Comment Tom Hanks a paralysé à lui seul une carrière d’acteur

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

On dit que vous ne devriez jamais rencontrer vos héros, mais le proverbial « ils » ne parlait sûrement pas de Tom Hanks. Rares sont les acteurs qui peuvent simultanément tenir leur cour en tant que star de cinéma de premier plan et projeter une aura de décence et de chaleur inattaquables. Si vous avez grandi en regardant ses films, Tom Hanks se sent probablement un peu comme un père de substitution. C’est le gars avec qui vous voudriez prendre une bière, un gars qui caresserait certainement votre chien si vous le voyiez dans la rue, l’oscarisé le plus susceptible de vous faire un compliment et de vous demander comment se passe votre journée.

Mais sommes-nous tous en train de nous faire des illusions ? Selon l’une de ses potentielles co-stars, l’homme le plus honnête d’Hollywood peut se montrer plutôt incisif lorsqu’il s’agit d’embaucher et de licencier de jeunes acteurs. Connor Ratliff était étudiant au Liverpool Institute of Performing Arts au début des années 2000 lorsqu’il a décroché ce qui aurait été sa grande chance. Steven Spielberg et Tom Hanks l’avaient choisi parmi une foule d’espoirs pour apparaître dans un épisode de leur mini-série de guerre. Bande de frères. C’était la chance de sa vie et le moment qui, selon Ratliff, allait changer sa vie. Ce fut le cas, mais certainement pas comme il l’espérait.

Rappelant ce jour fatidique dans une interview avec Le télégraphe en 2022, Ratliff dit« La veille du tournage, j’ai reçu un appel de quelqu’un du bureau de mon agent me disant que vous deviez vous rendre à Londres immédiatement. J’ai dit, j’y vais plus tard cet après-midi, j’ai un billet de train. Ils disaient : non, va à la gare. Maintenant. Montez dans un train, allez à Londres. Tom Hanks a vu la cassette de votre audition et il a des doutes. Il pense que tu as les yeux morts.

Ouais. Tom Hanks, le seul homme suffisamment crédible socialement pour incarner Fred Rogers, la personnalité la plus gentille de la télévision américaine, pensait que Ratliff avait les yeux morts. Le jeune acteur s’est traîné jusqu’à Londres pour relire sa scène avec Hanks, se sentant comme un paria. « J’étais juste comme une chose endommagée, tu sais? » il a dit : « Et puis finalement, je suis appelé dans la petite pièce. Tom Hanks est là. Nous faisons la scène. Je ne dis presque rien dans la scène. Le personnage n’a presque pas de lignes. Et Tom Hanks dit : « Oh, c’est ça ? Oh, j’aurais aimé qu’il y en ait plus ! Ha ha ha ! »

Peu de temps après, son agent a confirmé qu’il n’avait plus le rôle. « Ils ont décidé d’opter pour un type plus militaire » était la réponse officielle, bien que « M. Hanks a décidé d’opter pour quelqu’un qui n’a pas les yeux morts » était probablement plus précis.

Pour Ratliff, l’expérience a été écrasante. Après avoir dit à sa famille et à ses amis, dans le Missouri, qu’il serait dans Bande de frèresune émission qui a remporté sept Emmy Awards, un Golden Globe et a contribué à façonner l’ère de la télévision de prestige, il a dû y revenir et expliquer qu’il avait rencontré Tom Hanks et que Tom Hanks détestait tellement son visage qu’il a viré. lui.

« Si j’avais lu pour un film de Stanley Kubrick et qu’il m’avait rejeté, je me serais dit : eh bien, il est dur », a déclaré Ratliff. «J’ai vu tout un documentaire dans lequel il fait pleurer Shelley Duvall pendant toute la durée du film. Je pense que j’aurais pu traiter cela. Mais c’était une expérience de rejet si particulière que cela m’a vraiment écrasé. Ça m’a juste brisé à ce moment-là, tu sais ?»

Ratliff a finalement réussi à transformer ce rejet écrasant en un podcast à succès intitulé Yeux morts dans lequel il tente ostensiblement de résoudre le mystère de la raison pour laquelle Hanks l’a renvoyé. Il interviewe également diverses personnes de l’industrie du divertissement, notamment Rian Johnson, Judd Apatow et Elijah Wood. Prouvant une fois pour toutes qu’il était l’homme que nous pensions être, Tom Hanks lui-même est apparu dans la série dans le dernier épisode de la troisième saison pour poser sa propre question : « Voulez-vous me frapper ou m’embrasser ? »

Sujets connexes