Comment tirer le meilleur parti du “Prime Day” d’Amazon et des “Deal Days” de Target

Les acheteurs des Fêtes prennent une longueur d’avance sur la saison, et quelques grands détaillants ouvrent la voie.

Amazon a récemment annoncé une “vente Prime Early Access” de deux jours qui débutera le 11 octobre, et Target organise ses propres “Deal Days” à partir du 6 octobre.

“C’est juste une course aux armements”, a déclaré Jeffrey Galak, professeur agrégé de marketing à Carnegie Mellon et expert en comportement des consommateurs.

Les ventes commençant plus tôt, les détaillants espèrent attirer les acheteurs avec des promotions bien avant le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les prix plus élevés.

“Pour les consommateurs qui prennent une longueur d’avance sur les vacances, cela peut être vraiment avantageux”, a déclaré Galak. “Si vous envisagez d’acheter quelque chose et que vous l’obtenez à prix réduit, c’est une victoire.”

D’un autre côté, “Si vous achetez quelque chose simplement parce qu’il est en solde, cela peut vous amener à trop dépenser plutôt qu’à économiser de l’argent.”