Comment Toronto prévoit de garder les écoles ouvertes pendant son deuxième verrouillage

TORONTO – Lundi, alors que j’écrivais un article sur l’enthousiasme du Canada pour garder les écoles ouvertes pendant la deuxième vague du coronavirus, un courriel est arrivé du lycée de ma fille m’alerter qu’un élève avait été testé positif et qu’une classe de 12e été invité à s’isoler. C’était la première fois que cela se produisait depuis la réouverture des écoles publiques de Toronto à la mi-septembre.

Je m’attendais à de telles nouvelles bien plus tôt. Comme beaucoup de parents, j’avais craint que les écoles ne soient des boîtes de Pétri du coronavirus. J’ai prédit qu’ils resteraient ouverts au plus tard à Thanksgiving canadien et que mes deux enfants seraient de nouveau piégés à la maison avec moi et mon mari – nous nous rendons tous fous l’un l’autre. Cela n’a heureusement pas été le cas. Il y a eu des éclosions dans 83 écoles de Toronto, chacune avec une moyenne de cinq cas, selon la Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjoint de Toronto. C’est sur quelque 1 200 écoles de la ville, soit environ 7%.

Mais, contrairement à New York, qui a répondu à la hausse des taux de transmission communautaire en fermant les écoles tout en gardant les bars et les restaurants ouverts, le gouvernement de l’Ontario a pris la décision inverse: il a fermé des bars et des restaurants à Toronto et dans deux de ses banlieues tentaculaires, mais gardé les écoles ouvertes. «Les écoles de l’Ontario demeurent sûres», a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de la province, lors d’une conférence de presse jeudi. «Ils restent en sécurité même si nous sommes confrontés à des taux croissants de transmission communautaire.» Il a promis de «veiller à ce que nous fassions tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des écoles et les garder ouvertes, ce qui, à mon avis, est un impératif sociétal écrasant dans cette province et dans ce pays. À cette fin, il a annoncé plus de financement pour les conseils scolaires dans les points chauds et un programme de test des élèves et du personnel asymptomatiques dans les écoles de quatre des régions les plus durement touchées de la province – ce que son gouvernement avait promis pour la première fois cet été, et les critiques ont exigé. mois. «C’est une excellente nouvelle, mais nous avons entendu la même chose en août», a déclaré Ryan Imgrund, professeur de sciences au secondaire et biostatisticien à Newmarket, juste au nord de Toronto. «Je le croirai quand je le verrai.»