Comment tirer le meilleur parti des livres électroniques et en trouver des gratuits

Les premiers modèles de lecteurs de livres électroniques, créés vers 25 ans auparavant, pesait plus d’une livre et devait être connecté à un ordinateur. Ces dalles maladroites ont ouvert la voie aux appareils modernes et légers qui peuvent télécharger les derniers best-sellers et les anciens classiques (qui sont souvent gratuits) en quelques secondes.

Le matériel de livres électroniques et les applications de lecture continuent d’évoluer, donc si vous cherchez à mettre à niveau votre appareil, à trouver une idée de cadeau ou à commencer à lire par voie électronique, voici un guide.

Choisissez votre matériel

Vous pouvez lire des livres électroniques sur des liseuses, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs et d’autres équipements. Avant de choisir un appareil, réfléchissez à ce que vous voulez lire.