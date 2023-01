Comment tirer parti de « l’embauche silencieuse » pour obtenir une augmentation de salaire

Environ 80 % des travailleurs américains déclarent avoir été « embauchés discrètement », selon un récent Enquête sur les monstres de plus de 1 000 répondants. De plus, 63 % des travailleurs considèrent l’embauche discrète comme une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

L’embauche silencieuse n’est pas un concept entièrement nouveau, mais de plus en plus d’entreprises s’initient à cette tendance à pourvoir des emplois étant donné la pénurie continue de talents et les craintes d’une éventuelle récession, explique McRae.

Certaines entreprises peuvent annoncer qu’elles ont besoin d’employés pour faire pivoter les rôles, mais souvent, l’embauche discrète se produit à un niveau inférieur.

Les managers ont tendance à approcher directement les employés pour changer les responsabilités professionnelles ou changer d’équipe, explique Ned Philie, leader mondial de la société de conseil en organisation Korn Ferry.

Mais vous devrez peut-être rechercher ces opportunités vous-même, dit Philie. Pour mieux comprendre quels sont les besoins immédiats en matière d’embauche de votre entreprise, commencez par le tableau des emplois internes. S’il y a plusieurs postes vacants dans un certain département, cela indique clairement où une entreprise concentre ses efforts de recrutement.

Vous pouvez également demander à votre responsable ou à un collègue de confiance du service des ressources humaines quels sont les objectifs d’embauche de l’entreprise pour 2023 et comment vous pourriez aider l’entreprise à atteindre ces objectifs, ajoute Philie.

Si aucune opportunité n’est immédiatement disponible, vous pouvez toujours progresser dans votre carrière en recherchant des cours d’apprentissage en ligne ou en faisant du bénévolat pour des projets qui vous aideront à développer des compétences qui sont constamment en demande, en particulier pendant une récession, Karin Kimbrough, économiste en chef chez LinkedIn, recommande.

Cette liste comprend des compétences non techniques telles que la communication, le leadership et la collaboration ainsi que des compétences techniques approfondies, si elles s’appliquent à votre travail, comme le montage vidéo ou le cloud computing. De cette façon, lorsque votre entreprise recherche des personnes pour assumer plus de responsabilités ou remplir un nouveau rôle, vous serez un candidat plus compétitif.