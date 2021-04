Alors que la fin de la période de déclaration des déclarations de revenus approche à grands pas, les personnes qui ont travaillé dans plusieurs États l’année dernière en raison de Covid se demandent peut-être – où dois-je des impôts?

La réponse n’est peut-être pas simple.

Entre mars 2020 et octobre 2020, près de 9 millions d’Américains ont déménagé, selon une étude de la National Association of Realtors. Pas moins de 42% des Américains travaillaient à distance en 2020, et 71% ne savaient pas que le travail à distance dans d’autres États pouvait avoir un impact sur les impôts dus, selon une enquête de novembre du American Institute of CPA dirigé par le Harris Poll.

«La pandémie a certainement jeté une clé dans ce que j’appellerais les règles de base de votre lieu de travail et de votre lieu de résidence», a déclaré Mark Steber, directeur des impôts de Jackson Hewitt Tax Services.

Où vous pourriez devoir

D’abord et avant tout, vous devez des impôts dans votre État d’origine – généralement là où vous vivez, votez et avez une immatriculation de maison ou de voiture.

« Vous avez une règle générale selon laquelle le contribuable doit des impôts là où il vit – son pays de résidence comme on l’appelle – et où il travaille », a déclaré Steber.

Mais cela se complique si quelqu’un travaille et gagne un revenu dans un État mais vit dans un autre. Vous devrez peut-être produire une déclaration dans un autre État si vous gagnez de l’argent ou travaillez là-bas, si c’est là où se trouve votre entreprise, si vous y possédez une propriété ou si vous y passez plus de la moitié de l’année, selon Steber.

Bien sûr, certains États ont des accords de réciprocité, ce qui signifie que vous pouvez être déchargé des impôts dans plus d’un État selon l’endroit où vous vivez et travaillez.

« Si l’État dans lequel vous vivez a un accord de réciprocité avec l’autre État dans lequel vous avez travaillé, vous n’auriez pas à payer d’impôts dans deux États », a déclaré Lisa Greene-Lewis, une experte en fiscalité chez TurboTax.

Le travail à distance jette une clé dans les impôts

Cette année, étant donné que tant de personnes ont déménagé et travaillé à distance en raison de la pandémie, les choses pourraient être très compliquées.

En raison de la pandémie, de nombreux États ont publié de nouvelles règles sur le «nexus» – un terme décrivant une relation fiscale entre deux entités – et le travail à distance.

Fondamentalement, étant donné que tant de personnes travaillent à partir d’endroits différents, certains États ont déclaré que le télétravail ne déclenche pas de lien dans leur État, ce qui signifie que les gens peuvent ne pas avoir d’obligation de dépôt là-bas pour 2020.