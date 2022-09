Comment trois locataires font face à un loyer record à New York

À Brooklyn et à Manhattan, les locataires consacrent plus de 50 % de leur salaire au loyer, et dans le Queens, ils en allouent plus de 40 %. Cela dépasse de loin la règle empirique selon laquelle votre loyer ne devrait pas dépasser 30 % de vos revenus.

Manhattan a le loyer médian le plus élevé en ce moment à 4 100 $, mais cela ne signifie pas que les autres arrondissements sont mûrs pour les vols. Ceux qui préféreraient louer dans la ville mais ne veulent pas payer des prix astronomiques jettent leur dévolu sur Brooklyn et le Queens, qui y font également grimper les prix des loyers.

Le loyer de la ville de New York est notoirement déraisonnable, et cette année, il a atteint un niveau record. En juin, le loyer médian demandé à l’échelle de la ville a atteint 3 500 $, une augmentation de 35 % par rapport à l’année dernière, selon un rapport de StreetEasy .

Kacie Cleary, 39 ans, et son mari vivaient dans leur appartement d’une chambre de l’Upper East Side depuis 2015 et ont reçu une réduction de loyer de 450 $ pendant la pandémie, le ramenant à 2 000 $. Récemment, cependant, son propriétaire les a informés que leur loyer augmenterait de 700 $.

“Lorsque nous avons obtenu une nouvelle augmentation de bail, nous voulions vraiment parler au propriétaire et discuter d’une option pour pouvoir négocier un peu ou y a-t-il une marge de manœuvre”, dit-elle. “Et ils ont juste répondu dans les 15 minutes en disant non, qu’ils nous avaient déjà donné un taux préférentiel de cette augmentation de 700 $. Ils n’étaient donc pas du tout disposés à bouger du tout sur les négociations.”

“Pendant une semaine entière, je me suis effondrée en regardant les prix”, dit-elle. “Un jour, j’ai littéralement appelé ma mère et je lui ai dit : ‘Maman, j’ai l’impression d’être un raté. Je ne peux même pas me permettre de vivre en ville.'”

Elle et son colocataire ont commencé leur recherche et ont été choqués par ce qui était disponible.

“En fait, j’ai actualisé ma page parce que je pensais que c’était une erreur et j’ai regardé le numéro et j’ai juste commencé à rire parce que c’était tellement ridicule”, dit-elle. “J’ai commencé à rire parce que je me disais ‘3 500 $, 3 500 $, 3 500 $.’ Comme, je devais continuer à me le dire à haute voix parce que c’était un nombre tellement ridicule que je me disais: ‘Ce n’est pas possible.'”

Bien qu’elle soit reconnaissante d’avoir passé deux ans dans la ville, elle n’est plus disposée à payer la prime.

“Je vais entreposer mes affaires et aller en Europe et y travailler à distance”, dit-elle. “Et espérons que le logement se calme à New York.”

*Ernestine Siu est productrice associée à CNBC Make It

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Ce sont les 10 meilleurs et les pires endroits où vivre dans le monde – et vous ne trouverez les États-Unis sur aucune de ces listes

L’Asie est la région du monde la plus chère pour les riches. Voici comment 25 villes mondiales s’empilent