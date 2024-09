Comment traiter et prévenir ces quatre infections courantes qui peuvent causer le cancer

L’hépatite B et l’hépatite C peuvent toutes deux être transmises par contact avec du sang, du sperme ou d’autres fluides corporels. Aux États-Unis, l’hépatite C survient le plus souvent chez les consommateurs de drogues injectables qui partagent des aiguilles contaminées.

L’hépatite B peut généralement se transmettre de la mère à l’enfant. Le virus est plus fréquent en Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée du Sud et Vietnam) et chez les patients asiatiques aux États-Unis qui ont été infectés par leur mère à la naissance, a déclaré le Dr Lee.

Les médecins peuvent détecter les deux infections grâce à des analyses de sang.

Il existe un vaccin très efficace contre l’hépatite B, et la vaccination des nourrissons contre le virus est recommandée depuis 1991. Les adultes jusqu’à 60 ans et les personnes de tout âge présentant certains facteurs de risque doivent être dépistés et vaccinés s’ils ne l’ont pas déjà été.

Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C, mais ne pas partager d’aiguilles est le meilleur moyen de prévenir le risque d’infection.

Les médicaments antiviraux peuvent guérir l’hépatite C, a déclaré le Dr Lee. Mais les patients restent souvent sans traitement pendant des années, soit parce qu’ils ne réalisent pas que leur infection est grave et nécessite un traitement, soit parce qu’ils perdent contact avec le système de santé.