Comment TJ Holmes s’est « effondré » et s’est retrouvé dans une ambulance ?

TJ Holmes et Amy Robach ont partagé une vision détaillée de ce qui s’est passé lors de leur récent marathon qui a conduit Holmes à l’hôpital.

Dans l’épisode du 14 octobre de leur Course du matin podcast, Robach et Holmes ont révélé exactement ce qui s’est passé lors du marathon Bank of America de Chicago le 13 octobre.

« Nous n’avons pas le lendemain matin auquel nous nous attendions après un marathon, habituellement, c’est une fête », a déclaré Robach.

« Tout ce qui aurait pu mal tourner s’est mal passé », a noté Holmes.

Robach a mentionné qu’ils n’avaient pas trouvé les bonnes tentes pour leurs électrolytes, leur nourriture et tout ce dont ils avaient besoin pour commencer la course.

« Le fait est que vous et moi avons commencé un marathon sans boire une seule goutte de liquide ni une seule bouchée de nourriture. C’est stupide », a admis Holmes.

Le journaliste américain a expliqué ce qui s’est exactement passé en disant : « J’ai dû contourner cette courbe assez abrupte, je n’ai pas eu le temps de m’adapter à un gars ». [who] pour des raisons que je ne comprends pas, j’ai marché au milieu du marathon » au lieu de me déplacer sur le côté.

« Ce type arrive, me choque alors que je me retourne », se souvient Holmes. « Je n’ai pas eu le temps et j’ai failli tomber. Et je dois m’agripper à lui pour essayer de le contourner. En descendant, je me suis rattrapé à la jambe droite.

« J’ai une blessure au tendon d’Achille gauche, mais au lieu d’essayer d’aider le tendon d’Achille gauche en mettant plus de poids sur ma droite, ma jambe droite est maintenant blessée », a ajouté Holmes.

« Et maintenant, je compense en mettant plus de poids et en mettant l’accent sur la jambe gauche, qui est déjà blessée, et c’est là que tout s’effondre. C’est pour ça que je me suis effondré », a-t-il ajouté.