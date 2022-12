Comment Tom Kerridge a rencontré Beth Cullen : “Ses premiers mots pour moi ont été : donnez-moi 3 £ pour la strip-teaseuse !”

Je soir où Tom Kerridge a rencontré sa future épouse, Beth, il venait de terminer son quart de travail de chef à Covent Garden, à Londres, et il voulait rentrer chez lui – mais c’était l’anniversaire de son ami et son colocataire l’a traîné dehors. “Nous sommes allés à Camden, nous sommes entrés dans un bar et il y avait cette femme du Nord bruyante”, dit Tom en riant. « Elle a dit : ‘Tu es Tom. Donnez-moi 3 £ pour la strip-teaseuse. “” (Pour être juste, c’était en 1997, quand il était encore ironique d’avoir une strip-teaseuse pour l’anniversaire d’un ami.) “C’était la première phrase que Beth m’a dite.”

Beth Cullen, un sculpteur, a travaillé avec le frère du meilleur ami de Tom en tant qu’assistant de l’artiste Sir Anthony Caro. Cette nuit-là, dit-elle, ils « ont parlé pendant des heures, et quelqu’un a en fait dit : ‘Depuis combien de temps es-tu sorti ?’ On s’est dit : ‘On vient de se rencontrer !’ Nous venons de le faire.” De quoi ont-ils parlé? “Je dois être honnête, c’était il y a 25 ans et j’étais alors un gros buveur, donc je n’en ai absolument aucune idée”, déclare Tom. Mais flirt évident ? « C’était comme si c’était déjà là », dit Beth. “Nous étions dragueurs, mais c’était déjà une affaire conclue.” Tom ajoute : “C’était comme si nous nous connaissions depuis des lustres.”

Six semaines plus tard, Beth a proposé. Elle lui a demandé à 1h du matin un samedi à Leicester Square, quand Tom avait fini de travailler. “Il y avait un gars qui nettoyait les routes dans son petit camion, et il fait : ‘Je ne sais pas à quoi sert le champagne, mais félicitations !'”

Ils avaient trouvé l’un en l’autre quelqu’un d’aussi motivé et passionné par leur travail. Beth, dit Tom, est « cette force créative et ouverte de la nature ». Alors, comme maintenant, Tom a passé de longues heures en tant que chef. «Je me levais et quittais Beth à 6h30 et je terminais très tard dans la nuit. Beth n’a jamais vraiment été une personne du matin; elle était toujours très nocturne. Cela signifiait que lorsqu’il avait fini de travailler, elle était toujours partante pour sortir.

C’était une époque géniale pour être jeune et à Londres, dit-il. «C’était vraiment un style de vie de fête 24 heures sur 24. J’étais un chef travaillant dans des cuisines de sous-sol au centre de Londres ; Beth était une artiste travaillant à Camden. Nous vivions nos meilleures vies. La britpop avait explosé. Les travaillistes ont remporté les élections. «La Grande-Bretagne se sentait comme une force créative vraiment puissante. Si vous travailliez dans n’importe quelle forme d’arts créatifs – comme l’art et la nourriture, comme nous l’étions – je pense que vous avez senti que vous faisiez partie de quelque chose d’assez cool, faisant partie d’une sorte de mouvement.

Parvenir à maintenir leur carrière en parallèle a été une partie importante de la raison pour laquelle leur mariage de 22 ans a fonctionné, dit Tom. Ils se sont mariés en 2000, dans un ancien théâtre du nord de Londres, puis ont accueilli “environ 200 personnes dans ce minuscule pub de King’s Cross”, raconte Beth. Ils ont maintenant un fils, qui est sur le point d’avoir sept ans.

Tom et Beth à leur mariage.

Lorsque le couple ouvrait son premier restaurant, The Hand and Flowers à Marlow, le travail de Beth était en pause. « J’ai dû creuser profondément, mais je savais que je n’allais pas le faire pour toujours », dit-elle. « En fait, j’ai dit : ‘Je te donne trois ans, sinon je finirai par te détester.’ Je pensais qu’il avait juste besoin de cuisiner, alors j’étais le comptable, l’homme à tout faire, l’électricien, le devant de la maison, le bar, tout – je voulais juste qu’il cuisine. Il l’a fait, et il a volé.

Au fur et à mesure que l’entreprise devenait plus prospère – maintenant un petit empire avec des étoiles Michelin, plus de restaurants, de chambres à coucher, de livres et de produits – cela a permis à Beth de reprendre son travail. Elle a construit un studio dans leur jardin, puis : “Heureusement – étrangement – je me suis cassé la jambe, et c’était le dernier quart de travail que j’ai fait.”

Il y a eu des tests, personnels et professionnels (ces dernières années, surtout, ont été difficiles pour l’hôtellerie). “Il y a eu tellement de hauts et de bas dans notre vie ensemble, qu’il s’agisse des affaires, de ma santé, des problèmes d’alcool et de tout le reste, ou de la santé de Beth”, dit Tom, mais il parle de leur relation comme d’une structure solide qu’ils ont construite. “Nous disons constamment que nous ne voulons pas arriver à 80 ans et partir: ‘Je regrette de ne pas avoir fait ça.’ Donc, nous disons toujours oui aux choses – nous prenons toujours des risques. Nous vivons à 100% une vie.

Recettes de la vraie vie de Tom Kerridge est maintenant disponible (Bloomsbury Absolute)

