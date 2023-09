Comment travailler avec des personnes différentes de vous

Le travail peut être difficile, surtout lorsque l’on prend en compte les complications liées au travail avec d’autres humains. Pour nous aider à mieux comprendre nos styles de travail et ceux des autres, Quartz at Work s’est tourné vers Neha Sangwan, MD, avec un extrait de son nouveau livre. Propulsé par moi : de l’épuisement professionnel à la pleine charge au travail et dans la vie.

Qu’il s’agisse d’un collègue toujours paniqué ou d’un membre de la famille qui n’arrête pas de vous demander de partager sa dernière publication sur les réseaux sociaux, il est facile d’être irrité par les personnes qui ne pensent pas comme vous. Et cela peut être l’un de vos plus gros facteurs de stress. Il y aura probablement des gens qui verront une situation de la même manière que vous – et beaucoup auront une approche différente. Mais voici le problème : tout le monde a des raisons de penser et de se comporter comme il le fait. Tout le monde possède un GPS intérieur unique et une expérience qui les a amenés à ce point. Le kicker est : chacun d’eux est valable.

Au lieu de laisser vos différences causer davantage de stress, envisagez comment l’approche de quelqu’un d’autre peut en fait, je t’aide réduira le stress et favorisera de meilleures relations. Comprendre les styles de travail est un moyen simple de mieux vous comprendre et de mieux vous valoriser, ainsi que ceux qui vous entourent, au travail et à la maison, pour votre propre bien.

Les 4 styles de travail

Il existe quatre principaux styles de travail : les acteurs, les penseurs, les voyants et les palpeurs. La plupart des gens présentent une combinaison de ces quatre styles. La vérité est que nous avons chacun des niveaux de compétence différents, mais l’un d’eux est généralement notre pierre angulaire la plus solide – celle que nous utilisons naturellement par défaut en cas de stress.

1. Les Pratiquants

La devise des acteurs est l’accomplissement, les tâches et les choses à faire. Il n’est pas surprenant que leur activité préférée soit de faire avancer les choses ! Ce sont généralement des abeilles occupées. Le rythme d’un exécutant est rapide, et cette activité constante lui donne une poussée d’adrénaline et un sentiment de contrôle, ce qui l’éloigne de devoir ressentir beaucoup de n’importe quoi. Ils avancent à un rythme plus rapide, dictés par les délais. Les faiseurs sont souvent orientés physiquement, ce qui signifie qu’ils aiment bouger leur corps et s’engager dans un travail pratique.

Si les acteurs avaient une devise, ce serait « Fais-le ! »

Si un acteur était un véhicule, il s’agirait d’un Hummer, d’un bulldozer ou d’un tank, ce qui décrirait le mieux son fort engagement en faveur de l’avancement. Ils adorent être le patron. Et tu sais quoi? S’ils ne sont pas le patron, ils préfèrent que celui-ci habite à au moins 3 000 milles de là. Le contrôle et l’efficacité sont les principales priorités des acteurs.

D’un autre côté, selon vous, quelle est la plus grande peur de l’acteur ? Eh bien, la vulnérabilité, bien sûr. Ils n’aiment pas l’imprévisibilité, l’inconfort et le désordre qui accompagne les émotions difficiles.

Le don de celui qui agit est qu’il est concentré, qu’il accomplit beaucoup de choses en peu de temps, qu’il est capable de respecter des délais serrés et qu’il intervient. dans le budget ou en dessous.

2. Penseurs

La monnaie du penseur est constituée de détails, de données et de connaissances. Ils sont analytiques. Ils aiment les chiffres. Ils aiment résoudre des problèmes complexes. Leur rythme est plus lent pour leur laisser le temps de réfléchir. Ils font d’excellents travaux de recherche, mais parce qu’ils sont très minutieux, ils peuvent également manquer les délais.

Si les penseurs avaient une devise, ce serait : « Faites-le une fois, et faites-le bien ! »

S’il s’agissait d’une voiture, ce serait une Prius, bien sûr, car ils auraient réfléchi au meilleur prix, à l’efficacité énergétique, à l’impact environnemental, à l’avantage de la voie de covoiturage hybride, ainsi qu’à l’aspect pratique et à la facilité de stationnement dans des endroits compacts. Les penseurs sont réfléchis et prennent en compte tous les facteurs avant de prendre une décision : ils préfèrent ne pas avoir de surprises.

La plus grande peur du penseur a l’air stupide. Ils détestent faire des erreurs. Il est très important pour un penseur de bien faire les choses. Ce style de travail peut facilement se prêter au perfectionnisme.

Le don du penseur réside dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes de manière linéaire, détaillée et réfléchie.

3. Voyants

La monnaie des voyants, ce sont les idées, l’innovation et la nouveauté. Ils aiment réfléchir et discuter de toutes les possibilités. Ils aiment explorer, être non linéaires et aller dans toutes les directions que leur créativité les mène. Le rythme d’un voyant est souvent rapide, on passe d’une idée à l’autre.

La devise des voyants est : « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez l’être ! » (Walt Disney). Il s’agit d’atteindre les étoiles.

Si les voyants étaient une voiture, ils seraient un rouge Cyber ​​Truck convertible (ces camions sont uniquement disponibles en argent et noir) car le rouge est un travail de peinture personnalisé !

Selon vous, quelle est la plus grande peur des voyants ? Parce qu’ils aiment les possibilités et la liberté, leur plus grande peur est de se sentir piégé. Tenir leurs engagements est un défi pour eux car ils sont facilement distraits et souffrent de FOMO (peur de manquer quelque chose). Le don des voyants est qu’ils peuvent voir l’avenir. Leur innovation les maintiendra à la pointe afin de se différencier de la foule.

4. Palpeurs

La monnaie des palpeurs, ce sont les relations. Ils aiment les gens. Ils sont heureux d’avancer à un rythme plus lent, tout ce qu’il faut pour établir des liens solides et significatifs. L’empathie vient naturellement. Les palpeurs recherchent l’harmonie et sont en phase avec les humeurs et les émotions des autres.

La devise du palpeur serait un proverbe africain : « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.

Si les palpeurs étaient une voiture, laquelle seraient-ils ? Un minivan bien sûr ! Peu importe la manière dont tout le monde y arrive, du moment que nous parvenons à voyager ensemble.

Selon vous, quelle est la plus grande peur d’un palpeur ? Rejet. Pour garantir leur approbation des autres, ils peuvent facilement plaire aux gens. Ils ont tendance à donner tellement qu’ils s’épuisent eux-mêmes. Le don de ceux qui palpent est qu’ils sont le ciment d’une équipe, d’une famille ou d’une communauté. Ils veillent à ce que tout le monde participe et avance en tant que groupe cohérent.

Comment les styles de travail se heurtent

Personne n’est cohérent à tout moment. Certaines personnes se comportent d’une manière dans une situation de travail et d’une autre dans leur vie personnelle. Et la plupart ne sont même pas conscients de la façon dont différents styles de comportement s’affrontent dans des scénarios quotidiens comme les conversations de déjeuner ou de dîner, les échanges entre collègues et, bien sûr, chaque réunion d’équipe. Par exemple, lorsqu’un voyant est joyeusement en train de réfléchir à des idées (« Nous pourrions faire ceci ou cela… »), voici ce qui se passe d’autre :

Le sle monde des possibilités des gens sert à irriter les faiseurs qui pensent : « Laquelle de ces idées sommes-nous ? réellement déterminé à faire, et quand pouvons-nous commencer ? Vous n’êtes que paroles et aucune action. Des réunions comme celle-ci sont une perte de temps.

qui pensent : « Laquelle de ces idées sommes-nous ? réellement déterminé à faire, et quand pouvons-nous commencer ? Vous n’êtes que paroles et aucune action. Des réunions comme celle-ci sont une perte de temps. Le penseurs écrivent frénétiquement complications potentielles cela pourrait découler de chacune de ces idées « folles », avec des raisons pour lesquelles chaque idée n’est même pas humainement possible. Ils veulent savoir : « Comment pourrions-nous transformer ces idées en réalité ? Qu’en est-il des problèmes de chaîne d’approvisionnement ? Avez-vous même réfléchi au mécanisme permettant de réaliser cette idée lunaire ? »

écrivent frénétiquement complications potentielles cela pourrait découler de chacune de ces idées « folles », avec des raisons pour lesquelles chaque idée n’est même pas humainement possible. Ils veulent savoir : « Comment pourrions-nous transformer ces idées en réalité ? Qu’en est-il des problèmes de chaîne d’approvisionnement ? Avez-vous même réfléchi au mécanisme permettant de réaliser cette idée lunaire ? » Pendant ce temps, le palpeurs sont à l’écoute de l’énergie du groupe et veillent à ce que chacun se sente entendu et valorisé. « Anita ne participe plus. Je parie qu’elle est bouleversée parce que Bob l’a interrompue plus tôt.

sont à l’écoute de l’énergie du groupe et veillent à ce que chacun se sente entendu et valorisé. « Anita ne participe plus. Je parie qu’elle est bouleversée parce que Bob l’a interrompue plus tôt. Pendant tout ce temps, le voyantspréférant garder toutes les options ouvertes, continue de promouvoir de nouvelles idées afin de ne pas se laisser enfermer dans une approche unique.

Lorsque nous n’apprécions pas la diversité des points de vue, cela peut jouer contre nous, créant du stress pour toutes les personnes impliquées. Mais lorsque nous valorisons des approches différentes des nôtres, nous pouvons exploiter les dons et les vulnérabilités de chacun d’entre nous pour faire plus et de la meilleure façon possible. Cela peut sembler prendre beaucoup de temps ou d’énergie supplémentaire, mais en vérité, vous dépensez probablement déjà de l’énergie à lutter, à vous plaindre ou à résister à la collaboration. Pourquoi ne pas rediriger cette énergie d’une manière qui vous profite ?

Tirer parti des autres

Si vous pouvez voir la valeur des styles de travail des autres plutôt que de drainer votre précieuse énergie en vous concentrant sur la façon dont ils sont erronés ou différents du vôtre, vous avez la possibilité de créer un résultat encore meilleur.

De quelle manière pouvez-vous ajuster la façon dont vous interagissez avec les autres pour tirer parti de leurs styles de comportement ? Voici quelques idées:

Lorsque vous travaillez avec un auteur , parlez avec des titres et des puces, plutôt que dans les détails. Soyez assuré qu’ils vous demanderont s’ils ont besoin de plus d’informations.

, parlez avec des titres et des puces, plutôt que dans les détails. Soyez assuré qu’ils vous demanderont s’ils ont besoin de plus d’informations. Si vous interagissez avec un penseur donnez-leur le contexte, les recherches, les détails, les sources et peut-être même le dernier article sur un sujet pour leur donner le plus d’informations possible.

donnez-leur le contexte, les recherches, les détails, les sources et peut-être même le dernier article sur un sujet pour leur donner le plus d’informations possible. Si vous interagissez avec un voyant il est important de leur faire savoir où vous avez besoin de leur contribution créative et en quoi ce que vous partagez est différent, nouveau ou unique par rapport au grand public.

il est important de leur faire savoir où vous avez besoin de leur contribution créative et en quoi ce que vous partagez est différent, nouveau ou unique par rapport au grand public. Si vous interagissez avec un palpeurparlez-leur de la manière dont tout ce que vous suggérez renforcera les relations, améliorera la dynamique d’équipe et créera de meilleures relations.

Lorsque vous mettrez en lumière les dons et les compétences innés des autres, vous saurez comment apporter de légers ajustements à votre propre communication afin de vous associer efficacement à d’autres styles de travail. Et bien sûr, s’il vous plaît, exprimez-vous aux autres comment tu travailles le mieux. Cela réduira le stress, améliorera la collaboration et créera un gain net d’énergie mentale, émotionnelle et sociale pour chacun.

Neha SangwanMD est l’auteur du nouveau livre Propulsé par moi : de l’épuisement professionnel à la pleine charge au travail et dans la vie. Elle est la PDG et fondatrice de Intelligence intuitiveest médecin de médecine interne, conférencier international et expert en communication d’entreprise.