, elle a été transpercée. En regardant le personnage principal, une femme indienne qui lui ressemblait, embrasser son entraîneur de football blanc, elle a eu une vision de son propre avenir romantique. Alors qu’elle ressentait la pression de sa famille et de sa culture pour être avec un garçon pakistanais, le film a ouvert les voies de son attirance – des garçons blancs à, finalement, “tout sauf les hommes bruns”.

Cependant, à mesure que Meher grandissait, sa pensée a commencé à changer. Aujourd’hui, nous partageons son histoire sur la façon dont elle a trouvé “la bonne”.