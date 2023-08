Comment tirer le meilleur parti de votre Galaxy Z Flip5 avec Flex Window – Samsung Global Newsroom

Le Galaxy Z Flip5 perpétue l’héritage de la série Galaxy Z Flip – inaugurant un nouveau monde d’expériences mobiles grâce à son facteur de forme compact qui tient confortablement dans une main. Cette innovation intègre des performances puissantes avec sa nouvelle charnière Flex, créant un design équilibré et homogène qui ne laisse aucun espace une fois plié.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Galaxy Z Flip5 est son écran de couverture de 3,4 pouces, désormais également connu sous le nom de Flex Window. Même plié, l’écran est plus grand et meilleur que jamais, vous donnant accès à des widgets et applications utiles sans jamais ouvrir votre téléphone. De plus, la personnalisation est encore plus agréable sur la nouvelle Flex Window. Lisez la suite pour en savoir plus sur toutes les possibilités de la fenêtre flexible sur votre Galaxy Z Flip5.

Balayez, ne dépliez pas : comment utiliser la fenêtre flexible au maximum

Pour tirer le meilleur parti de la fenêtre flexible du Galaxy Z Flip5, placez votre doigt sur l’écran et balayez dans n’importe quelle direction – vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. D’un simple glissement de doigt, vous pouvez facilement accéder aux paramètres rapides et aux widgets ou consulter les notifications et les messages, le tout sans jamais déplier votre smartphone.

#1. Avec les widgets, accédez rapidement aux informations dont vous avez le plus besoin

Lorsque vous balayez de droite à gauche sur la fenêtre flexible, vous pouvez vérifier les widgets que vous avez configurés à l’avance, ce qui vous permet d’accéder rapidement et facilement à des informations utiles.

Si vous souhaitez basculer immédiatement vers un widget, utilisez le geste de pincement d’écran en pinçant l’écran vers l’intérieur avec deux doigts pour activer l’affichage multi-widgets. Cela organise les widgets dans une grille, vous permettant de voir et d’accéder à tous vos widgets à la fois.

Un autre avantage du Galaxy Z Flip5 est le large éventail d’options de personnalisation pour la fenêtre flexible. Pour rendre votre Galaxy Z Flip5 unique, décorez votre écran en choisissant la police, le style et l’emplacement de votre cadran d’horloge et trouvez un arrière-plan assorti pour l’accueil de l’écran de couverture.

#2. Prenez des selfies stellaires avec FlexCam et Flex Window

L’expérience de l’appareil photo brille vraiment sur le Galaxy Z Flip5 avec Flex Window. FlexCam facilite la prise de selfies haute définition à l’aide de la caméra arrière. Par exemple, lorsque vous ouvrez l’application appareil photo alors que le Galaxy Z Flip5 est fermé, vous pouvez utiliser la fenêtre flexible et la caméra arrière 12MP pour vous capturer facilement sur l’appareil photo, jusque dans les moindres détails.

À l’aide de Quick View dans la fenêtre Flex, vous pouvez parcourir et supprimer des photos ou ajouter des favoris sans déplier votre téléphone.

Vous vous êtes peut-être demandé : pourquoi les autres sont-ils si mauvais pour prendre des photos de moi ? Désormais, avec le double aperçu, vous n’avez plus à vous inquiéter : utilisez simplement l’écran de l’appareil photo arrière pour vérifier votre apparence pendant que quelqu’un d’autre prend votre photo.

Tourner une vidéo pour les médias sociaux est un jeu d’enfant avec la Flex Window. En plus de modifier le rapport d’écran horizontal et vertical, vos séquences seront fluides avec Super Steady et Auto Framing qui utilisent l’IA pour vous suivre et vous cadrer.

#3. Restez dans la boucle et répondez instantanément avec les notifications de message

Lorsque vous balayez de gauche à droite sur Flex Window, vous pouvez vérifier les notifications telles que les appels manqués et les messages texte. De plus, vous pouvez répondre rapidement aux messages texte à l’aide du clavier QWERTY sur la fenêtre flexible sans jamais déplier votre téléphone. Vous pouvez même vérifier les conversations précédentes, envoyer des emojis, utiliser la synthèse vocale ou choisir parmi jusqu’à 30 messages de réponse rapide, ce qui réduit les tracas et ajoute de la commodité.

Vous avez également désormais accès aux widgets d’appels téléphoniques à partir de la fenêtre flexible, ce qui vous permet de dire bonjour à vos amis plus facilement et plus rapidement. Vous pouvez passer un appel avec le clavier dans le widget Appels récents ou depuis le widget Appel direct après avoir ajouté les informations de contact de votre ami.

#4. Profitez d’un gameplay dynamique sur la fenêtre flexible avec un bon verrouillage2

Imaginez que vous êtes dans un métro bondé en vous rendant au travail le matin. Pourquoi ne pas atténuer votre ennui en jouant à un jeu sur la Flex Window ? C’est facile – il suffit de télécharger Good Lock.

Téléchargez Good Lock sur le Galaxy Store et trouvez le MultiStar dans l’onglet Life up. Installez MultiStar sur votre téléphone et choisissez le menu « I ♡ Galaxy Foldable ». Ensuite, accédez à Game Widgets et choisissez le jeu souhaité. Enfin, ajoutez ce widget de jeu nouvellement créé à la fenêtre flexible et profitez d’un jeu dynamique à tout moment, n’importe où.

#5. Faites votre vie Plus facile avec le portefeuille Samsung :3 Votre portefeuille numérique pour les transactions, les récompenses et plus encore

Le Galaxy Z Flip5 fonctionne parfaitement comme un portefeuille numérique, il n’est donc pas nécessaire de transporter un portefeuille encombrant dans votre poche. Glissez simplement vers le haut sur la fenêtre flexible pour afficher Samsung Wallet pour effectuer des achats, vérifier les points d’adhésion, utiliser des coupons et plus encore. Samsung Wallet fonctionne même lorsque la fenêtre flexible est désactivée pour une convivialité encore plus grande.

Plus vous apprendrez à connaître le Galaxy Z Flip5, plus vous découvrirez ses possibilités infinies. Doté d’une variété de fonctionnalités, c’est l’accessoire de poche parfait pour exprimer votre personnalité. Avec la Flex Window, vous pouvez déployer un nouveau monde de possibilités, le tout sans jamais ouvrir votre téléphone.

1 La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le marché ou la région. Les widgets disponibles incluent : météo, alarme, calendrier, lecteur multimédia, numérotation directe, enregistreur vocal, étapes, appel récent, minuterie, applications, scènes SmartThings, contrôleur Buds, chronomètre, activité quotidienne de santé et Google Finance. Buds Controller n’apparaît qu’une fois l’appareil externe connecté. Le widget Media Controller n’apparaît que lorsque de la musique est jouée.

2 La disponibilité de Good Lock peut varier selon le marché ou la région. Certaines applications Good Lock peuvent ne pas être disponibles sur certains marchés et la disponibilité des fonctionnalités peut varier en fonction de la version One UI exécutée sur l’appareil de l’utilisateur.

3 Samsung Wallet est disponible sur les appareils prenant en charge les points de vente ou supérieurs et Samsung Pay. La disponibilité des fonctionnalités peut varier en fonction du marché. Veuillez vérifier les fonctionnalités disponibles pour Samsung Wallet sur votre marché en ouvrant l’application Wallet. L’élément pouvant être ajouté à Samsung Wallet varie selon le marché.