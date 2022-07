Comment Travis Barker et Kourtney Kardashian se sont-ils rencontrés ? Le batteur a dit “oui” à la star de télé-réalité en 2022

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le batteur de Blink-182, Travis Barker, sortait avec la star de télé-réalité Kourtney Kardashian en 2018, mais ils se sont en fait rencontrés des années auparavant chez le magnat de “Girls Gone Wild”, Joe Francis. Kardashian et Barker étaient amis depuis des années avant leur relation amoureuse et sont devenus officiels sur Instagram en février 2021. Depuis lors, ils ont emballé sur le PDA.

En octobre 2021, les fiançailles du couple ont été annoncées et une poignée de cérémonies de mariage ont suivi. Tout d’abord, les deux se sont mariés à Las Vegas après les Grammys en avril 2022. Ensuite, ils se sont légalement mariés en mai 2022 à Santa Barbara, en Californie, et quelques semaines plus tard, ils ont organisé une grande fête de mariage à Portofino, en Italie, où ils étaient entourés. par leurs amis et leur famille.

L’émission Hulu de Kardashian “Kardashians” a donné aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de la relation entre les deux, y compris des extraits de leurs fiançailles au bord de la plage en Californie, de leur fête de fiançailles avec leurs familles et de leur parcours pour essayer d’avoir un enfant ensemble.

Pourquoi Travis Barker est-il célèbre ?

Barker était batteur pour le groupe Blink-182. Il a rejoint le groupe en 1998 en tant que batteur de remplacement et est resté avec le groupe jusqu’à ce qu’ils se séparent en 2005. Avant cela, il faisait partie d’un groupe appelé “The Aquabats”.

En 2019, Barker a lancé son propre label DTA Records avec Elektra Music Group et a sorti de la musique avec de nombreux artistes, dont Machine Gun Kelly, Yungblud, Willow, 24kGoldn, Trippie Redd, blackbear et iann dior. Avril Lavigne et Jaden Hossler font tous deux partie du label.

Pourquoi Travis Barker a-t-il peur de voler ?

En septembre 2008, Barker a été victime d’un tragique accident d’avion qui a tué son assistant Chris Baker, son agent de sécurité Charles Still et les deux pilotes. Les seuls à survivre à l’accident étaient Barker et son meilleur ami Adam Goldstein (DJ AM) qui est décédé un an plus tard d’une overdose de drogue.

Lors du décollage du vol de la Caroline du Sud à la Californie, les pneus du petit avion ont explosé, entraînant l’avion au-delà de la piste sur l’autoroute où il a pris feu. L’avion entier a pris feu, mais Barker a pu s’échapper en utilisant la sortie de secours et en glissant sur l’aile de l’avion. Barker était couvert de carburéacteur laissant son corps en feu. Goldstein a sauvé Barker en utilisant sa chemise pour éteindre les flammes.

Après l’accident, Barker est resté à l’hôpital pendant 11 semaines et a dû subir 26 interventions chirurgicales et greffes de peau. 65% de son corps était couvert de brûlures au troisième degré. Barker n’a plus volé pendant plus de 10 ans après l’accident et a parlé de faire face au SSPT après l’accident. La toute première fois qu’il a de nouveau pris l’avion, c’était pour Cabo en août 2021 avec Kourtney Kardashian à ses côtés.

Travis Barker a-t-il des enfants ?

Avant sa relation avec Kardashian, Barker était marié au mannequin Shanna Moakler. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2002 et se sont mariés en octobre 2004 mais ils ont divorcé en 2008. Pendant qu’ils étaient ensemble, ils ont eu deux saisons de leur propre émission de téléréalité intitulée “Meet the Barkers”. Également dans leur temps ensemble, ils ont eu deux enfants, Landon Asher Barker, né le 9 octobre 2003 et Alabama Luella Barker, née le 24 décembre 2005.

Grâce à sa relation avec Moakler, il a également une belle-fille nommée Atiana Cecilia De La Hoya avec qui il est resté proche même après son divorce avec Moakler.