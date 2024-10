Comment tirer le meilleur parti de RCS sur iPhone et Android

RCS existe depuis un certain temps, mais ce n’est que récemment qu’il a pu être utilisé entre les iPhones et les téléphones Android. La bonne nouvelle est que personne n’a grand-chose à faire pour profiter du RCS et de ses avantages. Cependant, cela ne ferait pas de mal de jeter un coup d’œil rapide à vos paramètres.





Qu’est-ce que le RCS ?

Avant d’aller trop loin, parlons de ce qu’est réellement le RCS et pourquoi vous devriez vous en soucier. En termes simples, RCS est la version améliorée de l’ancienne norme SMS. Essentiellement, il apporte des fonctionnalités modernes de type messagerie instantanée à la messagerie texte classique.





Quelques-unes de ces fonctionnalités incluent la possibilité de voir quand quelqu’un tape, de voir si votre message a été lu (s’il l’active), des réactions d’émoticônes et des photos et vidéos de bien meilleure qualité. Ces fonctionnalités peuvent vous sembler familières si vous êtes un utilisateur d’iPhone, car elles sont également disponibles avec iMessage. La beauté de RCS, cependant, réside dans le fait que les fonctionnalités ne dépendent pas de la présence ou non d’un iPhone.





Cette dernière partie est la clé pour laquelle vous devriez vous soucier du RCS. Avec le lancement d’iOS 18, Apple a finalement ajouté la prise en charge de RCS sur les iPhones. Cela améliore considérablement l’expérience de messagerie texte entre les iPhones et les téléphones Android. Oui, les bulles de discussion sont toujours vertes, mais ces fonctionnalités iMessage familières sont disponibles pour tout le monde.

Fonctionnalités iPhone RCS à connaître

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, Apple ne vous a pas proposé beaucoup d’options en matière de RCS. Après la mise à niveau vers iOS 18, il devrait être activé par défaut. Cependant, ce n’est pas une mauvaise idée de vérifier. Vous pouvez le faire en allant dans Paramètres > Applications > Messagerie RCS. Assurez-vous simplement qu’il est activé.

Les options pour RCS sont essentiellement les mêmes que pour iMessage. Ainsi, si « Envoyer des accusés de lecture » ​​est activé, ce qui permet aux autres de voir si vous avez lu leur message, cela s’applique à la fois aux conversations iMessage et RCS. Apple ne propose pas la possibilité d’activer ou de désactiver les indicateurs de saisie.





Au-delà de cela, il n’y a pas grand chose à bricoler sur l’iPhone. Tout devrait fonctionner à peu près. Les photos et vidéos des téléphones Android ne seront pas horriblement compressées, les réactions fonctionneront comme prévu et tout le monde sera plus heureux. Ce n’est pas encore parfait (les discussions de groupe restent un problème), mais c’est une grande amélioration.

Fonctionnalités Android RCS à connaître

Du côté Android de la conversation, vous trouverez davantage de commandes à portée de main. Tout d’abord, assurez-vous que RCS est activé en ouvrant l’application Google Messages et en accédant à Paramètres de messages > Chats RCS. Activez les discussions RCS si ce n’est pas déjà fait.

Ensuite, vous pouvez décider si vous souhaitez envoyer des accusés de lecture, ce qui permet aux gens de voir si vous avez lu un message. Contrairement à l’iPhone, vous pouvez décider si vous souhaitez afficher ou non les indicateurs de frappe. Peut-être que vous ne voulez pas que tout le monde sache quand vous rédigez le message parfait.





Une autre option proposée par Google est la possibilité de renvoyer automatiquement un message par SMS/MMS si le RCS est déconnecté. Cela garantit que le message passe rapidement quelle que soit la connexion, mais si la rapidité n’est pas une priorité, vous pouvez le laisser désactivé.

Enfin, vous pouvez choisir la taille des fichiers que vous souhaitez télécharger automatiquement via les données mobiles. C’est un excellent moyen de sauvegarder des données si vous disposez d’un forfait limité. Cela garantit que vous ne téléchargez pas accidentellement d’énormes photos ou vidéos.

C’est formidable qu’Apple ait activé RCS dans iOS 18 par défaut, afin que la personne moyenne n’ait pas à s’en soucier. Cependant, nous aimerions toujours voir plus d’options – et pourquoi la couleur verte de la bulle doit-elle être si grinçante ? La bonne nouvelle est que nous pouvons désormais tous envoyer des messages sur le même terrain de jeu.