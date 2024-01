Comment Travis Kelce a aidé Taylor Swift à obtenir son bracelet d’amitié en diamant personnalisé (exclusif)

Taylor SwiftLe dernier bracelet d’amitié de a toute une histoire derrière lui. Quand le chanteur de 34 ans est sorti pour assister petit ami Travis KelceLors du match de dimanche contre les Ravens de Baltimore, elle a été photographiée portant un superbe bracelet pour célébrer leur romance.

Suivant la grande victoire des Chiefs de Kansas Citylequel leur a assuré une place dans Super Bowl LVIII contre les 49ers de San Francisco, ET a parlé aux personnes derrière le bracelet, qui faisait partie de La collection WOVE avec la golfeuse professionnelle Michelle Wie West.

West a déclaré à ET que lorsqu’elle a commencé à réfléchir à sa collection, elle ne pouvait penser à personne de mieux sur laquelle s’inspirer que Swift.

“Elle est une grande source d’inspiration pour la pièce elle-même”, a déclaré West à propos de Swift, dont les fans sont connus pour confectionner des bracelets d’amitié, un passe-temps auquel l’athlète participe également. “… Je voulais juste créer une pièce plus élevée.”

Ce bracelet d’amitié surélevé, qui commence à 5 600 $, est en or de 14 carats et comporte quatre carats et demi de diamants de laboratoire, a déclaré Simone Kendle, PDG de WOVE, à ET. Le bracelet spécifique de Swift comporte les lettres TNT, un clin d’œil ludique à la romance de Swift et Kelce.

“TNT, dynamite. Leur relation est de la dynamite. C’est tellement mignon”, a déclaré West. “… J’espère que [Swift] pense que c’est joli, brillant et joli, et [that] TNT [is] sentimental, mignon et drôle.”

Rob Carr/Getty Images

Quant à la façon dont Swift s’est retrouvée avec l’accessoire, West a déclaré à ET qu’elle avait contacté Kelce, avec qui elle avait déjà joué au golf, et lui avait expliqué qu’elle faisait un don de sa nouvelle ligne.

“Lorsque nous avons créé ce bracelet d’amitié surélevé, je lui ai dit que la première personne à laquelle j’avais pensé était Taylor Swift, car elle est la reine des bracelets d’amitié”, a-t-elle déclaré. “Il a la gentillesse de soutenir la collection, de jouer le rôle d’intermédiaire et d’en remettre un à Taylor. Je suis tellement reconnaissant pour cela. Surtout les entreprises émergentes, les lignes émergentes… avoir le produit entre de bonnes mains peut changer. ” La vie d’une personne. Nous sommes tellement reconnaissants qu’il ait établi le lien et qu’il ait été présenté. “

“Si nous pouvions offrir notre bracelet à quelqu’un, ce serait la reine des bracelets d’amitié elle-même”, a ajouté West. “Je suis donc très honoré qu’il le lui donne et qu’elle le porte.”

Quant à sa réaction lorsqu’elle a vu Swift porter le bracelet, West s’est exclamée : “Je n’arrive pas à croire que tout cela se passe.”

“Nous regardions le match hier soir et tout d’un coup, je reçois des notifications de WOVE et c’est une photo de Taylor portant mon bracelet”, a-t-elle déclaré. “Je suis encore bouleversée. Je suis sous le choc qu’elle le porte et pense qu’il est joli. C’est juste le plus grand compliment qui soit. Nous avons travaillé très dur sur le bracelet et ce sont des moments comme ceux-là, d’être reconnus par les gens, en particulier les reine des bracelets d’amitié, c’est juste un rêve devenu réalité.

Kendle a fait écho à ces sentiments, disant à ET qu’elle et ses employés “étaient ravis” du soutien de Swift.

“C’était tellement heureux de voir et excitant de voir qu’elle le porte lors d’un moment aussi incroyable et important pour eux… Nous adorons les bracelets d’amitié. Nous aimons ce qu’ils signifient pour les Swifties et la communauté Taylor”, a-t-elle déclaré. “… Cela illustre vraiment pourquoi nous avons construit ce bracelet. Il représente quelque chose qui est si spécial pour elle dans sa vie en ce moment. C’est ce que fait chaque bracelet, chaque pièce de notre part… Ce sont juste les les meilleures personnes pour montrer à quel point nos bijoux sont personnalisés et avant-gardistes.

