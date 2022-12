Comment tombe-t-on d’un bateau de croisière ? Les experts et les données suggèrent que ce n’est pas facile.

Un homme qui a passé des heures à faire du surplace après être passé par-dessus bord lors d’une croisière a été secouru dans une rare réussite.

Mais les chances d’aller trop loin sur un bateau de croisière sont extrêmement rares, selon les données de l’industrie.

Les comportements imprudents, les actes criminels et les actes intentionnels en sont presque toujours la cause.

La passionnante histoire de survie de un homme de 28 ans qui a passé près de 20 heures à faire du surplace après passer par-dessus bord d’un bateau de croisière Carnival à la fin du mois dernier était le rare sauvetage maritime à avoir une fin heureuse.

James Michael Grimes, qui a raconté avoir mangé du bambou et combattu des méduses dans les eaux infestées de requins du golfe du Mexique, était la 11e personne soupçonnée d’être passée par-dessus bord à partir d’un bateau de croisière jusqu’à présent cette année, selon données compilées par Ross Kleinprofesseur de travail social à l’Université Memorial de Terre-Neuve, qui dirige un site Web sur la sécurité des croisières.

Mais malgré les histoires qui font la une des journaux mers troubles et tricherieles incidents à la mer restent une véritable rareté sur les navires de croisière, selon les données de l’industrie et les experts.

Un porte-parole de Carnival a déclaré à Insider la semaine dernière que la “seule façon” d’aller trop loin est de “grimper et franchir délibérément les barrières de sécurité”.

Les chances statistiques d’aller dans l’eau sont minces – et sont encore plus minces lorsque les passagers gardent leur esprit, ont déclaré des experts.

“La grande majorité des cas sont soit un comportement imprudent, soit une forme d’acte intentionnel”, a déclaré Brian Salerno, vice-président principal de la politique maritime à la Cruise Lines International Association, également connue sous le nom de CLIA. Le New York Times. “Les gens ne tombent pas par inadvertance sur le côté d’un navire.”

En 2019, la dernière année complète de données pré-Covid, 25 personnes sont allées trop loin selon un rapport CLIA 2020. Ce nombre comprend à la fois les passagers et les membres d’équipage.

Comparé à la plus de 13,7 millions de passagers qui ont embarqué en croisière cette même année, la probabilité d’exagération est inférieure à 0,000001 %.

Les enquêtes sur chaque incident par-dessus bord sur la période de 10 ans commençant en 2009 ont révélé qu’ils étaient tous “le résultat d’un acte intentionnel ou imprudent”, selon le rapport de la CLIA.

L’organisation a enregistré un total de 212 incidents à la mer sur des navires de croisière de 2009 à 2019. Mais sur ces centaines qui sont allés à l’eau, seuls 48 ont été secourus avec succès.

Des mesures de sécurité importantes sont en place sur tous les navires de croisière

Le faible taux de survie parmi ceux qui se retrouvent dans l’eau est la raison pour laquelle les navires de croisière donnent la priorité à s’assurer que les gens ne tombent pas en premier lieu.

“Les navires de croisière sont aujourd’hui les plus sûrs qui aient jamais navigué, grâce aux règles, réglementations et innovations technologiques qui régissent leur conception”, a déclaré Andy Harmer, directeur britannique et irlandais de CLIA, a déclaré au Telegraph.

Plusieurs règles de sécurité, y compris des hauteurs minimales uniformes de garde-corps et de balcon, ainsi que des barrières structurelles sont en place sur toutes les croisières commerciales pour garder les gens sur le navire, Sarah Kennedy, porte-parole de CLIA, a déclaré à The Points Guy en 2018.

Les garde-corps des navires de croisière doivent légalement mesurer 42 pouces de haut, a déclaré Klein au Times. Cette exigence de hauteur de 3,5 pieds est en place pour assurer la sécurité des personnes le long des promenades à bord, a déclaré Salerno au journal.

Les progrès dans les conceptions de sécurité sophistiquées signifient que les incidents par-dessus bord sont généralement en baisse, selon les données de la CLIA. “Cela devient beaucoup plus rare qu’il y a 20 ans”, a déclaré Carolyn Spencer Brown, directrice du contenu chez Cruise Media, a déclaré au Times en 2021.

Grimes, le passager de 28 ans qui a été sauvé pendant Thanksgiving, dit Good Morning America la semaine dernière que ses souvenirs autour de la chute sont flous. Il a reconnu avoir bu quelques verres le soir où il est allé trop loin mais a dit qu’il n’était pas ivre. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

L’alcool est un facteur courant dans les incidents à la mer, a déclaré Klein au Times, en particulier lorsque les navires de croisière vendent des forfaits de boissons d’une semaine qui peuvent inciter les passagers à trop boire. Klein a estimé que l’alcool est présent dans au moins 11% des chutes de bateaux de croisière.

D’autres types de comportements imprudents, comme grimper sur ou par-dessus les garde-corps; essayer de recréer une certaine scène de film célèbre; ou s’efforcer d’obtenir le selfie parfait – peut aussi rapidement devenir mortel lors d’une croisière.

Les incidents de jeu déloyal et les possibilité d’une poussée délibérée peuvent également contribuer à des incidents par-dessus bord. Ils sont aussi souvent, tragiquement, le résultat de suicides dans lesquels les gens sautent délibérément, ont déclaré des experts.

Mais Grimes, qui a déclaré être revenu dans l’eau après avoir perdu connaissance, n’a jamais pensé à abandonner pendant les innombrables heures qu’il a passées à marcher sur l’eau.

“Je n’ai jamais accepté que ce soit ça – ça va être la fin de ma vie”, a-t-il déclaré.