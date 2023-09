Comment trier les vrais imbéciles des gens qui font simplement leur travail

«Je pense licencier mon directeur financier», a déclaré mon client en coaching de cadres, un PDG du secteur du secteur de la santé. « Elle m’a été fortement recommandée, mais elle est tellement négative ; elle met constamment fin à mes idées. »

Il est possible que le directeur financier ne soit pas un bon choix. Mais je devais demander plus. « Une grande partie de son travail consiste à maintenir la solvabilité de l’entreprise. Droite? » J’ai dit.

«Ouais», a répondu mon client. « Donc? »

« Et si elle était vraiment douée pour ça ? Et le conflit entre vous vient du fait qu’elle est réaliste quant à la croissance que vous pouvez réaliser sans mettre l’ensemble de l’entreprise en danger ? »

Mon client cligna des yeux alors qu’il j’ai vu le conflit sous un nouveau jour : il avait pris personnellement le conflit inhérent aux deux rôles. Tandis qu’il voyait grand – comme devraient le faire les bons dirigeants – le directeur financier exécutait également ses rôle.

C’est un malentendu que je constate tout le temps dans les organisations : des gens attribuent toutes sortes de motivations et de problèmes de personnalité à des collègues alors qu’ils font simplement leur travail. Mais il existe aussi une solution. Que vous soyez un leader, un manager ou un coéquipier, comprendre les relations entre rôles peut vous aider à séparer les vrais imbéciles des abeilles ouvrières et à prendre les désaccords moins personnellement. Et considérer les relations de rôle à rôle telles qu’elles sont peut vous aider à accepter les bons types de conflits au travail.

1. Soyez clair sur vos rôles en tant qu’équipe : cela vous unit

Chaque membre d’une équipe doit comprendre à la fois son rôle et celui de ses coéquipiers : non pas les détails du travail, mais les 3 à 5 principaux résultats globaux dont chaque rôle est responsable.

C’est cette compréhension qui a aidé une équipe à repenser complètement ses sentiments à l’égard d’un chef de projet « super contrôlant » qui énervait tout le monde. Au cours d’une réunion au cours de laquelle les gens ont exprimé leurs frustrations, il a rappelé à chacun sa priorité absolue. « Je suis en charge de la comment nous faisons le travail », a-t-il déclaré. « Si je vois une façon plus efficace de faire les choses, ou si je vois un goulot d’étranglement, il est de mon devoir de le signaler afin que le travail soit effectué plus rapidement. » Lorsque l’équipe s’est rendu compte que ses instructions étaient dans leur intérêt, les regards se sont transformés en appréciation. Maintenant, ses demandes, comme Tout le monde pourrait-il utiliser une seule chaîne Slack dédiée au projet, pas quatre– étaient considérés comme faisant partie de son éthique de travail.

2. Comprendre le les conversations que vous avez sur le travail réel sont des conversations de rôle à rôle

En dehors du travail, vos collègues peuvent être des amis, des parents ou des connaissances. Mais au travail, vos conversations et vos relations doivent se concentrer sur l’exercice de votre rôle. Une fois que chacun a compris ces rôles à l’échelle de l’équipe, il devrait se sentir autorisé à faire des demandes et à donner son avis en son nom.

Une nouvelle vice-présidente principale avait une équipe d’anciens pairs qui se relâchaient et elle craignait d’être un imbécile. « Je ne peux pas leur dire quoi faire, ce sont mes amis », a-t-elle déclaré. Les amis ne confrontent pas leurs amis à propos de leurs performances, mais les dirigeants le font : demander au personnel de rendre des comptes fait partie du travail.

Une fois que la SVP a compris que c’était son travail, elle a utilisé le concept de relations de rôle à rôle pour l’aider. Elle a commencé les conversations par : « Je vous parle en tant que patron en ce moment », signalant à ses collègues qu’ils étaient en mode travail et que la conversation serait différente de celle qu’ils auraient plus tard à l’happy hour. Citer le rôle est un excellent moyen de distinguer la supervision des coupures de courant.

3. N’oubliez pas que même si les rôles ne sont pas égaux, les gens sont

Une employée a reçu un e-mail de son patron : « C’est bâclé. Faites-le à nouveau et ayez-le sur mon bureau avant EOD. Quel voyage de puissance, » pensa-t-elle et partagea l’e-mail avec quelques collègues pour illustrer l’ego de son patron.

Personne n’aime qu’on lui dise quoi faire ou comment le faire. Mais le lieu de travail typique est organisé selon un système de hiérarchies, dans lequel certains sont chargés de diriger les autres. Ce n’est pas personnel; c’est par conception.

Il peut être difficile de se rappeler que les gens ont une valeur égale lorsque les rôles détiennent différents degrés de pouvoir. De toute évidence, le patron aurait pu envoyer un e-mail plus gentil, témoignant d’un plus grand respect personnel. Dans le même temps, les employés peuvent se sentir moins personnels face aux commentaires critiques en se rappelant que la définition des attentes en matière de travail fait partie du rôle de leur patron. Même si les patrons doivent être attentifs aux émotions des employés, ce n’est pas leur travail de les contourner sur la pointe des pieds.

4. Sachez que les responsabilités d’un rôle peuvent ne pas être négociables, mais comment le rôle est joué est

Le superviseur d’une amie chargé de renforcer la conformité du gouvernement avait l’habitude de se tenir au-dessus de son épaule et de regarder son écran pendant de longues périodes. Cela la rendait tellement nerveuse qu’elle ne pouvait pas se concentrer. Elle ferait une erreur et devrait refaire son travail.

« Je suis tellement opposé aux conflits. Je ne peux pas dire à mon patron que son style de gestion est nul », a-t-elle déclaré. Rien ne garantit que le fait de s’exprimer fera une différence dans le comportement d’un collègue ou d’un patron, mais si ce comportement a réellement un impact sur votre capacité à faire votre travail, c’est votre travail d’y remédier.

Les conversations de rôle à rôle fonctionnent pour la gestion vers le bas, latéralement et vers le haut. Réalisant que son rendement au travail en souffrait, elle a trouvé le courage de dire : « Je sais que vous devez savoir que je travaille réellement dans le bon format, mais quand vous me surveillez, je deviens tellement nerveuse, je me trompe et je prends plus de temps. . Pouvons-nous trouver une autre solution ? Ils ont convenu qu’elle lui enverrait des lots de son travail pour qu’il les révise à des heures fixes. La supervision peut faire partie d’un rôle, mais des comportements comme le survol ne doivent pas nécessairement l’être : lorsqu’une équipe comprend que les rôles ont des fonctions définies qui peuvent être exécutées de différentes manières, chacun se sent habilité à négocier. L’astuce est d’éviter de penser que si vous n’aimez pas un comportement, cela signifie que la personne ou le comportement est mauvais.

Lorsqu’une personne utilise des mots méchants, des tons durs, franchit les limites ou promeut activement l’humiliation, cela est clairement nuisible. Personne ne devrait travailler dans ces conditions. L’abus de pouvoir doit être traité et signalé via les RH ou d’autres canaux appropriés.

Mais lorsque le comportement au travail est ennuyeux, le cadre des relations de rôle à rôle peut nous aider à donner un sens à nos réactions afin que nous sachions comment réagir. Parfois, les rôles, comme celui de PDG et de directeur financier, comportent des tâches qui s’opposent. Utiliser les principes des relations rôle-à-rôle peut aider les équipes à intervenir dans ces conflits avec moins de stress émotionnel, ces choses délicates qui encombrent les lieux de travail et réduisent leur efficacité.