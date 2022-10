Comment TJ Maxx et Ross réduisent tellement leurs vêtements

New York

CNN Affaires

—



C’est le moment idéal pour être un magasin de liquidation comme TJ Maxx.

Les marques et les détaillants traditionnels sont surchargés de vêtements, d’articles pour la maison, d’appareils électroniques et d’autres marchandises. En juillet, ils étaient assis sur 713 milliards de dollars d’inventaire, selon les dernières données du Census Bureau.

C’est une excellente opportunité pour les détaillants “hors prix” tels que TJX (TJX) – la société mère de TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods – ainsi que Ross (ROST), Burlington (BURL) et Ollie’s Bargain Outlet (OLLI).

Ces chaînes ont des modèles d’achat flexibles et sont en mesure de récupérer les marchandises non désirées auprès des fournisseurs à des prix très réduits par rapport à leur prix de gros initial.

Contrairement aux marques et aux magasins qui bloquent leur inventaire six mois à un an à l’avance, TJX et d’autres chaînes à bas prix achètent des marchandises excédentaires pour les revendre immédiatement. Ils capitalisent également sur les commandes qui ont été annulées ou lorsque les entreprises fabriquent trop d’articles.

Et si un créateur change le style ou la couleur d’une robe, par exemple, les magasins à bas prix se feront un plaisir de la prendre et de la vendre à bas prix.

Si le prix est correct, ces entreprises achèteront également des marchandises et les stockeront pour les saisons futures – une pratique connue sous le nom de packaway.

En achetant des produits bon marché et en contrôlant les coûts avec des budgets publicitaires limités, les magasins hors prix peuvent vendre des noms de créateurs et des marques de milieu de gamme entre 20 % et 60 % en dessous des prix des détaillants habituels.

Les entreprises et les analystes affirment que l’accumulation actuelle des stocks dans le commerce de détail est l’environnement idéal pour les chaînes hors prix.

Les stocks de Nike (NKE), Gap (GPS), Kohl’s (KSS), Target (TGT) et d’autres sociétés ont explosé il y a un an. “Nous avons effectivement quelques saisons qui arrivent sur le marché en même temps”, a déclaré le PDG de Nike (NKE), John Donahoe, lors d’un appel avec des analystes le mois dernier.

Les fermetures d’usines l’année dernière et en 2020 ont retardé les expéditions, tout comme les pénuries généralisées de porte-conteneurs et les arriérés de la chaîne d’approvisionnement. L’inflation a également pincé les poches des acheteurs, les amenant à renoncer aux articles discrétionnaires.

Les entreprises réduisent désormais de manière agressive leurs marchandises excédentaires pour stimuler la demande des clients. Ils emballent également certaines marchandises pour essayer de les vendre au cours des saisons futures, détournant davantage de marchandises vers leurs propres magasins d’usine et annulant les commandes des fournisseurs.

Mais ces stratégies ne suffiront pas à éliminer la surabondance. Et les bénéficiaires de ce déluge seront les chaînes hors-prix.

“Tout cela va s’écouler en eux”, a déclaré Brett Rose, PDG du distributeur en gros United National Consumer Suppliers, qui travaille avec des magasins et des marques. La société de Rose expédie 40% de volume en plus aux chaînes hors prix par rapport à la même période il y a un an.

“Nous voyons des opportunités d’achat hors prix extraordinaires sur le marché”, a déclaré le PDG de TJX, Ernie Herrman, en août.

Ollie’s Bargain Outlet, une chaîne de liquidation avec plus de 400 magasins proposant des articles ménagers, des revêtements de sol et des articles de plein air, trouve “des opportunités comme nous n’en avons pas vues depuis longtemps”, a déclaré le PDG John Swygert le mois dernier.

“Les commandes annulées, les stocks excédentaires et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont conduit à la disponibilité d’un large assortiment de produits”, a-t-il déclaré.