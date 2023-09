Comment tirer le meilleur parti de MagSafe sur l’iPhone 15

RSE

La série Apple iPhone 15 vient d’arriver avec des améliorations dans tous les domaines, mais une chose est restée la même par rapport aux modèles précédents : leur compatibilité de charge MagSafe fiable.

MagSafe est la technologie de chargement magnétique sans fil officielle d’Apple qui vous permet de recharger votre iPhone sans avoir besoin de câbles. Les aimants sont conçus pour aligner rapidement le téléphone avec votre chargeur, afin que vous puissiez toujours établir rapidement une connexion stable.

Que vous soyez à la maison, dans la voiture ou en déplacement, il existe un accessoire MagSafe assorti. ESR propose une large gamme de chargeurs Made for MagSafe qui peuvent facilement charger votre iPhone aux vitesses les plus rapides possibles grâce à la technologie de refroidissement sûre CryoBoost de l’entreprise.

Made for MagSafe est le programme officiel d’Apple pour les accessoires MagSafe tiers certifiés. Vous savez donc que vous êtes entre de bonnes mains avec ESR.

Le chargeur sans fil 3-en-1 ESR 25 W avec MagSafe + CryoBoost est livré avec une prise murale pour le chargement, contrairement à tous les iPhone de la série 15. Idéal sur un bureau ou une table de chevet, il a suffisamment de puissance pour charger un téléphone iPhone des séries 12, 13, 14 ou 15 à la vitesse la plus rapide possible de 15 W.

Les certifications officielles MagSafe et Apple Watch vous permettent de charger votre iPhone à 15 W et votre Apple Watch à 5 W, deux fois plus vite que les chargeurs non certifiés. Cela signifie une charge plus sûre et plus fiable à des vitesses plus rapides et vos essentiels quotidiens complètement chargés encore plus rapidement.

C’est ainsi que le chargeur 3-en-1 peut charger votre iPhone en même temps qu’une Apple Watch et une paire d’AirPods ou d’AirPods Pro avec étui de chargement sans fil aux vitesses les plus rapides.

Le chargeur est également certifié Made for Watch, garantissant une compatibilité de charge totale avec chaque modèle d’Apple Watch aux vitesses les plus rapides possibles. Comme tous les chargeurs ESR, c’est un produit sans prix exorbitant et très facile à utiliser.

La technologie de ventilateur CryoBoost intégrée au chargeur refroidit doucement votre téléphone pendant qu’il se charge, ce qui maximise les vitesses de chargement maximales de l’iPhone 15. Cela signifie que vous serez toujours rechargé et prêt à partir dans les plus brefs délais, avec une température de charge meilleure pour votre appareil.

Lorsqu’il est temps de prendre la route, ESR vous couvre dans la voiture avec son chargeur de voiture 15 W certifié Apple avec MagSafe + CryoBoost. Ses vitesses de 15 W signifient que vous n’avez pas à faire de compromis sur les temps de charge simplement parce que vous n’êtes pas assis à votre bureau, et vous bénéficierez d’une connexion sécurisée et solide à chaque fois.

C’est la beauté de toute la gamme Magsafe d’ESR. Chaque produit bon marché vous permet d’obtenir la meilleure expérience de charge dans chaque scénario, sans câbles de charge gênants.

Si vous préférez la portabilité d’une banque d’alimentation traditionnelle, la banque d’alimentation sans fil Kickstand est le chargeur qu’il vous faut. Que vous obteniez le modèle 5 000 mAh ou 10 000 mAh, il est doté d’une béquille ingénieuse intégrée, tout comme le kit de chargement sans fil de voyage 3 en 1 (HaloLock), afin que vous puissiez charger votre iPhone pendant que vous discutez sur FaceTime ou le garder en charge. dans votre poche ou votre sac lorsque vous êtes en déplacement.

Ce dernier charge votre iPhone, Apple Watch et AirPods mais se plie à plat et petit pour un rangement facile pendant le voyage.

Vous pouvez obtenir une réduction de 10 % sur l'un des chargeurs MagSafe d'ESR en utilisant le code ESRPR10OFF.

