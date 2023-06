Comment Trinity Rodman de l’USWNT modélise son jeu après celui de son père NBA

Martin Rogers FOX Sports Insider

CARSON, Californie – Mettons ça de côté : l’équipe de football féminine des États-Unis compte Trinity Rodman, et oui, c’est la fille de Dennis Rodman.

Pour tous ceux qui ont vécu les années 90 et qui ont découvert les Chicago Bulls, tout ce qui concerne Michael et Scottie, et – peut-être même plus dans les enjeux de fascination – Dennis, tout ce qui donne une raison de jeter un coup d’œil sur le passé a une valeur agréable.

Mais sachez juste ceci. Trinity Rodman est plus, et mérite d’être considérée comme plus, que la fille athlétique et talentueuse d’un père emblématique. La pièce de nostalgie liée aux cerceaux est amusante, mais le « maintenant » est carrément exaltant.

C’est parce que Rodman, l’attaquant de 21 ans de l’équipe américaine championne en titre, est rapidement passé de la vedette du lycée à l’un des meilleurs joueurs du monde, et mérite l’attention pour bien d’autres raisons que le nom sur le dos de son maillot.

[USWNT locked on winning third straight World Cup: ‘Only one thing in mind’]

Il a parfois semblé qu’elle préférait s’éloigner de l’héritage de son père, et si tel était le cas, ses souhaits exigeraient une pleine reconnaissance. Les relations familiales, cependant, sont délicates et évoluent différemment au fil du temps.

Dans l’état actuel des choses, Rodman n’a pas communiqué avec son père quintuple champion de la NBA récemment, mais elle parle de lui. Mardi, lors de la journée officielle des médias de l’équipe nationale, elle l’a fait, en discutant d’abord de lui sans y être invité lors d’une table ronde informelle, puis en offrant un aperçu inédit.

Elle est entrée dans les détails, et il n’y a pas de place pour tout cela ici, mais la pépite la plus frappante, surprenante et complètement géniale pourrait être que non seulement elle a binge Internet sur les faits saillants du basket-ball de Dennis pendant des années, mais qu’elle utilise toujours ses techniques de bois franc au profit de son propre match de football.

« J’ai regardé mon père jouer beaucoup plus que les gens ne le savent vraiment », a déclaré Trinity Rodman. « Mon frère [USC transfer DJ Rodman] vécu pour regarder les clips de mon père. »

Quel attaquant de l’USWNT BRILLERA pour l’USWNT lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ?

La jeune Trinity l’a fait aussi, même si elle est née deux ans après la retraite de The Worm en 2000.

« Je pense, évidemment, que mon père était assez bon pour rebondir », a-t-elle déclaré. « Je pense que toujours chasser, avec le rebond, c’est chasser devant le but, chasser quand vous perdez le ballon. Je pense que c’est une grande partie de mon jeu, lire, remonter et être la première personne à avoir un pied, un tête, un genou ou un tibia sur quelque chose qui surgit.

« Même s’il n’était pas le premier gars sous le panier ou s’il était à côté de Shaq, qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, il allait prendre le rebond. C’était le timing, c’était l’anticipation, c’était le mouvement du corps, c’était était le positionnement, c’était tout. Je pense qu’il était si intelligent et les gens enlèvent ça. C’était un monstre de la nature et un athlète fou, mais en fin de compte, je pense qu’il était l’un des joueurs les plus intelligents de tous- temps. »

Sur le terrain de football, Rodman est talentueuse et intrépide et pure au box-office, à tel point que son accord de club avec le Washington Spirit vaut 1,1 million de dollars sur quatre ans, une somme énorme pour la NWSL.

Lorsque les capitaines des 50 meilleures équipes nationales du monde ont voté pour le Ballon D’Or Femenil, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football féminin, Rodman est arrivée à la 18e place l’an dernier malgré son manque d’expérience par rapport à la plupart des autres. .

Des accords d’approbation avec Red Bull, Oakley et adidas sont en place. Le football sait tout d’elle. Tout le monde est sur le point de le découvrir, car jamais la loupe n’est tournée vers le sport avec plus d’acuité qu’au moment de la Coupe du monde, avec le coup d’envoi de la campagne américaine contre le Vietnam le 21 juillet (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Quand elle parle de son père, il y a une fierté incontournable et un humour occasionnel, comme quand on lui a demandé si sa préparation d’avant-match avait un lien avec les bouffonneries tristement sauvages de l’animal de fête Dennis. La réponse, étant donné que l’obsession de Trinity pour son métier est déjà largement connue, est non.

Vlatko Andonovski peut-il mener l’USWNT à un triplé lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ?

Il y a aussi quelque chose d’autre dans sa voix, peut-être pas de la pure tristesse, mais une réflexion axée sur la perspective. Lorsqu’elle a été nommée sur la liste, Shaquille O’Neal l’a distinguée alors que l’équipe a été accueillie par une variété de cris de célébrités. Il n’y a pas eu d’appel téléphonique de Dennis.

« Je n’ai pas [hear from him] », a déclaré Trinity Rodman. « Je n’ai pas été en communication avec lui depuis des mois maintenant, mais à la fin de la journée, j’ai tout fermé. Je sais qu’il est fier de moi. Je fais vraiment.

« Il a ses propres affaires à gérer, mais il m’a dit qu’il savait que j’allais être ici et c’est tout ce dont j’ai besoin. »

Elle sait que les discussions sur Dennis ne s’arrêteront pas, mais il y a une histoire plus profonde. Beaucoup de soutien va dans le parcours d’un athlète d’élite. Dans le cas de Rodman, sa mère, Michelle Moyer, était la présente et cohérente, une ancienne athlète de piste dont Trinity admet qu’elle est le « portrait craché » et avoue devoir « tout ».

[ Lindsey Horan looking like favorite to captain USWNT at World Cup ]

En Australie et en Nouvelle-Zélande, il y aura un examen minutieux des Américains, les doubles champions en titre, comme toujours. Rodman essaiera d’étouffer le bruit avec des livres de coloriage, de la lecture, de la journalisation et son plaisir coupable – « Fortnite ». Il y a toujours une concentration intense sur l’équipe des États-Unis et l’un des meilleurs aspects de cette équipe est qu’il y a des noms connus, comme Alex Morgan et Megan Rapinoe, pour s’imprégner également de la bande passante.

Rodman est habitué aux projecteurs, car il a toujours été là. Comme pour Bronny James, Arch Manning et d’autres descendants de légendes, son célèbre parent fait partie de son histoire et rien ne pourra jamais changer cela.

Pourtant, cette histoire particulière semble être longue et, à l’échelle mondiale, elle commence maintenant. Un conte en couches, avec toute la complexité que les questions relatives à la famille et aux relations apportent toujours.

Elle partage un nom avec Dennis, mais si nous parlons d’opportunité, c’est tout à elle. En ce qui concerne la chance de donner à l’USWNT un facteur X spécial avec ses compétences et son dynamisme, c’est ici. Et quand il s’agit de l’époque de Trinity Rodman ? Oh, c’est maintenant.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Trinité Rodman Coupe du Monde Féminine de la FIFA États-Unis

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES