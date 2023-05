Comment transformer de vieilles pommes farineuses en un délicieux beurre de fruits épicé – recette | Ne gaspille pas

Ouand j’ai grandi en tant qu’adolescente végétarienne, j’ai découvert mon amour pour les aliments entiers dans les magasins d’aliments naturels qui, dans les années 1970, avaient généralement un arôme merveilleusement complexe d’épices, de grains entiers, de noix et de graines. Des étagères bordaient les murs du sol au plafond, toutes remplies d’ingrédients du grand public à l’obscur. Un produit que j’ai rencontré à l’époque était le beurre de pomme, une confiture de pomme crémeuse avec une texture merveilleuse qui, je suppose, était le résultat de la pectine naturelle dans les pommes. C’est une trouvaille rare de nos jours, mais heureusement, il est très facile à préparer et se conserve bien aussi, en préservant des pommes farineuses et périmées pour un jour de pluie.

Beurre de pomme à l’érable

Selon le programme de gestion des déchets du gouvernement Wrap, nous jetons chaque jour environ 800 000 pommes au Royaume-Uni. À cette période de l’année, les pommes cultivées sur place peuvent souvent être un peu incertaines, car elles sont entreposées depuis la fin de l’automne et peuvent donc devenir farineuses et avoir une courte durée de conservation. Le beurre de pomme est un excellent moyen de transformer un mauvais lot ou une surabondance de pommes à prix réduit en quelque chose de vraiment délicieux. Cette purée épaisse se conserve bien et est incroyablement polyvalente. Étalez-le simplement sur du pain grillé, servez-le comme condiment avec du poulet rôti, du porc ou des pommes de terre, utilisez-le pour aromatiser des cocktails ou même pour garnir des pâtisseries ou des beignets faits maison.

Aux États-Unis, les gens aromatisent souvent les recettes de pommes avec un mélange d’épices pour tarte aux pommes pré-faites, et voici un guide approximatif pour faire les vôtres. Mélangez une cuillère à café de cannelle moulue, un quart de cuillère à café de muscade moulue, un huitième de cuillère à café de piment de la Jamaïque moulu et de gingembre et une pincée de clous de girofle moulus; d’autres épices que vous pouvez ajouter sont le curcuma moulu, l’anis étoilé, la cardamome, le macis et même une pincée de poivre noir si vous voulez un peu de piquant.

Fait du Environ 500 ml

1 kg de pommes

150 ml de vinaigre de cidre de pomme

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 cuillère à café de sel de mer

2 cuillères à café de cannelle (ou mélange d’épices pour tarte aux pommes à l’américaine – voir l’introduction de la recette)

100 ml de sirop d’érable100g de cassonade non raffinée, type rapadura

Coupez les pommes non pelées en gros morceaux, puis retirez et compostez les noyaux et les morceaux meurtris, ou utilisez-les pour faire du vinaigre de cidre de pomme. Versez les pommes en dés dans une casserole à fond épais avec le vinaigre de cidre de pomme, l’extrait de vanille, le sel de mer, la cannelle (ou le mélange d’épices pour tarte aux pommes) et 180 ml d’eau, puis portez à ébullition. Baisser le feu à fort frémissement, couvrir à moitié la casserole et cuire, en remuant de temps en temps, pendant environ 40 minutes, jusqu’à ce qu’il soit réduit de moitié. Retirez le couvercle, augmentez légèrement le feu, ajoutez le sirop d’érable et laissez réduire encore 20 minutes, jusqu’à ce que le mélange devienne épais et brun foncé, et qu’il garde sa forme lorsque vous le remuez.

Verser dans un bocal propre de 500 ml, sceller et conserver au réfrigérateur jusqu’à un mois, ou congeler en plus petites portions jusqu’à un an.