Comment Tom Blythe a rejoint la préquelle de Hunger Games sous le nom de Snow

Francis Lawrence, qui a réalisé trois des quatre films originaux Jeux de la faim films, est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour le prequel, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Il s’est assis avec Divertissement hebdomadaire pour donner un aperçu de ce à quoi s’attendre du dernier opus de la franchise, et a expliqué l’attrait de regarder un homme se briser.

Tom Blythe joue aux côtés de Rachel Zegler dans le rôle du jeune Coriolanus Snow, le même personnage que Donald Sutherland a joué dans les années 2010. Laurent dit, «Je ne voulais pas qu’il étudie les premières performances de Donald Sutherland. Je ne voulais en aucun cas que ce soit un mimétisme. Je voulais qu’il joue le rôle de la manière dont il le jouerait.

Le personnage de Zegler est Lucy Gray Baird, un hommage du District 12 et l’oiseau chanteur titulaire. Nina Jacobson, la productrice de l’original Jeux de la faim des films ainsi que ça prequel, a dit que Blythe avait réussi son audition, mais a scellé l’accord lors d’une test de chimie avec Zegler. Le West Side Story L’actrice a apparemment chanté une version acapella de « Wildwood Flower », et Jacobson a déclaré qu’« il ne pouvait pas la quitter des yeux…elle l’a étourdi de la même manière que Lucy étourdit Snow.

Jacobson comment c’est vraiment le passage de bon enfant à mauvais homme qui rend la performance de Blythe si convaincante. « Tom est extraordinaire au moment où le tour arrive. Alors qu’il commence à se dégrader, que vous commencez à voir l’homme qu’il devient sortir de la coquille de l’homme qu’il aurait pu être, c’est incroyablement gratifiant.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, le film dont il est question ici n’existerait pas.

