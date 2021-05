Comment travailler à distance pendant les vacances? Voici la technologie que vous devriez apporter.

Avez-vous été fan du travail à domicile au cours de la dernière année?

Tu n’es pas seul.

Seuls 10% des employés souhaitent retourner au bureau après la pandémie, selon une enquête Hibob, une plateforme de gestion des personnes.

Les employeurs semblent également apprécier cet environnement de travail flexible. Un récent rapport de PwC a révélé que 83% des entreprises ont déclaré que le passage au travail à distance avait été positif.

Naturellement, il y a des exceptions des deux côtés – sans parler de plusieurs tâches qui ne peuvent pas être effectuées à domicile – mais ceux qui peuvent (et en profiter) peuvent compter sur la technologie pour rester productifs loin d’un bureau conventionnel.

La même chose peut être dite pour une escapade estivale, comme une cabane ou un chalet. Le problème est qu’un réglage plus distant apporte des défis supplémentaires pour rester connecté au bureau.

Et donc, voici quelques suggestions pour rester sur votre jeu, où que la vie (et le travail) vous mène.

Une connexion Wi-Fi fiable est un must

Vous pourriez avoir le meilleur ordinateur au monde, mais sans Internet rapide et fiable, cela n’a pas d’importance.

Les options d’Internet haut débit varient en fonction de votre emplacement. Ceux qui prévoient de passer beaucoup de temps à travailler ailleurs que chez eux – par exemple plusieurs mois par an – devraient se pencher sur les fournisseurs d’accès Internet dans votre région. S’il n’y a pas (m) d’options, envisagez le service Internet par satellite. Mais sachez que les arbres, les collines et autres objets obstructifs autour de votre propriété peuvent avoir un impact sur la qualité et la fiabilité de l’Internet par satellite (sans parler du mauvais temps).

Obtenir ce dont vous avez besoin:Travailler de l’extérieur est la nouvelle WFH. Voici comment vous installer

À la place, pour une « station de travail » à distance à court terme, il est recommandé d’utiliser un « point d’accès » mobile de votre fournisseur de téléphonie mobile. Un point d’accès est un petit appareil qui vous permet de partager votre connexion au réseau cellulaire avec d’autres appareils, afin qu’ils puissent accéder à Internet. Vous connecteriez des appareils, comme une tablette ou un ordinateur portable, à votre point d’accès via le Wi-Fi, mais vous utiliserez ensuite la technologie cellulaire 4G ou 5G pour vous connecter (et vous serez facturé pour toutes les données qu’ils utilisent, en fonction de votre forfait de données mensuel, ou si vous souscrivez à un forfait séparé avec l’appareil hotspot).

► Par exemple, les clients d’AT & T peuvent accéder à son réseau 5G national avec le Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot Pro (17,00 $ / mois ou 509,99 $ purement et simplement), qui comprend 1 Go de données par mois.

► Verizon, quant à lui, vend l’Inseego MiFi M2100 5G UW (16,66 $ / mois ou 399,99 $), qui vous permet de connecter jusqu’à 30 appareils.

► Le point d’accès mobile Franklin T9 de T-Mobile (3,75 $ / mois ou 90,00 $ purement et simplement) permet jusqu’à 15 appareils.

Cependant, sans un plan de données sans fil sain, vous pouvez oublier les applications gourmandes en bande passante, comme les appels vidéo Zoom. Assurez-vous donc de faire vos devoirs à l’avance en visitant les sites Web des opérateurs pour consulter les plans – comme la page des services Hotspot de T-Mobile, par exemple – qui décrira les coûts et les conditions. Personne ne veut une mauvaise surprise sur une facture sans fil.

Boostez également vos appels et vos SMS

En parlant de réception cellulaire, les amplificateurs de signal de téléphone portable sont un autre achat populaire parmi ceux qui passent du temps dans des endroits éloignés.

L’industrie des amplificateurs de téléphone portable a augmenté de plus de 25% l’année dernière, selon l’un des leaders de l’industrie, SureCall, un fabricant américain d’amplificateurs de signal pour téléphones portables.

Un amplificateur est généralement monté sur un toit, l’antenne extérieure du téléphone capte le signal cellulaire d’une tour voisine, qui est connectée aux composants intérieurs. Votre téléphone capte et amplifie le signal pour le renvoyer à la tour. Ceci est important, en particulier dans les zones à faible signal, car vous pouvez obtenir des signaux décents d’une tour de téléphonie cellulaire, mais vous ne pouvez pas connecter l’appel car votre téléphone n’a pas le pouvoir de le renvoyer à la tour.

Parfois, l’antenne extérieure doit être dirigée vers une tour de téléphonie cellulaire, s’il n’y a pas d’obstacles, tandis que d’autres antennes sont omnidirectionnelles.

Le SureCall Fusion4Home (289 $ sur Amazon), par exemple, couvre jusqu’à 5000 pieds carrés et fonctionne avec n’importe quelle marque de téléphone portable ou de smartphone (ou d’appareils hotspot), quel que soit l’opérateur de téléphonie. SureCall affirme que sa technologie brevetée 2XP double la puissance de transmission de la liaison montante pour garder tous les appareils connectés dans les zones de signal les plus difficiles.

Alimentation de secours, stockage

Ceux qui travaillent à distance savent trop bien que les intempéries pourraient couper l’alimentation, même temporaire, ce qui pourrait nuire à votre capacité à travailler.

Gardez toujours votre ordinateur portable bien en place, au cas où, et pensez à un appareil sans fil hotspot avec une batterie de secours à l’intérieur.

Si vous passez du temps sur un quai, une cour ou un bateau, apportez une solution d’alimentation portable pour votre appareil mobile, comme l’Anker PowerCore 26800 (59,99 $), une banque d’alimentation avec une énorme batterie de 26800 mAh et 3 ports USB pour recharger plusieurs appareils (simultanément, si vous le souhaitez). Gardez toujours votre batterie externe chargée, au cas où vous en auriez besoin.

► Sur une note connexe, pour protéger votre ordinateur et autres appareils électroniques intérieurs, assurez-vous que votre multiprise dispose d’une fonction de «protection contre les surtensions», qui se défend contre d’éventuelles pointes de tension qui pourraient endommager vos appareils électroniques (souvent après le retour du courant).

► Configurez vos programmes de productivité préférés, tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou Outlook, pour effectuer une sauvegarde toutes les minutes, au cas où.

► N’oubliez pas de faire régulièrement une copie de vos fichiers informatiques importants. Les services cloud gratuits conviennent, mais rappelez-vous qu’en cas de panne de courant ou d’Internet, vous serez sans fichiers, alors envisagez également une solution locale (hors ligne), telle qu’un lecteur externe.

À partir de 59,99 $ pour 500 Go, le disque SSD WD My Passport est un disque SSD plus rapide, plus petit, plus léger, plus silencieux et plus durable qu’un disque dur externe (HDD). Branchez-le simplement sur votre ordinateur portable ou de bureau – que ce soit un PC, un Mac ou un Chromebook – pour copier des fichiers en lieu sûr.

